Le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat reçoit près de 4 millions de dollars du gouvernement du Canada pour célébrer la Journée de l'entrepreneuriat féminin lors de la cérémonie d'ouverture des marchés TSX à Toronto

TORONTO, le 17 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, WEDO Canada et le Groupe TMX ont célébré la Journée de l'entrepreneuriat féminin avec plus de 125 femmes entrepreneures et partenaires de l'écosystème de l'entrepreneuriat de partout au Canada lors d'une cérémonie d'ouverture des marchés TSX à Toronto.

Des membres du Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat et de WEDO Canada célèbrent la Journée de l'entrepreneuriat féminin et une cérémonie d'ouverture des marchés TSX à Toronto avec divers entrepreneurs et partenaires de l'écosystème. La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, accompagnée de la ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien, a annoncé un financement de près de 4& millions de dollars pour le Portail. Source de la photo& : Sam& Santos (Groupe CNW/Diversity Institute at Toronto Metropolitan University)

Au cours de l'événement, la ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, accompagnée de la ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien, a annoncé un financement supplémentaire pouvant atteindre 3,8 millions de dollars pour le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, qui aidera ce dernier à poursuivre ses recherches nationales afin de comprendre les obstacles et les facteurs habilitants à la réussite entrepreneuriale et à l'innovation, d'élargir les partenariats écosystémiques et de mieux faire connaître la réussite des femmes entrepreneures.

Les deux ministres ont reconnu le rôle essentiel que jouent les femmes entrepreneures dans l'économie canadienne, tout en reconnaissant les défis que doivent relever les entreprises dirigées par des femmes pour réussir. « Nous sommes déterminés à faire avancer les choses pour les femmes entrepreneures, car soutenir les femmes n'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est aussi la chose intelligente à faire pour soutenir notre économie », a déclaré la ministre Valdez. Avant de devenir ministre de la Petite Entreprise, la ministre Valdez était elle-même entrepreneure et a présenté le projet de loi d'initiative parlementaire visant à instituer la Journée nationale de l'entrepreneuriat féminin au Canada.

« En tant que ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, je vois de près des femmes qui ne sont pas toujours sur un pied d'égalité lorsqu'elles cherchent à démarrer et à faire croître leur entreprise, a déclaré la ministre Ien. Nous devons nous assurer de promouvoir l'égalité entre les sexes dans nos collectivités, nos institutions et notre économie, car il s'agit d'un potentiel inexploité dans notre pays. Une économie forte et résiliente est avant tout inclusive. »

Shannon Pestun, fondatrice du Finance Café et conseillère principale, Affaires et finances, du Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, a fait état de l'importance de recueillir des données agrégées sur les femmes entrepreneures, faisant écho à une déclaration précédente de Wendy Cukier, fondatrice et directrice universitaire de Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat et du Diversity Institute de la Toronto Metropolitan University, qui affirmait que « pour accomplir, il faut recueillir et évaluer ». « Lors de la mise sur pied de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, nous connaissions le caractère essentiel des données. Grâce aux données, nous pouvons évaluer le potentiel de marché de 150 milliards de dollars lié à la participation pleine et équitable des femmes à l'économie. Grâce aux données, nous pouvons comprendre l'incidence de la COVID-19 sur les femmes entrepreneures, nous pouvons mieux comprendre l'intersectionnalité et ce qui fonctionne pour qui et pourquoi, et qui est laissé pour compte. Grâce aux données, nous pouvons également approfondir notre compréhension des obstacles et de la façon dont nous, en tant qu'écosystème, réagissons à ces obstacles grâce à nos programmes, à nos soutiens intégrés et à notre véritable souci de faire progresser l'entrepreneuriat féminin. »

« Programme d'envergure mondiale qui adopte une « approche pangouvernementale » pour soutenir la diversité des entreprises dirigées par des femmes au Canada, la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat du gouvernement du Canada réalise des investissements importants et ciblés pour éliminer les obstacles systémiques à la promotion des femmes entrepreneures, a déclaré Mme Cukier. Nous sommes heureuses et heureux de constater le soutien continu du Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat et nous continuerons de mettre en commun des connaissances sur l'importance des perspectives intersectionnelles et des expériences entrepreneuriales uniques des nouvelles arrivantes, des Noires, des Autochtones, des personnes racialisées 2ELGBTQ+ et d'autres femmes de groupes en quête d'équité. »

En tant que coanimateur de l'événement, l'organisme WEDO Canada comptait plusieurs bénévoles sur place. Milena Radakovic, ambassadrice du Canada à WEDO Canada, a souligné l'importance de la Journée de l'entrepreneuriat féminin, événement annuel et plus important mouvement populaire au monde voué à l'éducation, au soutien et à l'autonomisation des femmes entrepreneures qui se tient le 19 novembre. « Nous sommes réunis ici, sur la plateforme emblématique de la Bourse de Toronto, pour célébrer la Journée de l'entrepreneuriat. Il s'agit en effet d'une occasion mémorable qui souligne les réalisations remarquables des femmes entrepreneures et le rôle central qu'elles jouent dans l'évolution de l'économie et de la société. »

Cheryl Graden, chef des affaires juridiques et des affaires générales de l'entreprise et secrétaire générale, Groupe TMX, a souhaité la bienvenue à toutes et à tous à la cérémonie d'ouverture des marchés. « L'ouverture des marchés représente une tradition de longue date pour le Groupe TMX, pour nos bourses et, bien sûr, pour le Canada. » Elle a insisté sur ce qui suit : « La plupart des sociétés ouvertes au Canada qui sont cotées en bourse et qui font du commerce dans nos bourses ne sont pas du tout grandes, et ce sont en fait de moyennes et même de très petites entreprises. Cela fait du Canada un pays unique au monde et offre aux entrepreneurs de véritables possibilités de croissance et d'expansion de leurs entreprises. » Elle a conclu l'événement en rendant hommage aux partenaires de l'écosystème d'entrepreneuriat et aux entrepreneurs présents dans la salle en disant : « Le travail accompli par tout le monde ici aujourd'hui revêt une très grande importance. Il permettra effectivement d'atteindre une véritable égalité entre les sexes et d'ouvrir la voie à la prochaine génération pour qu'elle réalise tout son potentiel non seulement dans son propre intérêt, mais aussi pour le bien-être et le succès de la collectivité dans son ensemble. »

