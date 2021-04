Le Plan stratégique de développement du transport collectif adopté par le conseil d'administration de l'ARTM

« Une étape importante pour la planification

du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal. »

MONTRÉAL, le 19 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration de l'ARTM a adopté jeudi dernier le premier Plan stratégique de développement du transport collectif (PSD) de la région métropolitaine de Montréal. Fort d'un appui marqué de la région, tant au niveau de la vision, des objectifs que des grandes actions à entreprendre au cours des 10 prochaines années, le PSD s'inscrit dans une approche intégrée à l'aménagement du territoire. Il propose une amélioration notable des services de transport collectif, notamment grâce à l'augmentation de 60% de l'offre de services, la consolidation d'un réseau structurant et performant, et la réalisation de grands projets d'infrastructures.

« Deux ans de concertation auprès des forces vives de la région métropolitaine de Montréal ont culminé à l'automne 2020 en un exercice de consultation publique sans précédent afin de doter la région d'une vision commune du développement du transport collectif. En adoptant le Plan, le conseil d'administration nous permet de franchir une étape importante pour la planification du transport collectif dans la région. Jamais le dialogue avec la population n'a été aussi ouvert au sujet du transport collectif comme levier de développement durable. La diversité et la richesse des contributions émanant de cette consultation nous ont démontré un grand intérêt des citoyens et des organismes en faveur d'une véritable mobilité intégrée », a déclaré M. Benoit Gendron, directeur général de l'ARTM.

Amélioré à la lumière des nombreux commentaires reçus lors de la consultation publique, le PSD sera transmis au gouvernement du Québec pour une analyse de conformité aux orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. À l'issue de cet exercice qui se fera au cours des prochains mois, il sera présenté à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) en vue de son approbation finale.

D'ici 2050, le PSD vise à ce que la majorité des déplacements se fassent en transport collectif et actif, contribuant à une importante réduction de la congestion routière et des GES émis par le secteur des transports de même qu'à la vitalité économique de la région. Le résumé des stratégies et du plan d'action du PSD est disponible ici.

Faits saillants d'une consultation sans précédent en transport collectif

Le PSD a été accueilli favorablement par la grande majorité des participants ;

7 700 personnes ont visité le site Internet « Repensons la mobilité » et près de 400 y ont exprimé leurs commentaires ;

L'appel de mémoires a permis de recevoir 100 contributions écrites, dont 58 mémoires;

25 heures d'audiences publiques (44 mémoires présentés) ;

Les recommandations ont principalement porté sur des ajustements et des ajouts d'axes de transport collectif au réseau structurant qui devraient être étudiés ;

Des précisions ou des engagements ont été demandés quant au suivi de la mise en œuvre du PSD et de la reddition de comptes ;

L'importance de trouver de nouvelles sources de financement a été soulignée, notamment des mesures d'écofiscalité ;

Une analyse est souhaitée, en collaboration avec les chercheurs, sur les conséquences de la pandémie de COVID-19 en matière de comportement de mobilité ;

D'autres propositions ont surtout porté sur des mesures proposées par le PSD, mais qu'il faudrait accentuer ou préciser dont l'harmonisation des services, l'accroissement du service à la demande pour personnes âgées ou handicapées, l'amélioration du transport adapté, le déploiement de la centrale de mobilité, l'intégration des services et des nouvelles mobilités ;

Un intérêt a été exprimé concernant la consultation publique actuelle et future des citoyens en général, de groupes associatifs et des différents segments de la population sur les politiques et projets de transport collectif.

L'Autorité régionale de transport métropolitain a été créée par le projet de loi 76, qui a modifié la gouvernance du transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal. Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Elle élabore à cette fin un plan stratégique de développement, une politique de financement, un cadre tarifaire et des ententes de services qui encadrent le développement, l'organisation et le financement de ces services. Pour ce faire, l'Autorité travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

