LE PLUS GRAND CAMPUS INDUSTRIEL CARBONEUTRE D'AMÉRIQUE DU NORD OFFICIELLEMENT OUVERT À VILLE DE MONTRÉAL-EST

VILLE DE MONTRÉAL-EST, QC, le 13 nov. 2023 /CNW/ - 40NetZERO, le premier campus industriel carboneutre de Montréal et le plus grand en Amérique du Nord, a officiellement annoncé son ouverture à l'occasion d'une présentation devant 600 participants réunis au Stade olympique pour le Sommet de l'Est.

Le gigantesque site de 7 millions de pieds carrés est situé entre l'autoroute 40 et le boulevard Henri-Bourassa, à l'est de l'autoroute 25. Cet assemblage d'anciens terrains d'entreprises pétrochimiques, équivalent à 121 terrains de football, est aujourd'hui décontaminé et prêt à accueillir ses premiers locataires.

« Ce que nous créons ici, c'est un concept industriel novateur, inspiré de campus technologiques comme ceux de la Silicon Valley, où des entreprises partagent des équipements collectifs de grande qualité afin d'offrir à leurs employés un milieu stimulant ancré dans les meilleures pratiques du développement durable », ont déclaré Robert Soldera et Peter Karambatsos, fondateurs et co-développeurs de 40NetZERO.

La construction de 40NetZERO va bien au-delà des standards environnementaux habituels : elle repousse les limites de la performance énergétique et opérationnelle. Les bâtiments combineront fonctionnalité, convivialité et durabilité au profit des entreprises et de leurs employés. De ses entrepôts tempérés aux systèmes de climatisation et de chauffage complètement électriques, sans hydrocarbures, ce campus industriel est carboneutre grâce à ses installations à la fine pointe de la technologie.

40NetZERO offrira plus de 3 millions de pieds carrés d'espaces locatifs, en plus de lieux communs exclusifs aux locataires. C'est le cas du Pavillon, un espace partagé d'environ 15 000 pieds carrés comprenant plusieurs services et commodités, incluant des plateaux multisports, des aires de détente, des salles d'exercice, de conférences et de formation, ainsi qu'un espace de restauration. Le Pavillon permettra aux locataires de faire des économies substantielles tant au niveau financier que de l'espace, puisqu'ils n'auront pas à aménager ces lieux dans chacun de leurs bâtiments.

Le premier locataire de 40NetZERO, une entreprise pharmaceutique internationale de très grand calibre, occupera un bâtiment d'environ 400 000 pieds carrés dont la construction est déjà avancée. Son identité sera officiellement dévoilée au cours des prochaines semaines.

À propos de 40NetZERO

40NetZERO est un campus industriel fondé sur des normes environnementales élevées et sur les meilleures pratiques en matière de développement durable, de mobilité, d'efficacité et d'innovation. Ce site de 7 millions de pieds carrés est situé à Ville de Montréal-Est, entre le boulevard Henri-Bourassa et l'autoroute Métropolitaine, à l'est de l'autoroute 25 : il dispose donc d'un emplacement stratégique permettant un accès facile aux grands axes routiers, portuaires et aéroportuaires. Plus grand projet privé du genre en Amérique du Nord, 40NetZERO offrira aux entreprises un milieu carboneutre, ainsi que des possibilités de développement parfaitement adaptées aux valeurs économiques et environnementales actuelles. Les employés des entreprises locataires pourront bénéficier d'un milieu de travail stimulant ayant accès à une gamme de services collectifs de haute qualité en plein cœur du campus.

Pour plus d'informations, consultez https://40netzero.com/fr/.

