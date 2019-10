SAINT-LAMBERT, QC, le 15 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Laferrière & Brixi Diamantaires Inc. s'est récemment porté acquéreur d'un diamant brut considéré par les experts de l'industrie comme étant le plus gros acheté au Québec depuis plusieurs années. Pesant un total de 11.38 carats, cette pierre exceptionnelle a été remportée à l'encan du géant minier DeBeers.

Le plus gros diamant brut acheté au Québec chez Laferrière & Brixi Diamantaires (Groupe CNW/Laferrière & Brixi Diamantaires)

« Les opportunités de se procurer des diamants aussi exceptionnels en termes de taille et de qualité sont très rares. » mentionne Louis-Alexandre Laferrière, l'heureux propriétaire de cette pierre. En fait, on estime que les probabilités de miner un diamant de cette grosseur sont d'à peine 1 chance sur 20,000. « Cette pierre, d'origine éthique minée au Botswana, a vraiment attiré notre attention; la couleur était absolument magnifique! Notre analyse méticuleuse nous permettait d'entrevoir le potentiel d'un important diamant poli de très haute qualité. »

Ces pierres que l'on catégorise comme « Specials » en raison de leurs poids, sont vendues par les minières à l'encan à un groupe sélect de diamantaires renommés sur invitation seulement. « Comme tous les participants des encans sont des acteurs chevronnés, la compétition est très forte », mentionne M. Laferrière, « et, bien qu'on ne veuille rater aucune occasion d'acquérir l'un de ces trésors de la nature, les risques en termes de coût d'acquisition et de transformation sont très élevés. »

En effet, la valeur d'une pierre brute dépend entièrement du diamant poli final qui en sera extrait. « C'est pourquoi, explique M. Laferrière, votre estimé final en termes de poids, de couleur, de clarté et de coupe doivent être d'une extrême précision, sans quoi vous aller perdre de l'argent à coup sûr. »

Bien que les experts de Laferrière & Brixi utilisent des instruments de gemmologie à la fine pointe de la technologie pour les assister dans leurs décisions, « rien ne remplace le jugement, l'expérience et l'intuition pour l'achat de diamants bruts », estime M. Laferrière. « Les milliers de diamants que nous avons achetés et vendus au cours des 15 dernières années ont assurément contribué à développer cet instinct particulier. »

Avec des bureaux à Montréal, Saint-Lambert et New York, Laferrière & Brixi Diamantaires Inc. se spécialise dans l'achat et la vente de diamants et la fabrication de bijoux sur mesure.

SOURCE Laferrière & Brixi Diamantaires

Renseignements: Ressources Laferrière & Brixi Diamantaires Inc. : Louis-Alexandre Laferrière / Nadia Brixi, Laferrière & Brixi Diamantaires Inc., www.lbdiamantaires.com, 1 (844) 671-3101; 1117 Ste-Catherine O. suite 714, Montréal, H3B 1H9; 6 boul. Desaulniers suite 108, St-Lambert, J4P 1L3; 50 West 47th Street, Floor 11, New-York, NY, 10036