Le plan de couverture provincial en anesthésiologie menacé

MONTRÉAL, le 26 avril 2021 /CNW Telbec/ - En raison d'une pénurie de plus de 100 anesthésiologistes, la reconduite du plan de couverture provincial en anesthésiologie, pourtant reconnu par tous les intervenants pour son efficacité, est compromise. Le MSSS (ministère de la Santé et des Services Sociaux) n'assure pas le déploiement des ressources humaines nécessaires pour assurer des soins anesthésiques à toute la population du Québec en limitant la formation de nouveaux anesthésiologistes. Les 4 programmes universitaires du Québec pourraient former 41 anesthésiologistes par année, alors que le MSSS ne permet la formation que de 29 résidents dans notre spécialité. L'AAQ juge qu'il faut immédiatement rehausser le nombre de postes en résidence afin d'assurer la pérennité du plan de couverture tout en répondant aux besoins grandissants de l'ensemble de la population du Québec.

Grâce au plan de remplacement, pensé, créé et mis en place par les anesthésiologistes du Québec, les résidents des régions ont reçu des soins anesthésiques dans leurs hôpitaux respectifs. Le plan a nécessité la participation de plus de 300 anesthésiologistes qui ont augmenté volontairement leurs heures travaillées pour se déplacer dans tous les hôpitaux de la province afin d'assurer les soins à la population. Cela représente plus de 15000 journées de remplacement ou de disponibilité au cours des 3 dernières années pour la population des régions. S'ajoute à ce déploiement, un important travail de coordination des 20 jumelages effectué par l'Association des anesthésiologistes du Québec, les anesthésiologistes coordonnateurs et les chefs de département d'anesthésiologie. Le plan a tellement bien fonctionné que l'utilisation des anesthésiologistes sur l'équipe d'urgence anesthésique (SWAT) est passée de 70% en 2018 à moins de 1% en 2020, assurant des soins planifiés de qualité aux patients de tout le Québec. D'ailleurs, l'Association des anesthésiologistes du Québec (AAQ) ne rapporte aucune découverture hospitalière en anesthésiologie depuis l'implantation du plan il y a 3 ans.

