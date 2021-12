OTTAWA, ON, le 13 déc. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada défend fermement les intérêts des producteurs de pommes de terre de l'Île-du-Prince-Édouard dans les discussions avec les États-Unis et travaille avec le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) sur tous les moyens possibles pour reprendre le commerce et minimiser l'impact sur les producteurs de pommes de terre touchés, y compris les récentes améliorations apportées au programme Agri-stabilité.

Lors d'une séance d'information technique détaillée tenue aujourd'hui avec le gouvernement provincial de l'Île-du-Prince-Édouard, y compris le premier ministre Dennis King, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a souligné son engagement continu avec le Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) du département de l'Agriculture des États-Unis pour faire valoir la position du Canada selon laquelle, d'après les données scientifiques, le commerce des pommes de terre fraîches de l'Î.-P.-É. demeure sécuritaire lorsque des mesures appropriées d'atténuation des risques sont en place. La séance d'information technique répond à l'offre permanente de l'ACIA de partager des informations transparentes avec la province et fait suite à des semaines de communication et de collaboration étroites entre les deux gouvernements et l'industrie de la pomme de terre.

Des représentants d'APHIS indiquent qu'ils cherchent à obtenir des données scientifiques claires afin d'être certains que la reprise du commerce est sécuritaire. L'ACIA travaille avec eux pour fournir les informations requises, telles que les résultats de l'enquête de l'ACIA et toutes les informations pertinentes concernant les récentes détections de la galle verruqueuse de la pomme de terre. L'APHIS a également demandé des mesures claires d'atténuation des risques et un plan de surveillance continue pour une zone réglementée clairement définie. Le gouvernement de l'Î.-P.-É. a un rôle important à jouer pour veiller à ce que les champs réglementés disposent de restrictions appropriées pour contenir la propagation possible du virus et que des pratiques de biosécurité appropriées soient en place. Les deux pays ont également convenu de collaborer à l'examen entrepris par l'APHIS sur leur évaluation du risque phytosanitaire, qui éclaire les décisions de l'APHIS en matière de lutte antiparasitaire.

Ces efforts font suite à la suspension par l'ACIA, le 21 novembre, des certificats d'exportation de pommes de terre fraîches de l'Î.-P.-É. vers les États-Unis, en réponse aux préoccupations des États-Unis. Cette mesure a été prise à la demande des États-Unis afin d'éviter la mise en œuvre d'un décret fédéral américain qui interdirait l'importation de pommes de terre de l'Î.-P.-É., qui serait très difficile à annuler. Afin de reprendre le commerce, l'ACIA redouble d'efforts pour examiner les preuves scientifiques avec l'APHIS afin de fournir les garanties nécessaires.

Le gouvernement du Canada travaille également de manière urgente pour explorer toutes les possibilités de soutien aux agriculteurs touchés de l'Î.-P.-É., en collaboration avec le gouvernement provincial.

Le gouvernement du Canada et la province de l'Île-du-Prince-Édouard ont apporté d'importantes modifications au programme Agri-stabilité, qui protège les producteurs contre les baisses importantes de revenu agricole. Ensemble, ils ont invoqué la disposition de participation tardive d'Agri-stabilité, ce qui signifie que les producteurs qui ne se sont pas inscrits pour l'année de programme 2021 peuvent s'inscrire maintenant et avoir encore accès à cet important soutien du revenu. En outre, les deux gouvernements ont convenu d'augmenter les paiements provisoires d'Agri-stabilité, de sorte que les producteurs peuvent maintenant demander jusqu'à 75 % de leur paiement anticipé, au lieu de 50 %. Les producteurs ont accès à une série d'autres programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE) pour les aider à gérer les problèmes, et les deux gouvernements continueront d'explorer toutes les avenues pour minimiser l'impact pour les agriculteurs de l'Î.-P.-É. touchés.

« Notre gouvernement travaille avec diligence avec les États-Unis pour relancer le commerce des pommes de terre fraîches de l'Î.-P.-É. et explore toutes les avenues pour minimiser l'impact sur les agriculteurs de l'Î.-P.-É. touchés. Nous savons à quel point cette question est importante pour la vie de nombreux habitants de l'Île et nous la prenons très au sérieux. Nous croyons aux données scientifiques qui indiquent que les exigences des États-Unis vont au-delà de ce qui est nécessaire pour gérer le risque et que, avec les mesures appropriées en place, le commerce des pommes de terre fraîches de l'Î.-P.-É. est sécuritaire. Toutefois, pour que le commerce reprenne, l'ACIA doit examiner les preuves scientifiques avec les États-Unis afin de leur donner les assurances nécessaires. Au fur et à mesure que nous gérons ces défis, les améliorations au programme Agri-stabilité constituent une étape importante pour soutenir les agriculteurs de l'Île-du-Prince-Édouard. »

-L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

« Notre gouvernement a soulevé très activement cette question aux plus hauts niveaux du gouvernement des États-Unis. Nous suivons la science, et nous nous engageons à continuer de travailler en étroite collaboration avec les États-Unis afin de leur apporter les assurances dont ils ont besoin pour que le commerce reprenne. »

- L'honorable Mary Ng, ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique

« L'Île-du-Prince-Édouard compte les meilleurs producteurs de pommes de terre au monde et tous les Prince-Édouardiens et Prince-Édouardiennes peuvent être assurés que notre gouvernement les défend à chaque étape et qu'il sera là pour les soutenir pendant cette période difficile. Nous poursuivrons notre étroite collaboration avec l'industrie, le gouvernement provincial et les partenaires de la chaîne d'approvisionnement afin de nous assurer de reprendre ce lien commercial vital et nous encourageons tout le monde à soutenir nos producteurs locaux. »

-L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale.

