Le pionnier des effets visuels Digital Domain inaugure son nouveau studio à Montréal

Plus de 130 nouveaux artistes joignent les rangs de Digital Domain Montréal, pour un total de 1 500 employés dans le monde

MONTRÉAL, le 12 févr. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Digital Domain, le studio d'effets visuels primé aux Oscars, ouvre officiellement Digital Domain Montréal, son neuvième bureau mondial. Le bureau montréalais se concentrera sur les longs métrages ainsi que sur les contenus diffusés sous forme d'épisodes ou en continu. L'équipe aura également l'occasion de collaborer avec d'autres branches de l'entreprise, reconnue pour sa polyvalence. Il s'agit de la quatrième ouverture officielle d'un nouveau bureau de Digital Domain depuis 2016. Tous les sites, y compris celui de Montréal, relèvent directement du studio principal à Los Angeles.

« Nous accordons une grande importance à nos projets d'effets visuels en Amérique du Nord, puisqu'ils font partie intégrante de nos activités mondiales », a déclaré le directeur exécutif et PDG du groupe, Daniel Seah. « Montréal est une ville dynamique et un endroit stratégique pour étendre notre réseau de studios et nous permettre d'être accessibles selon tous les fuseaux horaires puisque notre entreprise fonctionne 24 heures sur 24. Nous apprécions les conseils et l'aide que nous avons reçus du gouvernement du Québec, de Montréal International et d'Investissement Québec pour accueillir Digital Domain au sein de la communauté montréalaise des effets visuels. »

Digital Domain Montréal accueillera immédiatement environ 130 nouveaux artistes et employés qui collaboreront avec les quelque 1 500 employés de Digital Domain dans le monde. Le nouveau studio travaille déjà sur plusieurs projets et participera bientôt à des projets pour Marvel, Sony et 20th Century Studios, pour n'en citer que quelques-uns.

« Digital Domain est en pleine renaissance. Que ce soit les projets de films, les productions épisodiques ou encore notre travail innovateur en modélisation numérique du corps humain, ce que nous faisons est plus passionnant que jamais. Nous devons étendre notre empreinte mondiale pour répondre à la demande croissante », a déclaré John Fragomeni, président de Digital Domain Global. « Il était évident qu'ouvrir un bureau à Montréal nous permettrait de compléter l'équipe talentueuse déjà basée à Vancouver. D'ailleurs, nos clients réclamaient un studio à Montréal. Avec sa communauté en effets visuels florissante et un grand bassin de talents qualifiés, Montréal constituait l'endroit idéal. Le gouvernement du Québec a été un partenaire généreux et solidaire à chaque étape du processus. »

Le nouveau studio de Montréal est situé dans l'arrondissement historique du Plateau Mont-Royal, connu pour son architecture particulière et son accès aux parcs, ainsi que pour la présence de plusieurs entreprises technologiques internationales et de startups en plein essor. Les nouvelles installations de 35 000 pieds carrés comprendront une salle de projection ultramoderne, de multiples aires de travail et une salle pouvant être agrandie pour accueillir jusqu'à 500 artistes et employés.

« Montréal est l'une des villes entrepreneuriales qui connaît la plus forte croissance en Amérique du Nord. En choisissant Montréal pour implanter son neuvième studio, les Productions Domaine Digital Québec contribuent à l'essor phénoménal que connaît l'industrie des effets visuels dans la métropole. Les domaines créatif et culturel montréalais tirent leur force des quelque 100 000 talents qui y œuvrent et qui font de Montréal l'un des pôles mondiaux de la créativité numérique. La créativité est une véritable matière première à Montréal et nous sommes convaincus que les Productions Domaine Digital Québec sauront en faire bon usage », a déclaré le responsable du développement économique et commercial au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, M. Luc Rabouin.

Depuis sa création en 1993, Digital Domain est resté à l'avant-garde des effets visuels, avec de multiples nominations aux Oscars et des récompenses pour des films comme Titanic, L'étrange histoire de Benjamin Button, Les Avengers : La Guerre de l'infini et Player One. Les artistes et les développeurs de Digital Domain ont également remporté quatre prix de réalisation scientifique et technique, 37 Clio Awards, 22 prix AICP, neuf Lions de Cannes, de multiples prix BAFTA, des VES Awards et bien d'autres encore.

À propos de Digital Domain

Digital Domain crée des expériences saisissantes qui divertissent, informent et inspirent. Au cours des 27 dernières années, le studio s'est développé pour devenir un des leaders de l'industrie des effets visuels, se développant à l'échelle mondiale dans les humains numériques, la production virtuelle, la prévisualisation et la réalité virtuelle, tout en ajoutant les publicités, cinématiques de jeux et épisodiques à la solide liste de films. Le riche héritage de Digital Domain se compose de centaines de longs-métrages à succès pour chaque grand studio et les milliers de publicités, vidéoclips, cinématiques de jeux et contenu numérique par des réalisateurs et marques de renommée mondiale.

Force créative dans les effets visuels et les applications multimédias, Digital Domain et les entités qui l'ont précédé ont apporté l'art et la technologie à des films tels que "Titanic", "L'étrange histoire de Benjamin Button" et les superproductions récentes "Avengers: Infinity War" et "Ready Player One". Nos artistes ont remporté plus de 100 récompenses majeures parmi les Academy Awards®, Clios, BAFTA ainsi que les Lions de Cannes.

Digital Domain est devenu avec succès le premier studio d'effets visuels indépendant à s'implanter en Grande Chine. En 2017, Digital Domain s'est installé à Hyderabad. En 2018, Digital Domain a acquis l'un des pionniers et leaders de l'équipement matériel RV en Chine - VR Technology Holdings Ltd, Shenzhen - (« 3Glasses »).

Digital Domain a des emplacements à Los Angeles, Vancouver, Montréal, Pékin, Shanghai, Shenzhen, Hong Kong, Taipei et Hyderabad. Digital Domain Holdings Limited est cotée à la Bourse de Hong Kong (code de stock: 547).

