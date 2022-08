Le pionnier des services commémoratifs, Urgel Bourgie / Athos, célèbre son 120e anniversaire en déconstruisant les tabous entourant l'industrie des services funéraires

MONTRÉAL, le 10 août 2022 /CNW Telbec/ - Au service des Québécoises et des Québécois depuis 1902, Urgel Bourgie célèbre cette année son 120e anniversaire et prévoit tenir une série d'activités qui permettront de démystifier les tabous entourant l'industrie des services funéraires. Urgel Bourgie / Athos replongera au plus profond de son histoire afin de souligner le parcours remarquable de l'entreprise à travers les années, effectuera un survol de ses valeurs d'aujourd'hui et déconstruira les tabous entourant la commémoration du décès d'un être cher.

La mort n'est jamais facile à aborder puisqu'elle entraîne souvent des sentiments inconfortables et des questionnements angoissants. Puisque la commémoration est une étape importante du deuil qui permet un cheminement sain, Urgel Bourgie s'attaquera à divers tabous, tels que les rituels, les cimetières, les modes de disposition et bien plus encore. Avec l'accompagnement et les conseils appropriés, il est possible de réduire considérablement les impacts liés au décès d'un proche et de transformer les événements commémoratifs en une expérience riche en émotions et pleine de sens.

« C'est dans le plus grand des respects que nous accompagnons les proches d'un défunt dans toutes les étapes du deuil, et ce, depuis maintenant 120 ans. Alliant créativité et sens des affaires, nous avons su nous démarquer au sein de notre industrie pour nous établir comme chef de file dans le domaine des services commémoratifs », souligne Patrice Chavegros, directeur général d'Urgel Bourgie / Athos. « Nous profitons de notre 120e anniversaire afin d'ouvrir le dialogue et de déconstruire les tabous au sujet des services funéraires pour que toutes et tous se sentent à leur aise d'en parler », renchérit-il.

Urgel Bourgie / Athos, le pionnier des services commémoratifs, souhaite aborder les tabous en ouvrant un dialogue authentique et sincère au moyen de plusieurs événements qui s'enchaîneront au cours de l'année. Un festival des lumières, une journée portes ouvertes ou même l'inauguration de nouveaux centres modernes orientés vers demain, permettront aux participants de redécouvrir et de se réapproprier ces espaces de commémoration. Plusieurs points de service d'Urgel Bourgie organiseront également des journées portes ouvertes au cours desquelles des experts répondront aux plus grands questionnements des visiteurs. Des capsules vidéo retraçant le parcours de l'entreprise permettront également au grand public de découvrir l'évolution, mais surtout la capacité d'innovation de l'entreprise plus que centenaire.

Au cours des 120 dernières années, l'entreprise de services commémoratifs a su se placer à l'avant-garde à bien des égards. Son initiative visant à démystifier le domaine au moyen de divers événements afin que les Québécois amorcent un dialogue en ce sens démontre encore une fois à quel point Urgel Bourgie / Athos se distingue par son caractère novateur. Bien d'autres événements s'ajouteront afin de créer autant d'occasions de discuter ouvertement des événements commémoratifs.

À propos d'Urgel Bourgie

Urgel Bourgie est une entreprise de produits et services funéraires créée en 1902, dont le siège social est basé à Montréal. La maison Urgel Bourgie / Athos s'est donné pour mission d'offrir la meilleure qualité de service de commémoration de l'industrie funéraire et de cimetière, en accompagnant les familles endeuillées pendant toutes les étapes du processus de deuil. L'entreprise possède trois cimetières-jardins, dont les missions et les valeurs ont été repensées, et offre tous les services sous un même toit. De plus, le réseau des différents points de service, salons et complexes funéraires dessert les régions de Montréal, Laval et la Rive-Sud. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.urgelbourgie.com/.

À propos d'Athos Services Commémoratifs

Athos Services Commémoratifs offre des services complets pour tous les événements importants de la vie : funérailles, mariage, événements de la vie et activités d'entreprise. Quels que soient vos besoins, vous bénéficierez d'un service axé sur l'honnêteté, l'intégrité et le respect, ainsi que des lieux accueillants de grande qualité. Athos regroupe 21 bannières funéraires et complexes multifonctionnels ainsi que 5 cimetières. À la grandeur du Québec, plus de 400 professionnels dévoués accueillent les Québécois avec empathie et professionnalisme en toute délicatesse.

SOURCE Urgel Bourgie / Athos

Renseignements: Veuillez contacter Audrey Ann Laurin par courriel à [email protected] ou par téléphone au 514-730-3292