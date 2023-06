Dans le cadre de sa stratégie de mondialisation, TCL déploie une technologie pour permettre aux clients de la région MEA d'adopter des modes de vie plus intelligents, plus sains et plus facilement interconnectés.

DUBAI, Émirats arabes unis, 1er juin 2023 /CNW/ - TCL, la deuxième marque de téléviseur, et la première marque dans la catégorie des téléviseurs de 98 po au monde, a dévoilé aujourd'hui ses plus récents produits multicatégories pour le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) lors d'un événement de lancement exclusif à Dubai. TCL a également annoncé son partenariat avec Arsenal Football Club en tant que partenaire régional officiel du club pour les produits électroniques grand public. L'événement a été souligné par une apparition spéciale de la légende d'Arsenal, Robert Pires.

Avec ses téléviseurs mini LED et QLED de la série C 2023 et sa gamme améliorée d'appareils électroménagers et de climatiseurs pour un mode de vie plus sain et plus pratique, la nouvelle gamme de produits de TCL souligne l'engagement de l'entreprise à offrir aux clients régionaux ce qui se fait de mieux sur le plan de l'innovation technologique

Faire preuve d'imagination grâce à une technologie d'affichage innovante - Présentation de la nouvelle génération de téléviseurs mini LED de la série C 2023 de TCL

Faire preuve d'imagination grâce à une technologie d'affichage innovante - Présentation de la nouvelle génération de téléviseurs mini LED de la série C 2023 de TCL Le C845 est le dernier-né de la gamme de téléviseurs mini LED de TCL, avec plus de zones de gradation locale offrant des dimensions de contraste infinies, des mini LED à haute efficacité et à grand angle lumineux pour atteindre les niveaux de luminosité les plus élevés à ce jour de HDR 2 000 nits. Disponible en modèles de 55 po, de 65 po, de 75 po, et de 85 po et soutenu par le processeur AiPQ 3.0, le TCL C845 offre une qualité d'image exceptionnelle combinée à un son inégalé grâce aux technologies Dolby Vision IQ et Dolby Atmos.

Des couleurs innombrables et un divertissement sans fin avec les tout nouveaux téléviseurs QLED C745 et C645

Pour les amateurs de jeux vidéo, TCL a présenté son nouveau TCL C745 qui combine le QLED avec la technologie Full Array Local Dimming, 4K HDR et un taux de rafraîchissement de 144 Hz VRR à la pointe de l'industrie et un accélérateur de jeu de 240 Hz pour une qualité d'image HDR fluide, nette et colorée. Le nouveau TCL C645 est équipé de la technologie TCL QLED pour une expression des couleurs exceptionnelle, certifié avec les technologies Dolby Vision et Dolby Atmos et doté d'un accélérateur de jeu 120 HZ, ce qui en fait une excellente option de valeur pour ceux qui recherchent des expériences de divertissement à domicile interactives et de haute qualité.

Des appareils électroménagers améliorés pour un mode de vie plus sain et plus pratique

TCL a également lancé une série de nouveaux produits pour la maison, dans le but de permettre un mode de vie connecté sain et harmonieux. La marque a fait part des mises à jour sur les climatiseurs, avec sa série innovante Gentle Cool au nouveau design épuré, minimaliste et facile à nettoyer. La marque a également présenté ses nouveaux réfrigérateurs et nouvelles machines à laver aux consommateurs afin de les aider à mener une vie plus saine et plus pratique.

Commentant le nouveau lancement, madame Sunny Yang, directrice générale de TCL MEA, a déclaré : « Nous sommes ravis de présenter la nouvelle génération de téléviseurs mini LED et QLED de TCL sur le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique. Notre but est de répondre aux besoins changeants des consommateurs et d'offrir la plus récente technologie de pointe pour leur offrir une expérience de divertissement exceptionnelle et de qualité supérieure. Nous avons aussi hâte de présenter nos plus récents appareils électroménagers qui faciliteront la vie des gens. »

« La croissance de TCL dans la région MEA a été vraiment remarquable au cours de la dernière année. » Mohammed Minhajuddin, responsable en chef du marketing de TCL MEA, a déclaré : « Nous élargissons notre portefeuille de téléviseurs dans la région MEA pour offrir plus de choix aux clients, qu'ils pourront personnaliser avec la technologie qui correspond à leurs besoins et à leurs intérêts. La qualité de nos produits parle d'elle-même, et ces derniers ont joué un rôle vital dans la réalisation de nos objectifs pour l'avenir. »

Ces nouvelles offres cadrent étroitement avec la signature de la marque TCL « Inspirer la grandeur ». Elle n'est pas seulement le message d'entreprise actuel de la marque, elle incarne également l'assurance et l'aspiration de TCL à offrir aux consommateurs du monde entier des valeurs qui les motivent et leur permettent de viser l'excellence dans tous les aspects de leur vie, dépassant ainsi la simple offre de produits.

Attiser les passions; TCL met de l'avant de nouveaux programmes de commandites pour le marché MEA

TCL fait la promotion du sport depuis très longtemps, ce qui en fait une partie intégrante de sa stratégie globale visant à renforcer son influence dans le monde. Dans le marché MEA, TCL a dévoilé son partenariat avec l'un des clubs de football les plus emblématiques du monde, Arsenal FC, pour lequel elle agira en tant que partenaire régional officiel pour les produits électroniques grand public.

En outre, TCL a élargi son portefeuille de partenariats dans le domaine du cricket dans la région grâce à des partenariats avec les Abu Dhabi Knight Riders, Peshawar Zalmi et l'équipe de cricket du Pakistan. À l'échelle mondiale, TCL a établi bon nombre de partenariats solides avec certaines des plus grandes équipes de football du monde, y compris les équipes nationales espagnole et italienne, et est un partenaire officiel de la ligue sportive la plus populaire des États-Unis, la NFL.

Dans le domaine du jeu vidéo, TCL est heureuse de renforcer son partenariat de longue date avec Call of Duty® en tant que partenaire officiel. Les téléviseurs TCL ont été louangés pour leur performance de jeu, favorisant une expérience plus immersive, avec des détails précis, un mouvement fluide et un décalage ultra-faible. D'autres activités en collaboration avec cette franchise de jeux vidéo de renommée mondiale seront annoncées plus tard.

En tant que principal créateur de technologies de pointe de haute performance, TCL reconnaît que les téléviseurs ont la capacité unique de créer des liens et d'inspirer les gens du monde entier en les immergeant dans l'action qui se déroule à l'écran.

