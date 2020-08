CHICAGO, 20 août 2020 /CNW/ - World Book, Inc. (www.worldbook.com) un des principaux éditeurs de solutions d'apprentissage numérique, de séries de livres généraux pour enfants et de référence de base, a annoncé aujourd'hui la dernière série d'améliorations apportées au portefeuille numérique de World Book pour répondre aux besoins d'apprentissage en classe et en ligne. Le président de World Book, Geoff Broderick, a déclaré : « L'environnement éducatif a vraiment changé. La nouvelle normalité nous oblige à réfléchir sur les manières d'échanger avec les autres différemment, surtout en ce qui concerne l'apprentissage. Ces améliorations sont idéales pour appuyer l'apprentissage à distance, en plus de l'enseignement en classe. Nous avons pour mission de créer une plateforme d'apprentissage numérique collaborative soutenue par l'excellence rédactionnelle, des ressources précieuses et des outils efficaces qui favorisent l'enseignement et l'apprentissage personnalisés. Nous faisons tout pour continuer à atteindre les étudiants et à leur fournir les outils dont ils ont besoin pour réussir. »

Découvrez le communiqué de presse multimédia interactif ici : https://www.multivu.com/players/fr-ca/8763851-world-book-digital-learning-portfolio

Nouveau! World Book Wizard --World Book s'est associé à Xprtise, un partenaire stratégique de Drillster, un fournisseur de solutions d'apprentissage adaptatif de renommée mondiale, pour mettre le contenu exclusif de World Book à la disposition des éducateurs et des étudiants en leur offrant une expérience personnalisée, que ce soit en classe ou à distance. Wizard fournit un ensemble complet d'exercices basés sur le programme scolaire pour les élèves de la maternelle à la huitième année. C'est une façon intelligente et personnalisée d'aider les élèves à maîtriser les compétences dans les matières principales.

Livres numériques --Des livres exclusifs sont continuellement mis à jour dans la collection de livres numériques contenant les milliers de titres de World Book et les classiques qui éveilleront et appuieront tous les niveaux de lecture et couvriront tout le curriculum.

--Des livres exclusifs sont continuellement mis à jour dans la collection de livres numériques contenant les milliers de titres de World Book et les classiques qui éveilleront et appuieront tous les niveaux de lecture et couvriront tout le curriculum. Nouveau! Aide aux devoirs en direct--Le tutorat en direct, particulier et à la demande, offrira un soutien scolaire avec des tuteurs spécialisés, grâce à Brainfuse.

World Book soutient les enseignants, les bibliothécaires, les étudiants et les parents grâce à son portfolio d'apprentissage virtuel. Notre contenu numérique est conçu pour chaque étape du parcours éducatif d'un élève et il est idéal pour renforcer les connaissances et l'enseignement en classe avec un contenu pertinent, des activités stimulantes, des évaluations adaptatives et un tutorat personnalisé. Le portfolio de produits de World Book permet aux étudiants d'accéder à des cours et à d'autres matériels pédagogiques à tout moment et en tout lieu, et leur offre une plateforme pour rester intéressés et désireux d'apprendre.

À propos de World Book, Inc. : World Book améliore l'apprentissage et la lecture pour les enfants du monde entier en développant des contenus fiables et stimulants afin de créer des produits qui intéresseront tous les âges à la maison, en déplacement, en classe ou à la bibliothèque. World Book, Inc., une société de Scott Fetzer, est basée à Chicago, IL.

Pour de plus amples renseignements, envoyez un courriel à [email protected].