Les représentants canadiens ont été très engagés auprès des décideurs américains, des intervenants canadiens/américains et des partenaires commerciaux depuis le 1er octobre 2021. Les chiffres ci-dessous sont des estimations basées sur le haut niveau d'activité :

Au moins quatre engagements avec des membres du Congrès et/ou leur personnel et/ou du Gouverneur



14 réunions avec des fonctionnaires de l'administration américaine à l'USDA et à l'USTR



Plus de 40 réunions avec des intervenants de l'industrie et des syndicats du Canada ou des États-Unis

ou des États-Unis

En dehors des États-Unis, en fonction de l'intérêt pour l'exportation, des lettres ont été envoyées à 16 partenaires commerciaux.





Bien que la suspension de la certification par l'ACIA pour les pommes de terre fraîches ait empêché les États-Unis d'adopter une ordonnance fédérale, les États-Unis ont indiqué qu'à compter du 22 novembre 2021, le United States Customs and Border Protection (département de la Sécurité intérieure) refuseront l'entrée de toutes les pommes de terre de semence, de consommation et de transformation de l'Î.-P.-É, et s'assureront que la machinerie agricole, les outils agricoles et l'équipement agricole usagés de l'Î.-P.-É sont visiblement propres et exempts de terre pour entrer aux États-Unis.





La galle verruqueuse de la pomme de terre est un champignon persistant dans le sol qui réduit le rendement des exploitations agricoles et peut se propager par le déplacement du sol, de l'équipement agricole et des pommes de terre des champs. Il s'agit d'un organisme nuisible réglementé par la Loi sur la protection des végétaux, ce qui signifie que sa détection peut déclencher des mesures de lutte contre la maladie et empêcher sa propagation.





La première détection de la galle verruqueuse de la pomme de terre à l'Î.-P.-É. en 2000 a entraîné la fermeture de la frontière canado-américaine pour toutes les pommes de terre fraîches de l'Î.-P.-É.--y compris les pommes de terre de semence, de table et de transformation--pendant six mois. Depuis cette première détection, l'ACIA effectue chaque année une enquête sur la galle verruqueuse de la pomme de terre à l'Î.-P.-É. et met en œuvre le Plan national de gestion à long terme de la galle verruqueuse de la pomme de terre afin de prévenir la propagation de ce ravageur et de protéger la santé des végétaux et le commerce.





Le nombre d'échantillons de sol pour la galle verruqueuse de la pomme de terre fluctue d'année en année en fonction de la demande du marché et des exigences des enquêtes. L'échantillonnage du sol pour la galle verruqueuse de la pomme de terre se poursuivra jusqu'à ce que le sol gèle. Les tests se poursuivent en laboratoire.





L'échantillonnage du sol a augmenté depuis la mise en œuvre du nouveau programme national d'enquête sur la galle verruqueuse de la pomme de terre de l'ACIA en 2001. Dans le cadre de ce programme, l'ACIA a effectué une enquête sur la galle verruqueuse de la pomme de terre dans toutes les zones de culture de la pomme de terre de semence au Canada (sauf à Terre-Neuve-et-Labrador).





Le gouvernement du Canada a également créé un groupe de travail gouvernement-industrie sur la pomme de terre qui réunit l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur de la pomme de terre de l'Î.-P.-É. afin d'échanger des renseignements, d'élaborer des stratégies pour déterminer et aider à atténuer les répercussions de la galle verruqueuse de la pomme de terre sur le secteur, et de trouver des solutions potentielles à court et à long terme aux perturbations actuelles.





Agri-stabilité protège les producteurs contre les baisses importantes du revenu agricole pour des raisons telles que la perte de production, l'augmentation des coûts et les conditions du marché. Le programme est offert par le gouvernement provincial de l'Î.-P.-É. Avec l'annonce récente autorisant les demandes d'inscription tardives, la date limite pour soumettre une demande provisoire pour l'année de programme 2021 est le 31 mars 2022.





Agri-protection apportera un soutien aux exploitations agricoles qui subissent des pertes de production et de qualité directement causées par la galle verruqueuse de la pomme de terre, en couvrant jusqu'à 90 % de leurs pertes.





En outre, les fonds d'Agri-investissement sont immédiatement disponibles pour être utilisés par les producteurs afin de répondre à tout besoin qu'ils jugent approprié. Les producteurs de pommes de terre participent largement à Agri-investissement.

