MONTRÉAL, le 20 déc. 2022 /CNW/ - Biosimilaires Canada, une association nationale représentant l'industrie canadienne des médicaments biosimilaires, a salué aujourd'hui l'annonce faite par la ministre de la Santé de l'Ontario, Sylvia Jones, concernant la mise en place en 2023 d'une politique de transition vers les biosimilaires qui vise à étendre l'utilisation des médicaments biosimilaires dans le cadre du Programme de médicaments de l'Ontario (PMO).

Le PMO est le plus large régime public d'assurance-médicaments au Canada et représente environ 40 % des dépenses publiques en médicaments au pays.

« Biosimilaires Canada et ses compagnies membres félicitent la ministre Sylvia Jones et le gouvernement de l'Ontario d'avoir mis en place une politique de transition vers les biosimilaires. Nous restons déterminés à travailler avec le gouvernement, les professionnels, et les autres parties prenantes pour assurer une transition harmonieuse vers les biosimilaires pour les Ontariens », a déclaré Jim Keon, président de Biosimilaires Canada.

« L'utilisation accrue des biosimilaires permettra de réinvestir dans le programme de médicaments de l'Ontario et encouragera les fabricants à mettre sur le marché davantage de médicaments permettant de réduire les coûts », a déclaré M. Keon. « L'annonce d'aujourd'hui signifie que les patients continueront d'avoir accès aux traitements de haute qualité et aux services de soutien dont ils ont besoin, tout en soutenant les investissements dans le secteur des sciences de la vie. »

La ministre Sylvia Jones a confirmé dans son annonce que la transition vers les biosimilaires permettra à l'Ontario d'investir davantage dans de nouveaux traitements innovants ainsi que de continuer à élargir la couverture publique de médicaments vitaux.

L'Ontario est la septième province - et huitième juridiction canadienne - à annoncer une politique de transition vers les biosimilaires. L'annonce de l'Ontario fait suite à celles de la Colombie-Britannique (mai 2019), de l'Alberta (décembre 2019), du Nouveau-Brunswick (avril 2021), du Québec (juillet 2021), des Territoires du Nord-Ouest (décembre 2021), de la Nouvelle-Écosse (février 2022), et de la Saskatchewan (octobre 2022).

Les patients couverts par le PMO qui utilisent certains médicaments biologiques pour traiter des maladies comme l'arthrite, le diabète, les maladies inflammatoires de l'intestin et le psoriasis passeront à une version biosimilaire de leur médicament entre le 31 mars 2023 et le 29 décembre 2023, sous la supervision de leur médecin traitant. Cette stratégie fondée sur des données probantes permettra d'optimiser les ressources publiques afin de garantir la meilleure valeur pour les traitements, d'améliorer l'accès aux médicaments pour les patients et de contribuer à la viabilité des régimes publics d'assurance médicaments.

Le passage d'un médicament biologique de référence à un biosimilaire est une pratique sécuritaire et efficace. Santé Canada confirme que « les patients et les fournisseurs de soins de santé peuvent avoir confiance en le fait que les médicaments biosimilaires sont efficaces et sécuritaires pour chacune de leurs indications autorisées. Aucune différence d'efficacité et d'innocuité n'est prévue à la suite d'un changement d'utilisation courante entre un médicament biosimilaire et son médicament biologique de référence pour une indication autorisée ».1

Les médicaments biologiques ont révolutionné le traitement de nombreuses maladies invalidantes et potentiellement mortelles, mais il peut en coûter de 10 000 à 25 000 dollars ou plus pour traiter un patient avec un médicament biologique pendant un an, ce qui exerce une pression financière énorme sur les budgets consacrés aux médicaments.

L'ensemble des avantages offerts par les biosimilaires ne pourront être réalisés que si les régimes d'assurance médicaments adoptent des politiques qui favorisent leur utilisation élargie par la mise en place de politiques efficaces de transition vers les biosimilaires. En vertu de ces politiques, les patients qui utilisent un médicament biologique pour traiter une maladie chronique vont passer d'un médicament biologique de référence à un médicament biologique similaire sous la supervision de leur médecin traitant.

Il existe une vaste expérience de terrain avec les biosimilaires au Canada, avec plus de 1,5 millions d'ordonnances remplies chaque année, selon les données d'IQVIA. Les biosimilaires sont également très utilisés dans les secteurs hospitaliers et oncologiques. Plus de 178 essais cliniques ont été menés dans le monde entier auprès d'environ 21 000 patients qui ont fait la transition d'un médicament biologique à un biosimilaire. Ces essais confirment que la transition vers les biosimilaires n'est pas associée à des problèmes majeurs d'efficacité, d'innocuité ou d'immunogénicité.2

À propos de Biosimilaires Canada

Biosimilaires Canada est une association nationale qui représente l'industrie des médicaments biosimilaires au Canada. Nos entreprises membres sont à l'avant-garde du développement et de la commercialisation de médicaments biosimilaires à l'échelle mondiale. Biosimilaires Canada joue un rôle de premier plan dans l'éducation des intervenants canadiens quant à la sécurité et l'efficacité des médicaments biosimilaires, et plaide en faveur de politiques qui soutiennent leur autorisation, leur remboursement, leur acception commerciale et leur utilisation accrue. Biosimilaires Canada est une division de l'Association canadienne du médicament générique. Visitez notre site à l'adresse https://biosimilairescanada.ca/.



À propos des médicaments biosimilaires3

Un médicament biologique biosimilaire, ou médicament biosimilaire, est un médicament biologique qui est très semblable à un médicament biologique dont la vente a déjà été autorisée. Santé Canada évalue toutes les informations fournies pour confirmer que le médicament biologique biosimilaire et le médicament biologique de référence sont similaires et qu'il n'y a pas de différences cliniques significatives entre eux en termes d'innocuité et d'efficacité. Les normes rigoureuses de Santé Canada pour l'autorisation signifient que vous pouvez avoir le même niveau de confiance en la qualité, l'innocuité et l'efficacité d'un médicament biosimilaire qu'en tout autre médicament biologique.

__________________________

1 Santé Canada, Médicaments biologiques biosimilaires au Canada : Fiche d'information

2 Barbier, L. et. al. The Efficacy, Safety, and Immunogenicity of Switching Between Reference Biopharmaceuticals and Biosimilars: A Systematic Review, 31 mars, 2020.

3 Santé Canada, Médicaments biologiques biosimilaires au Canada : Fiche d'information

SOURCE Biosimilaires Canada

Renseignements: Hugo de Grandpré, Association canadienne du médicament générique, Cellulaire : (514) 603-4268, Courriel : [email protected]