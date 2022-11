MONTRÉAL, le 10 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Une nouvelle étude de l'Institut économique de Montréal (IEDM) indique que le projet du fédéral de plafonnement des émissions de gaz à effets de serre du secteur énergétique causerait des pertes économiques importantes, sans obtenir de réduction nette des émissions globales.

« Chaque baril de pétrole qui n'est pas produit ici va simplement être produit ailleurs, bien souvent avec des standards environnementaux moindres que les nôtres, » a dit Olivier Rancourt, économiste à l'IEDM et co-auteur de l'étude. « Ottawa n'a tout simplement pas le pouvoir d'agir sur la demande internationale, et réduire l'offre locale ne fera rien d'autre qu'exporter des emplois et des revenus fiscaux. »

L'industrie énergétique canadienne étant largement une industrie d'export, les auteurs affirment que les pays clients se tourneraient vers d'autres producteurs, advenant que le Canada ne puisse plus subvenir à leur demande.

Les auteurs évaluent que la baisse de production nécessaire pour atteindre la cible évoquée par le ministre de l'environnement, Steven Guilbeault, coûterait entre 44,8 et 79,3 milliards de dollars par an à l'économie canadienne.

L'industrie énergétique canadienne est déjà une industrie très fortement réglementée, et est soumise à de nombreuses législations environnementales dont la taxe fédérale sur le carbone.

Qui plus est, le gouvernement a tort de cibler spécifiquement ce secteur, comme les émissions de GES ont le même impact quelle qu'en soit le lieu géographique ou l'industrie d'où elles proviennent.

« Qu'elle soit produite par le secteur énergétique albertain, ou un manufacturier de jets privés montréalais, l'impact climatique d'une tonne de GES est le même, », a dit Rancourt. « Cibler un secteur spécifique, tel qu'Ottawa propose de le faire, ressemble plus à un acharnement idéologique qu'à une politique basée sur des faits concrets. »

La note complète de l'IEDM est disponible via le lien suivant : https://www.iedm.org/wp-content/uploads/2022/11/note152022_fr.pdf

