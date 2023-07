MONTRÉAL, le 11 juill. 2023 /CNW/ - La Banque Laurentienne (TSX : LB) (la « Banque ») a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration et l'équipe de direction procèdent à une revue des options stratégiques en vue de maximiser la valeur pour les actionnaires et les parties prenantes.

Au cours des deux dernières années et demie, l'équipe renouvelée de la haute direction de la Banque et son conseil d'administration se sont concentrés à assurer une croissance et une rentabilité durables à la Banque Laurentienne et à mettre à exécution le plan stratégique triennal qu'elle a lancé lors de la Journée des investisseurs de décembre 2021. Depuis le lancement de ce plan, la Banque a dépassé toutes ses cibles financières, en dépit des obstacles posés par la volatilité des marchés et un environnement macroéconomique de plus en plus difficile. La Banque a également atteint certains des principaux objectifs de son plan, y compris l'élimination des cinq principaux irritants de son offre mentionnés par ses clients avec le lancement de son application mobile et de sa solution d'ouverture de compte numérique, le déploiement de l'expérience Visa revisitée et la croissance des Services aux entreprises en mettant l'accent sur ses domaines de spécialisation. Guidée par une nouvelle raison d'être et de nouvelles valeurs fondamentales, la culture de la Banque a été renouvelée et des progrès importants ont été réalisés dans la mise en œuvre de son programme ESG.

La Banque Laurentienne dispose de niveaux solides de fonds propres et de liquidités, comme en témoignent ses plus récents résultats trimestriels, et les assises de ses services de financement et de dépôt sont solides, stables et diversifiées.

Pendant que la revue est en cours, l'équipe de direction se concentrera sur l'exécution de la stratégie de la Banque et sur les priorités qu'elle s'est fixées pour l'exercice 2023, soit l'excellence en matière de service à la clientèle, l'accent mis sur les dépôts et l'optimisation de sa structure de financement, et une meilleure efficacité grâce à la simplification, avec l'appui et la confiance totale du conseil d'administration.

La Banque ne compte pas communiquer d'autres informations à ce sujet avant que la revue soit terminée.

