OTTAWA, ON, le 4 avril 2022 /CNW/ - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) célèbre ses 25 ans de protection de l'approvisionnement alimentaire du Canada, mais l'Agence s'occupe bien plus que des aliments.

La salubrité des aliments commence avec des végétaux et des animaux sains. C'est pourquoi nous travaillons également à prévenir la propagation de plantes envahissantes, de phytoravageurs et de maladies animales. En fait, le Canada est la seule juridiction au monde à réunir toute la chaîne alimentaire sous un même toit.

Le travail de l'ACIA touche tous les Canadiens, qu'il s'agisse d'un producteur de pommes de terre qui veut vendre des produits au Canada et à l'étranger, de producteurs de semences qui veulent élaborer de nouvelles façons de reproduire des végétaux, d'un éleveur de bovins, d'une personne qui transporte du bétail dans son camion, d'un consommateur à l'épicerie, d'un jardinier au centre de jardinage ou d'un voyageur qui arrive au Canada.

L'ACIA est propulsée par ses employés - tels des inspecteurs, des vétérinaires et des scientifiques - qui travaillent sans relâche pour s'assurer que les Canadiens peuvent avoir confiance dans la salubrité des aliments qu'ils consomment, pour protéger les ressources végétales et animales du Canada contre les maladies et les parasites, pour faciliter le commerce et l'accès aux marchés des produits fabriqués au Canada et pour mener des recherches novatrices.

Tout au long de la pandémie mondiale de COVID-19, l'ACIA a joué un rôle essentiel pour garder les marchés internationaux ouverts aux produits agricoles canadiens. Grâce à la science, à l'innovation et à la prise de décisions fondées sur des données probantes, l'Agence dispose d'une base solide pour continuer à relever les défis du monde moderne, notamment une chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale, le changement climatique et les maladies émergentes.

Inspecter. Protéger. Se connecter. Tous les Canadiens peuvent se joindre à l'ACIA pour célébrer son 25e anniversaire et en apprendre davantage sur le rôle de l'Agence, sa main-d'œuvre diversifiée et les mesures que nous pouvons tous prendre pour aider à protéger nos précieuses ressources alimentaires, végétales et animales.

Citations

« Cette année, l'ACIA célèbre 25 ans d'innovations dans les domaines de la science, de l'inspection et de l'application de la loi, ainsi que d'excellence opérationnelle et réglementaire. La protection de la salubrité des aliments et de la santé des végétaux et des animaux ainsi que le soutien de l'accès aux marchés constituent un mandat d'une importance capitale pour nous tous, ici à l'ACIA, et pour les Canadiens. Je suis immensément fière et profondément honorée de travailler aux côtés d'un si grand nombre d'employés passionnés et engagés de l'ACIA qui s'efforcent de tenir cette promesse chaque jour. »

- Dre Siddika Mithani, présidente de l'ACIA

« Je tiens à rendre hommage aux milliers d'employés de l'ACIA qui ont franchi tant d'étapes importantes au cours du dernier quart de siècle afin de protéger et sauvegarder notre approvisionnement alimentaire. Grâce à leurs efforts, les aliments que nous consommons au Canada sont parmi les plus sûrs au monde. Alors que nous nous remettons des défis de la pandémie de COVID-19 et que nous réagissons aux changements économiques, environnementaux et mondiaux en cours, l'ACIA continuera d'être là pour les Canadiens en tant qu'organisme de réglementation scientifique de confiance. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé

« Grâce à ses méthodes de production qui respectent les standards les plus élevés et à la rigueur scientifique qui constitue le fondement de ses échanges commerciaux, le Canada jouit d'une excellente réputation internationale en tant que fournisseur d'aliments de grande qualité. L'ACIA contribue à maintenir cette réputation qui facilite les exportations pour tous les producteurs et transformateurs agroalimentaires au pays. À l'occasion du 25e anniversaire de l'Agence, je remercie tous les employés qui veillent au quotidien à la salubrité de nos aliments et qui permettent à notre industrie agroalimentaire d'être un moteur économique important. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

En avril 1997, l'ACIA a été créée par une loi du Parlement, fusionnant toutes les activités d'inspection des aliments et de santé animale et végétale mandatées par le gouvernement fédéral en une seule organisation. Cette mesure a également permis aux consommateurs et à l'industrie de disposer d'un point de contact unique.

Avec plus de 6 000 employés et 13 laboratoires répartis dans tout le pays, l'ACIA est le plus grand organisme de réglementation scientifique du Canada .

. En 2020-2021, l'ACIA a soutenu les activités suivantes avec son personnel et ses laboratoires partout au Canada :



1,1M d'inspections réalisées pour les produits végétaux, alimentaires et animaux;

74 milliards de dollars d'exportations agricoles;



223 avertissements de rappel d'aliments et alertes aux allergies; et



8 082 certificats d'exportation électroniques émis.

