Le Podcast Minier accueille Mines Agnico Eagle comme partenaire principal pour la prochaine année

QUÉBEC, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Le Podcast Minier, une initiative de Rouillier, agence de communication, annonce qu'il pourra compter sur l'appui d'Agnico Eagle pour la prochaine année.

Le Podcast Minier se distingue par ses nombreux épisodes diffusés sur plusieurs plateformes, lui permettant une visibilité importante. Animé par Manon Rouillier, ce projet met en lumière les acteurs de l'industrie et informe sur les enjeux et les innovations du secteur. En s'impliquant activement auprès de la relève, le Podcast donne une voix aux jeunes professionnels et favorise ainsi l'intégration des nouvelles générations dans l'industrie minière.

Un partenariat qui va de soi

Cette contribution financière permettra de soutenir la croissance du balado, de bonifier sa production et d'élargir sa portée. « Cette alliance marque un exemple d'effort collectif pour mieux faire connaître l'univers minier et ceux et celles qui le façonnent. », affirme Manon Rouillier, présidente de Rouillier, agence de communication.

Les voix à unir pour l'avenir du secteur minier

Par cet engagement, la plus importante société minière au Canada souhaite soutenir un média de référence qui rapproche les acteurs clés de l'industrie et le grand public : « Notre soutient auprès de cette initative reflète notre volonté de contribuer à une conversation inclusive sur l'industrie minière, en valorisant la transmission des savoirs et le développement des talents de demain. », affirme Josée Plouffe, directrice communications et relations avec le milieu, Québec de Mines Agnico Eagle

Invités de renom, présence aux plus grands événements du secteur et diffusion régulière : les auditeurs seront aux premières loges pour vivre toutes les retombées de cette alliance prometteuse.

À PROPOS du Podcast Minier

Le Podcast Minier, cumulant plus de 90 épisodes, vise à informer et rassembler les acteurs du milieu. Les épisodes sont destinés aux professionnels, étudiants, décideurs, partenaires de l'industrie et au grand public. Le podcast met de l'avant les innovations, les enjeux et les initiatives locales et régionales qui façonnent l'avenir du domaine minier.

À PROPOS de Rouillier, agence de communication

Rouillier propose des services de stratégie, de design, d'événementiel et de marketing numérique. L'agence se spécialise dans le domaine minier, manufacturier et industriel. Sa raison d'être fondamentale est de favoriser l'évolution réaliste de ses clients et de ses collaborateurs.

