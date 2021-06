Après avoir effectué des essais rigoureux en collaboration avec nos partenaires, l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA) a conclu que le taux d'émissions du N65 était de 1,98 g par heure et a par la suite approuvé le poêle pour la certification 2020. Le modèle Nectre est répertorié dans la catégorie des poêles à bois non catalytiques sur le site Web de l'EPA du gouvernement américain. Pour voir un résumé complet, consulter les documents de certification répertoriés dans la section « Resources & Downloads » (ressources et téléchargements) sur le site Nectreusa.com.

« Je suis très fier des réalisations continues de nos ingénieurs de produits innovants chez Nectre. Ils repoussent toujours les limites de la durabilité et de la performance, a déclaré Robert Bartucci, chef de la direction de Glen Dimplex Americas. Le succès de Nectre repose sur l'innovation et le travail acharné, et nous sommes ravis de présenter ce nouveau poêle à bois haut de gamme en Amérique du Nord. »

Le poêle à bois N65 de Nectre est prêt à faire tourner les têtes dans les salles d'exposition et à permettre de rafraîchir tous les types d'espaces intérieurs. Que ce soit dans un chalet d'une région hors réseau ou dans une maison contemporaine en ville, le modèle N65 au design élégant vous offrira, à vous et à votre famille, une utilisation sûre ainsi qu'une production de chaleur fiable.

À propos de Nectre : Fièrement conçus en Australie et fabriqués en Nouvelle-Zélande, les poêles et les fours à bois Nectre sont maintenant vendus en Amérique du Nord. S'appuyant sur plus d'un demi-siècle de riche tradition, la marque Nectre est attachée à la qualité et à la chaleur intemporelle du bois. En tant que marque de Glen Dimplex Americas, Nectre s'inscrit dans un engagement plus large à fournir des solutions de chauffage fiables et efficaces aux clients qui souhaitent allier fonction et style. Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter le site www.nectreusa.com.

