Le Plan d'action 2021-2026 pour le développement du Quartier chinois célèbre son premier anniversaire sous le signe de la collaboration

MONTRÉAL, le 16 nov. 2022 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Ville-Marie a récemment célébré le premier anniversaire du Plan d'action 2021-2026 pour le développement du Quartier chinois, lors d'une rencontre avec la Table ronde du Quartier chinois destinée à présenter le bilan des activités réalisées. Ce bilan positif souligne un travail de fond fait en partenariat avec la communauté. Il révèle toute l'importance que la Ville de Montréal attribue au Quartier chinois, le seul d'une ville francophone en Amérique du Nord, ce qui est pour Montréal, et plus largement pour le Québec, une source de fierté. Il représente aussi, pour les communautés qui le fréquentent et qui l'habitent, un milieu de vie et un lieu à caractère patrimonial et culturel fort.

« Le Quartier chinois est au cœur de l'identité montréalaise et un pilier de la vie communautaire, sociale et culturelle du centre-ville. Sa protection et sa mise en valeur sont une priorité de notre administration, qui travaille depuis plus d'un an avec la collectivité. Cet anniversaire témoigne de notre engagement à poser des gestes courageux et nécessaires, avec la communauté, pour assurer au Quartier chinois un avenir à la hauteur de son importance. Nous sommes fiers du chemin parcouru, et nous allons continuer à bâtir ce projet de manière commune et concertée », a déclaré la mairesse de la Ville de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie, Madame Valérie Plante.

« Il y a deux semaines, l'OCPM a remis son rapport montrant l'appui de la communauté aux modifications réglementaires proposées par la Ville pour assurer la protection et la mise en valeur du Quartier chinois. Celles-ci sont nées en réponse aux préoccupations du milieu quant à la vulnérabilité du secteur. Fort d'un bilan annuel rempli de belles avancées, notre administration va poursuivre le déploiement du Plan d'action 2021-2026, en collaboration avec les partenaires, pour soutenir le développement du secteur », a ajouté Monsieur Robert Beaudry, conseiller de la Ville du district de Saint-Jacques dans l'arrondissement de Ville-Marie et responsable de de l'urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« La Table ronde du Quartier chinois est impressionnée par le sérieux avec lequel l'arrondissement de Ville-Marie et la Ville de Montréal se sont engagés à mettre en œuvre le Plan d'action du Quartier chinois. C'est un plaisir de voir une telle transparence, une telle responsabilité et un tel progrès dans ce travail pour revitaliser le secteur. Nous sommes impatients de poursuivre cette collaboration dans les années à venir », a renchéri Mme Pauline Wong, vice-présidente du conseil d'administration de la Table ronde du Quartier chinois.

Les faits saillants

Ce plan adopté en juin 2021 est axé sur 25 stratégies incluant des actions pour la protection patrimoniale du quartier, la qualité de vie, le dynamisme commercial et la concertation du milieu :

identification du Quartier chinois comme lieu historique et protections patrimoniales;

création de la Table ronde du Quartier chinois;

soutien financier pour deux nouveaux événements, le Nouvel an lunaire et la 2e édition du Marché asiatique ;

et la 2e édition du ; nouvelles ressources pour la propreté du quartier;

bonification du mobilier urbain;

inclusion du quartier dans le pôle de cohabitation sociale et déploiement de ressources sur le terrain.

La Table ronde du Quartier chinois en bref

Composée de membres représentants les diverses composantes de la communauté du Quartier chinois, le rôle de la table est de maintenir une étroite collaboration avec l'arrondissement de Ville-Marie et la Ville de Montréal pour la mise en œuvre du Plan d'action, de participer à la planification du secteur et d'améliorer les conditions de vie des communautés et de la population du quartier en échangeant sur les enjeux identifiés lors des consultations citoyennes, qui ont été déclinés en quatre grandes orientations stratégiques dans le plan :

Qualité de vie, logement et espaces publics;

Vitalité commerciale;

Identité, rayonnement et patrimoine;

Concertation du quartier.

Pour plus d'informations :

Consultez, dès maintenant, le rapport final publié par l 'Office de consultation publique de Montréal , le Plan d'action 2021-2026 pour le développement du Quartier Chinois ainsi que le bilan 2021-2022 du plan .

