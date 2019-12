Le premier Atlas des pressions sur le milieu aquatique est maintenant en ligne

QUÉBEC, le 19 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), à titre de gardien des ressources en eau, publie le premier Atlas des pressions sur le milieu aquatique. Ce nouvel outil interactif permettra à tous d'accéder plus facilement aux données et connaissances relatives aux pressions industrielles, municipales et agricoles sur le milieu aquatique.

Dans un format visuel simple et accessible, cette première version de l'Atlas dresse un portrait récent des pressions qui risquent d'affecter la qualité de l'eau ou d'engendrer des conflits entre les usagers de la ressource à l'échelle du Québec. La pollution générée par les rejets d'eaux usées est un exemple de pressions exercées sur le milieu aquatique.

Sans être exhaustif, le portrait que dresse l'Atlas permet d'apprécier l'ampleur des pressions exercées par différents secteurs d'activité d'importance, identifie les exploitants ou les territoires ayant potentiellement une incidence sur les ressources en eau du Québec et illustre les tendances qui reflètent les changements de pratiques ou d'activités.

L'Atlas, mis à jour annuellement, est appelé à évoluer au fil du temps. Il se substitue à une multitude de rapports. En concevant ce nouvel outil plus convivial pour soutenir la gestion intégrée des ressources en eau, le MELCC répond à l'un des objectifs de la Stratégie québécoise de l'eau, car il bonifie la diffusion de connaissances et l'accompagnement des partenaires. Il permettra aux citoyens et aux acteurs de l'eau de mieux participer à la prise de décisions et de poser des actions éclairées relativement aux ressources en eau.

L'Atlas des pressions sur le milieu aquatique est divisé en trois volets :

Le volet industriel diffuse des informations sur la conformité et les caractéristiques des effluents rejetés dans le milieu aquatique par les mines, les usines de pâtes et papiers, les raffineries de pétrole et les autres industries assujetties au Programme de réduction des rejets industriels de 1996 à 2018. Plus de 200 sites et 300 effluents industriels historiques ou actuels sont ainsi répertoriés. Des graphiques de tendance permettent de consulter le détail de chacun des rejets dans le milieu aquatique, mais également de visualiser les tendances par secteur d'activité.

diffuse des informations sur la conformité et les caractéristiques des effluents rejetés dans le milieu aquatique par les mines, les usines de pâtes et papiers, les raffineries de pétrole et les autres industries assujetties au Programme de réduction des rejets industriels de 1996 à 2018. Plus de 200 sites et 300 effluents industriels historiques ou actuels sont ainsi répertoriés. Des graphiques de tendance permettent de consulter le détail de chacun des rejets dans le milieu aquatique, mais également de visualiser les tendances par secteur d'activité. Concernant le volet agricole , les données de gestion des matières fertilisantes (charges disponibles à l'épandage et saturation moyenne des sols en phosphore) de plus de 18 000 exploitants agricoles sont agrégées à l'échelle de 99 municipalités régionales de comté (MRC) réparties sur l'ensemble du territoire du Québec. Les données concernent les années 2012 à 2018.

, les données de gestion des matières fertilisantes (charges disponibles à l'épandage et saturation moyenne des sols en phosphore) de plus de 18 000 exploitants agricoles sont agrégées à l'échelle de 99 municipalités régionales de comté (MRC) réparties sur l'ensemble du territoire du Québec. Les données concernent les années 2012 à 2018. Pour le volet municipal, les rejets de près de 850 stations d'épuration et de plus de 2 000 ouvrages de surverse sont localisés et identifiés sur le territoire. Dans cette première version, les informations publiées concernent la localisation et l'identification sommaire de chacun des rejets.

Faits saillants :

La très grande majorité des exigences de rejet applicables aux effluents industriels sont respectées.

L'Atlas sera bonifié annuellement pour diffuser les données les plus récentes et pour rendre accessibles davantage d'informations relatives à de nouveaux secteurs d'activité et à de nouvelles thématiques.

Le portrait des pressions municipales sera bonifié au fil du temps pour faire état de la conformité et des caractéristiques des rejets d'eaux usées, mais également pour localiser l'ensemble des ouvrages de surverse.

