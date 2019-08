Le portrait numérique des régions administratives du Québec en 2018 : des progrès partout

QUÉBEC, le 31 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le CEFRIO a rendu public, aujourd'hui, le portrait numérique des régions administratives du Québec de 2018, un exercice annuel qui permet d'observer les tendances de l'utilisation d'Internet par les adultes québécois (18 ans et plus), dans seize régions administratives du Québec, et l'usage qu'ils font des technologies liées au Web et au numérique.

On observe d'abord qu'en 2018, 91 % des adultes québécois disposaient d'une connexion Internet résidentielle avec un fournisseur de télécommunications. La région de Laval (96 %) se distingue à la hausse des autres régions pour ce qui est de la connexion Internet à la maison avec un fournisseur de télécommunications. Pour l'ensemble du Québec, on observe que 2 % des adultes disposent d'une connexion Internet à la maison grâce à un partage de connexion à partir d'un appareil mobile. Les adultes des régions de la Côte-Nord (8 %), de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (5 %) ainsi que de l'Abitibi-Témiscamingue (5 %) sont relativement plus nombreux à utiliser le partage de connexion à partir d'un appareil mobile comparativement aux autres régions du Québec.

En 2018, 92 % des adultes québécois ont utilisé l'Internet au moins une fois par semaine, une hausse de 3 points de pourcentage comparativement à 2017. C'est encore la région de Laval, mais aussi l'Outaouais, qui se sont démarquées ex aequo à 95 %. La région de la Capitale-Nationale s'est également démarquée des autres régions pour l'utilisation d'Internet (94 %). Toutes les régions sont au-dessus de la barre des 90 %, sauf une à 86 %. Il s'agit de la région du Bas-Saint-Laurent.

En 2017, deux adultes québécois sur trois (66 %) possédaient un téléphone intelligent en 2018, ce sont les trois quarts d'entre eux (76 %) qui détenaient ce type d'appareil. ll s'agit d'une augmentation de dix points de pourcentage, assez bien répartie dans les régions administratives, certaines comme l'Estrie (60 % à 77 %) et Laval (69 % à 84 %), enregistrant des hausses appréciables.

L'attrait pour les tablettes électroniques reste stable en 2018 : plus de la moitié (55 %) des Québécois de 18 ans et plus en possédait une et, fait inusité, c'est la Côte-Nord, suivie de près par Laval, qui mène la marche, avec un taux d'usage de 62 %, un écart positif de 12 points de pourcentage avec la moyenne québécoise. La région la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (53 %) et l'Outaouais (55 %) ont aussi connu des progrès notables.

Enfin, le commerce électronique fait de plus en plus d'adeptes au Québec : de 39 % de cyberacheteurs (calculé sur une base mensuelle) pour l'ensemble du Québec en 2017, le taux est passé à 47 % en 2018, un bond de 8 points de pourcentage, qui s'ajoute à un accroissement constant depuis 2015. La Capitale-Nationale (52 %), l'Estrie (52 %), l'Abitibi-Témiscamingue (55 %) et l'Outaouais (55 %) ont franchi la barre des 50 % de cyberacheteurs, toutes les autres régions se situant entre 35 % et 49 %. La valeur moyenne provinciale du panier d'achats mensuel est passée de 280 $ à 293 $ pour l'ensemble du Québec. Quatre régions affichent une valeur de 300 $ et plus, avec une pointe de 610 $ pour la Côte-Nord. Il s'agit des régions de la Capitale-Nationale (361 $), de Montréal (320 $) et de l'Abitibi-Témiscamingue (318 $).

D'autres statistiques, ainsi que les données, analyses, graphiques, tableaux et notes méthodologiques pour l'ensemble du Québec et pour chaque région administrative, sont disponibles à http://cefr.io/v9regions

À propos de NETendances 2018

L'enquête NETendances du CEFRIO dresse depuis plus de 18 ans un portrait intégré et actualisé des grandes tendances en matière d'utilisation du Web et du numérique au Québec. NETendances 2018 a été réalisé grâce au soutien financier d' Hydro-Québec , du Mouvement des caisses Desjardins, du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale , sans oublier la collaboration de BIP Recherche .

À propos du CEFRIO

Le CEFRIO, organisme de recherche et d'innovation, accompagne les entreprises et les organisations dans la transformation de leurs procédés et pratiques d'affaires, par l'appropriation du numérique, en plus d'agir auprès d'elles comme accélérateur de la culture numérique.Membre de QuébecInnove , le CEFRIO est également mandaté par le gouvernement du Québec pour effectuer des recherches et des analyses sur les usages du numérique, et les diffuser dans la société québécoise. Son action s'appuie sur une équipe expérimentée, un réseau de 90 chercheurs et de 280 membres, tous engagés pour la réussite numérique du Québec. Son principal partenaire financier est le ministère de l'Économie et de l'Innovation .

