Le plus grand événement cycliste canadien pour la santé mentale des jeunes revient ce mois-ci et rassemble à la fois des participant.e.s virtuel.le.s et en personne

Au cours de la dernière décennie, la Jack Ride s'est imposée comme l'un des efforts communautaires les plus puissants au pays, propulsant l'urgent travail de Jack.org en santé mentale, notamment par l'information et l'inspiration de milliers de jeunes à l'échelle du Canada. La totalité des fonds amassés dans le cadre de la Jack Ride finance directement les programmes de Jack.org, puisque 100 % des coûts de l'événement sont couverts par les commanditaires.

Cindy Chisvin, l'une des cyclistes de l'édition 2022, ne cache pas sa hâte de revenir au Caledon Ski Club pour donner le coup d'envoi à sa cinquième Jack Ride. «En ce qui me concerne, la Jack Ride vient renforcer la motivation qui m'anime et les raisons pour lesquelles j'ai choisi de faire carrière en santé mentale, explique Cindy. Le nom de notre équipe, ce sont les initiales du fils d'un.e ami.e proche qui est décédé par suicide; c'est à sa mémoire que je pédale. Amasser des fonds pour accroître la sensibilisation à la santé mentale et pour mettre fin à la honte est ce qui compte le plus pour moi.»

Après deux ans d'activités exclusivement virtuelles, la Jack Ride présentera cette année un tour cycliste en personne à Caledon, en Ontario, ainsi que l'option de participer virtuellement à partir de n'importe où au Canada. Le tour cycliste en personne affiche complet, puisque 1 000 cyclistes se sont déjà inscrit.e.s pour mettre le pied à l'étrier au Caledon Ski Club, en Ontario! Toutefois, le nombre de places pour les cyclistes virtuel.le.s est illimité, dans tout le Canada et pour les groupes de toutes tailles. Les cyclistes virtuel.le.s peuvent déterminer eux.elles-mêmes la distance qu'ielles souhaitent parcourir ainsi que leur objectif, et peuvent également tenir leur Jack Ride où ielles le souhaitent - dans leur quartier, au chalet, ou même sur leur vélo stationnaire à la maison! Et pour ceux.celles qui ne sont pas fans de vélo, la Bike Ride virtuelle pour soutenir Jack.org peut se transformer en marche, en randonnée, en course, en longueurs de piscine, en balade à mobylette, ou en tout autre activité qui leur convient. La participation virtuelle peut avoir lieu le 28 mai, ou encore à tout autre date au cours des 4 à 6 semaines suivantes.

Michelle Mackey, journaliste, lectrice de nouvelles et spécialiste météo à CityNews Toronto, animera l'événement qui aura lieu en personne. «Je suis ravie d'avoir la chance de présenter la Jack Ride de cette année. Comme j'ai souffert d'anorexie dans les premières années de ma vie adulte, je suis très consciente de l'importance du travail de Jack.org, confie-t-elle. C'est pour moi un réel honneur que de participer à cette initiative nationale pour la santé mentale chez les jeunes!»

Annika Eng, qui participera cette année à sa deuxième Jack Ride, se joindra virtuellement aux autres participant.e.s à partir de sa ville de résidence, North Vancouver, en Colombie-Britannique. «Mon souvenir le plus cher de la Jack Ride, c'est de pédaler dans ma collectivité et de croiser d'autres membres de la communauté de Jack.org que je ne connaissais pas et qui arboraient fièrement leur dossard de la Jack Ride», raconte Annika.

Kneev Sharma, ancien.ne conférencier.ère des Présentations Jack et cycliste de la Jack Ride pour sa toute première fois, se joindra à nous à partir de la Finlande! «À titre de conférencier.ère des Présentations Jack et de militant.e en santé mentale, je suis toujours à l'affût d'autres façons de participer à l'élimination des obstacles qui nuisent à la conversation sur la santé mentale, précise Kneev. Au cours des derniers mois, j'ai aidé à amener cette conversation dans la vie de plusieurs de mes ami.e.s et pairs en Finlande, et j'espère pouvoir continuer à lui faire prendre encore davantage d'ampleur grâce à la Jack Ride.»

«Puisque la Jack Ride est notre principal événement-bénéfice, elle représente un moment fort de l'année, pour moi comme pour notre équipe,[MS2] a précisé Eric Windeler, fondateur et directeur général de Jack.org. Cet événement incroyable rassemble notre merveilleuse communauté autour d'un même objectif, celui de soutenir les programmes de Jack.org, qui sont cruciaux pour la santé mentale des jeunes.»

«En 2021, nos cyclistes Jack (1 585) ont amassé plus de 2 millions $ [MS3] auprès de plus de 13 500 donateur.trice.s pour nourrir le travail de notre personnel et de notre réseau national de jeunes leaders dans chaque province et territoire du Canada, ajoute-t-il. Ce sont les jeunes qui ont subi le plus grand impact de la pandémie de COVID-19; en conséquence, notre travail d'éducation de pair à pair au sujet de la santé mentale est aujourd'hui plus important que jamais auparavant.»

«Nous avons été complètement soufflés par le soutien que nous avons reçu dans le cadre des deux dernières Jack Ride[MS4] , qui étaient virtuelles. Et cette année, avec nos 1 000 cyclistes de retour en personne pour pédaler en toute sécurité, en plus du nombre grandissant de participant.e.s virtuel.le.s venant de partout au Canada, nous ne pourrions être plus heureux.ses de voir tout ce beau monde s'unir pour soutenir Jack.org!», conclut-il[MS5] .

Pour soutenir des cyclistes comme Cindy, Annika, Kneev et Eric, visitez notre page de don et faites une recherche par nom. Jack.org aimerait aussi beaucoup vous voir participer de façon virtuelle dans votre propre collectivité, ou encore vous voir prendre part à l'événement comme bénévole à Caledon; pour vous inscrire à titre de participant.e ou de bénévole, consultez le site web de la Jack Ride .

À propos de Jack.org

Fondé par Eric Windeler et son épouse, Sandra Hanington, à la suite du décès tragique de leur fils Jack par suicide, Jack.org est le seul organisme de bienfaisance canadien qui travaille à former et à autonomiser un réseau de jeunes leaders en santé mentale[MS6]. Ces formidables jeunes dirigent des conversations sur la santé mentale parmi leurs pairs grâce à des programmes novateurs qu'ielles ont aidé à élaborer. Au moyen des Présentations Jack , des Sections Jack , des Sommets Jack , des Jack Originals , [MS7] d' Être là [MS8] et du CertificatEtreLa.org , les jeunes leaders identifient et démantèlent les obstacles à la bonne santé mentale dans leurs communautés. Jack.org travaille à voir s'épanouir un Canada où tous les jeunes comprendront comment prendre soin de leur propre santé mentale et comment s'occuper les uns des autres; un Canada exempt de honte, où tous.tes ceux.celles qui ont besoin de soutien obtiendront l'aide à laquelle ielles ont droit. Avec ses milliers de jeunes leaders réparti.e.s dans toutes les provinces et tous les territoires du pays, le mouvement ne fait encore que commencer. Pour en apprendre davantage, visitez Jack.org , EtreLa.org , et CertificatEtreLa.org .

