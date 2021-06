Le plaisir de manger commence avec Sysco. Sysco Québec lance sa campagne « Du bonheur en quantité » partout au Québec

MONTRÉAL, le 17 juin 2021 /CNW Telbec/ - Sysco, chef de file de l'industrie alimentaire au Canada, a dévoilé une nouvelle campagne destinée à célébrer la relation particulière que l'entreprise entretient avec le secteur de la restauration du Québec.

La campagne « Du bonheur en quantité », conçue spécialement pour le Québec, souligne l'engagement de Sysco à fournir les meilleurs produits et services aux restaurants afin qu'ils puissent revenir à ce qu'ils font de mieux : servir du bonheur à leurs clients.

Le lancement de la campagne « Du bonheur en quantité » a débuté le 7 juin dernier, en cette période porteuse d'espoir et d'enthousiasme alors que les restaurants et terrasses de la province rouvrent progressivement. La campagne illustre la façon dont Sysco contribue à créer des moments heureux dans des restaurants de partout au Québec; elle sera lancée sur divers médias : publicité extérieure, publicité numérique, radio et télé. Christine Beaudoin du 98,5 FM s'entretiendra avec l'équipe de Sysco, qui fera part aux auditeurs de son point de vue et de son offre de services. Les entrevues seront diffusées tous les jeudi entre le 17 juin et le 29 juillet dans le cadre de l'émission Puisqu'il faut se lever.

« Il n'y a rien que les Québécois aiment plus que de déguster un délicieux repas dans l'un de leurs restaurants locaux préférés; c'est une expérience qui nous a manqué à tous l'année dernière, a dit Guillaume Dubois, président régional de Sysco Grand Montréal. En tant que chef de file de l'industrie alimentaire et fervent défenseur du monde de la restauration au Québec, nous sommes déterminés à contribuer au retour en force de ce secteur et au rétablissement du bonheur de manger au restaurant le plus rapidement possible. »

Soutenir les restaurants

La campagne « Du bonheur en quantité » est la suite logique des efforts de mobilisation consentis jusqu'à maintenant par Sysco pour aider ses clients à s'adapter au contexte sans cesse changeant du milieu.

Au cours de la dernière année, Sysco a revu bon nombre de ses politiques et en a institué de nouvelles, notamment l'élimination des exigences en matière de commandes minimales, la trousse d'outils pour la relance, un processus d'intégration accéléré des nouveaux clients et l'ajout d'outils marketing gratuits pour les restaurants. De plus, Sysco a ajouté divers nouveaux produits et a lancé une nouvelle application de livraison destinée à aider les clients à exercer un suivi de leurs commandes et à régler leurs factures directement à partir de leurs appareils. Une équipe dédiée de professionnels de la vente et de chauffeurs est affectée aux clients des restaurants, alors que des spécialistes et des consultants aident les clients à choisir les produits, à concevoir les menus et à gérer les coûts.

Soutenir la collectivité

En plus des changements que Sysco a apportés à l'interne, l'entreprise s'est concentrée sur les efforts de sensibilisation visant à soutenir l'ensemble du secteur des services alimentaires ainsi que les organisations de première ligne menant leurs activités dans le cadre de la pandémie. Voici un aperçu des nombreux efforts déployés par l'entreprise au cours de l'année écoulée :

Sysco Canada a lancé « L'Alliance Foodies », une initiative visant à aider l'industrie canadienne de la restauration à se relever de la crise et à soutenir les collectivités ayant subi les répercussions de la pandémie. Sur le plan régional, Sysco Québec a versé 300 000 dollars en dons à des organisations régionales de première ligne, notamment à des banques alimentaires et à des refuges pour sans-abris. Les employés de Sysco à Boucherville ont également préparé plus de 2000 boîtes à lunch, qui ont été distribuées à des familles à faible revenu de l'arrondissement montréalais Verdun-St-Henri.

En partenariat avec Chefs Canada, Sysco Québec a créé #ChefsÀEmporter, initiative ayant connu un vif succès et consistant à jumeler les chefs les plus talentueux du Canada à 10 restaurants montréalais en vue de créer un chef-d'œuvre culinaire à ajouter à leur menu habituel de plats à emporter, offrant ainsi aux gourmets l'occasion de déguster des plats gastronomiques de premier ordre. #ChefsÀEmporter a été un triomphe de 10 semaines de cuisine gastronomique à emporter qui a fait les gros titres, générant plus de 16 millions d'impressions dans la presse et les médias sociaux.

À propos de Guillaume Dubois

Guillaume Dubois, président régional de Sysco Québec, compte plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie alimentaire, secteur qui lui tient à cœur depuis de nombreuses années. À la fin de l'année 2019, il prend la présidence du conseil d'administration de la Fondation de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ). Ses compétences de négociateur, de communicateur et d'entrepreneur seront des atouts certains pour le développement des activités de la Fondation de l'ITHQ.

À propos de Sysco

Sysco est le chef de file mondial de la vente, de la commercialisation et de la distribution de produits alimentaires pour les restaurants et les établissements de soins de santé, d'enseignement et d'hôtellerie, et d'autres clients qui préparent des repas hors domicile. Sa gamme de produits comprend également du matériel et des fournitures pour les industries de la restauration et de l'hôtellerie. L'entreprise exploite plus de 320 installations de distribution à travers le monde et dessert plus de 650 000 emplacements clients. Au Québec, Sysco est fière de son réseau de distribution de 150 fournisseurs à travers la province de Québec. Pour plus d'information sur notre programme de responsabilité sociale d'entreprise et pour consulter le Rapport 2020 sur la responsabilité sociale d'entreprise de Sysco, visitez le site sysco.com/csr2020report.

Pour plus d'information, visitez syscoquebec.ca.

