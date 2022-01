Des scénarios d'application diversifiés

Dans la vidéo en direct de l'entreprise, on peut voir le bras robotique installé sur la tête d'un robot. Avec un tel bras, le robot peut effectuer sans difficulté des actions telles que ramasser des objets, ouvrir et fermer des portes, verser du vin automatiquement et fixer des vis.

L'intelligibilité ne fait que commencer

Le chef de la direction d'Unitree Technology, Wang Xingxing, a présenté les implications importantes du bras robotique nouvellement lancé pour le domaine de la robotique, et il a expliqué quels en sont les objectifs et l'avenir. Wang Xingxing a fait sensation dans le domaine de la robotique avec la conception de son Xdog en 2016.

Le bras robotique est indispensable aux robots quadrupèdes. Il peut être utilisé pour répondre à différentes exigences d'application de l'industrie et des services à la famille. Les perspectives de développement d'un bras robotique sont vastes. « Les applications industrielles et les magasins hors ligne sont en train de devenir notre cible », a déclaré Wang Xingxing.

Le chef de la direction d'Unitree a poursuivi : « Le bras robotique est actuellement dans une phase de développement rapide grâce à l'évolution et l'orientation de la technologie. Mais nous souhaitons qu'il entre dans nos vies le plus vite possible. En ce moment, les principaux obstacles sont le contrôle des coûts et l'amélioration de l'intelligence du bras. »

L'émergence des robots collaboratifs

Bien sûr, le bras robotique est léger et peut bouger avec souplesse. Le chien robot qui peut tout faire est encore plus puissant lorsqu'il en est muni.

Avec le temps, la combinaison du chien robot et du bras robotique collaboratif permettra d'accomplir de plus en plus de choses.

En ce moment, Unitree explore la possibilité de classifier la collaboration entre le chien robot et le bras robotique et d'établir des normes pour l'industrie.

Il sera intéressant de voir comment Unitree Technology révolutionnera le secteur de la robotique avec son bras novateur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1718197/image1.jpg

SOURCE Unitree

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Gou Xin, +86-13555824717, [email protected]