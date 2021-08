Le port du couvre-visage n'est plus obligatoire sur les ponts extérieurs des traversiers

QUÉBEC, le 2 août 2021 /CNW Telbec/ - Bonne nouvelle en pleine période estivale : à la suite de la publication de l'arrêté ministériel du 30 juillet 2021, la Société des traversiers du Québec (STQ) peut désormais permettre à la clientèle à retirer le couvre-visage sur les ponts extérieurs de tous ses navires.

Les personnes de 10 ans et plus devront toujours porter le couvre-visage dans les espaces intérieurs d'un traversier, comme les salons des passagers et les toilettes, ainsi que dans les gares et les salles d'attente. Il est possible de retirer momentanément le couvre-visage pour boire ou manger.

La clientèle doit respecter la distanciation physique de 1 mètre avec les autres clients ou les employés.

Le lavage fréquent des mains est toujours de mise. Des stations de désinfection à la disposition de la clientèle sont présentes dans toutes les installations de la STQ.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Renseignements: Bruno Verreault, Conseiller en communication, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483 poste 71026, Cellulaire : 418 953-2521, [email protected]

