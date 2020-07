Le plus important programme de mentorat en musique au Canada nous revient pour une année mémorable avec trois nouveaux prix

TORONTO, le 13 juill. 2020 /CNW/ - L'Allée des célébrités canadiennes annonce le lancement de son huitième Programme RBC Musiciens émergents annuel, l'un des meilleurs programmes canadiens appuyant les musiciens en herbe de 15 à 35 ans. Offrant des prix s'élevant à plus de 100 000 $, le programme donne aux musiciens de la relève des occasions de faire progresser leur carrière, avec notamment : du temps d'enregistrement en studio privé aux prestigieux Metalworks Studios; une occasion de se produire au Festival du Voyageur à Winnipeg, au Manitoba; des rencontres avec des artistes établis et renommés; l'accès à des personnes d'influence de l'industrie de la musique; l'occasion de se faire connaître au public et aux médias; ainsi que le développement et le financement des artistes. Les candidatures seront acceptées jusqu'au dimanche 23 août 2020 à 23 h 59 HNE.

Cette année, pour la toute première fois, les lauréats et les finalistes auront droit à trois occasions supplémentaires de propulser leur carrière. En effet, on leur offrira des laissez-passer pour la Semaine de la musique canadienne, un atelier créatif chez ArtHaus à Toronto et la possibilité de se produire en 2021 dans un centre de spectacle à Toronto, le coût des vols et de l'hébergement étant couvert par l'Allée des célébrités canadiennes.

Le (la) gagnant(e) du grand prix recevra un prix en espèces de 20 000 $, une illustration pour une jaquette d'album et du temps d'enregistrement en studio privé chez Metalworks Studios. Le (la) gagnant(e) du deuxième prix recevra un montant de 6 000 $. Les trois gagnants du troisième prix recevront chacun un montant de 4 000 $.

Tous les gagnants auront l'occasion : de se produire en spectacle au Festival du Voyageur à Winnipeg, au Manitoba, ainsi que dans un centre de spectacle à Toronto; de prendre part à un atelier créatif chez ArtHaus à Toronto; de participer à des séances privées de mentorat en développement de carrière. Les lauréats seront annoncés à l'automne.

Visitez le site www.canadaswalkoffame.com pour le communiqué complet et plus de détails sur les conditions d'admissibilité et les exigences pour la présentation de candidatures.

