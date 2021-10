Le plus important rassemblement de manufacturiers au Québec !

« Après un an et demi de rencontres virtuelles, les gens sont très heureux de se rencontrer en personne, car rien ne remplace les contacts humains dans l'établissement de relations d'affaires solides et durables. Cette année, la Journée Donneurs d'ordres/Fournisseurs réunit un nombre record de donneurs d'ordres avec près d'une cinquantaine d'entre eux provenant de divers secteurs. Alors que le secteur manufacturier a repris son rythme d'avant la pandémie, ces donneurs d'ordres ont tous besoin de nouveaux fournisseurs afin de satisfaire leur demande pour leurs propres produits. Notre événement leur permet de trouver efficacement et rapidement de nouveaux partenaires. Le fait que la plupart des participants reviennent d'année en année est un gage que notre formule donne des résultats concrets. », souligne M. Richard Blanchet, président-directeur général de STIQ.

« AluQuébec, la Grappe industrielle de l'aluminium au Québec, est heureuse de s'associer pour une 6e année à la Journée Donneurs d'ordres/Fournisseurs. Cet événement permet à notre équipe de rencontrer les donneurs d'ordres et les fournisseurs afin de les guider vers des solutions concrètes pour développer le plein potentiel de leurs projets et les informer des nombreux avantages de l'aluminium : un matériau léger, durable, résistant, recyclable à l'infini et dont le coût total de possession est des plus avantageux », mentionne M. François Racine, PDG d'AluQuébec, partenaire principal de l'événement.

En plus des rencontres d'affaires soigneusement planifiées, les participants peuvent assister à des conférences présentées par des entrepreneurs innovants et à des ateliers de formation sur des sujets ciblés pour les manufacturiers. En matinée, les participants ont la chance d'entendre M. Éric Ledoux, président-directeur général du Groupe DCM et M. Étienne Lacroix, président et fondateur de Vention, leur expliquer leurs stratégies de croissance. Lors du diner, le conférencier d'honneur, M. Daniel Pelletier, président d'Artopex, partagera avec les participants comment son entreprise a su bien se positionner dans ses marchés pour saisir les opportunités de croissance.

À propos de STIQ

Fondée en 1987, STIQ est une association multisectorielle d'entreprises québécoises qui a pour mission de développer les relations d'affaires et améliorer la compétitivité des chaines d'approvisionnement manufacturières afin de favoriser l'essor de notre économie. Fort du plus grand réseau manufacturier du Québec, STIQ agit comme activateur de performance en créant des maillages fructueux et en déployant des programmes d'amélioration sur mesure. Tous les jours, depuis plus de 30 ans, STIQ est sur le terrain avec les industriels afin de les aider à développer leurs affaires et être plus compétitifs.

Chaque année, l'expertise unique de STIQ bénéficie ainsi à plus de 700 entreprises œuvrant dans les secteurs clés de notre économie, tels que l'aéronautique, le transport, les ressources minérales, l'énergie électrique et la défense et la sécurité.

