LE PHILANTHROPE CANADO-ISRAÉLIEN SYLVAN ADAMS FAIT UN DON DE 100 MILLIONS DE DOLLARS AMÉRICAINS À L'UNIVERSITÉ BEN-GOURION DU NÉGUEV DANS LE CADRE D'UNE CAMPAGNE MONDIALE VISANT À RENFORCER LE SUD D'ISRAËL

TORONTO, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Sylvan Adams, homme d'affaires et philanthrope canado-israélien, fait un don transformationnel de 100 millions de dollars américains à la seule université israélienne dans le désert du Néguev au sud du pays, l'Université Ben-Gourion, Canada (BGU). Les fonds sont alloués à un vaste plan visant à faire progresser l'enseignement et la vie universitaire à la BGU, tout en reconstruisant et en renforçant le sud, ce qui est particulièrement important dans le sillage de l'attaque du 7 octobre contre les communautés israéliennes à la frontière sud. Ce jour sombre, lorsque des terroristes du Hamas ont commis des actes de violence dans les communautés du sud, l'Université Ben-Gourion a perdu 82 membres de sa communauté, dont des étudiants, du personnel, des professeurs et des membres de leur famille.

L'Université Ben-Gourion du Néguev (BGU) et l'Université Ben-Gourion, Canada (BGU Canada) utiliseront ces fonds pour que la BGU joue un rôle essentiel dans la reconstruction du Néguev, faisant progresser la vision du premier premier ministre d'Israël, David Ben Gourion, telle qu'il l'a énoncée il y a plus de 70 ans.

L'annonce officielle du don a été faite hier soir lors de l'événement « NEGEV STRONG Gala - An Evening of BGUnity », qui s'est tenu au Westin Harbour Castle Conference Centre de Toronto. M. Adams était accompagné de son épouse, Margaret, du professeur Daniel Chamovitz, président de la BGU, ainsi que d'autres donateurs et amis canadiens de l'université.

M. Adams a déclaré : « Après le massacre de civils israéliens par le Hamas le 7 octobre, il est essentiel que nous renforcions le sud d'Israël pour que les Israéliens se sentent en sécurité et puissent rebâtir leur vie dans le Néguev. Le premier premier ministre d'Israël, David Ben Gourion, avait une vision : il comprenait que le Néguev représente le cœur battant d'Israël, la prospérité et l'avenir du pays. Nous disons à nos ennemis et au monde entier que nous sommes ici pour de bon. Par conséquent, il est plus important que jamais d'injecter de la vie dans le Néguev. Nous devons nous assurer que le désert demeure le point de départ de l'avenir d'Israël, malgré le pogrom que notre peuple y a enduré il y a 58 jours. L'Université Ben-Gourion, située dans la capitale du Néguev, a donné vie à la vision de David Ben Gourion, qui est de faire fleurir le désert, et je suis fier de faire ce don à la BGU, un pilier important de notre pays. »

Avec trois campus situés à Be'er Sheva, Sde Boker et Eilat, la BGU est le plus grand employeur dans la région désertique d'Israël, qui représente les deux tiers de la masse terrestre du pays.

« Nous sommes profondément reconnaissants envers la Fondation de la famille Sylvan Adams pour cet engagement transformateur à l'égard de l'avenir de notre université, a affirmé le président de l'Université Ben-Gourion du Néguev, le professeur Daniel Chamovitz. Ce don aidera à tracer la voie à suivre pour notre communauté alors que nous cherchons à rebâtir ensemble un Néguev encore plus fort. Nous abordons cette prochaine étape en mettant l'accent sur six domaines clés d'impact, notamment l'avenir du Néguev et d'Israël, les technologies pour l'avenir, les changements climatiques, le développement durable et l'environnement, et la santé mondiale. »

Mitchell Oelbaum, président de l'Université Ben-Gourion, Canada, la branche canadienne de philanthropie de la BGU, a déclaré : « Vingt mille étudiants fréquentent les campus de la BGU et l'université emploie 6 700 personnes, dont la grande majorité vit, travaille et se divertit dans le sud du pays. Notre université est un catalyseur de développement économique et social depuis plus de 50 ans dans cette région d'Israël. Au cours des derniers mois, nos étudiants, notre personnel et notre corps professoral ont persévéré face à l'un des moments les plus sombres de notre pays. Ce don arrive au moment idéal pour un renouvellement. »

La nouvelle directrice générale de l'Université Ben-Gourion, Canada, Andrea Freedman, partage le même sentiment : « Ce don transformationnel incroyable arrive à un moment où Israël doit répondre à des besoins sans précédent. Nous exprimons notre reconnaissance et notre gratitude envers la Fondation de la famille Sylvan Adams qui a permis de renforcer le Néguev. »

À propos de Sylvan Adams

Sylvan Adams est un homme d'affaires et un philanthrope canado-israélien qui se consacre à renforcer et à promouvoir une image positive d'Israël dans le monde. Depuis son arrivée en Israël en 2016, il s'est dévoué au service de son pays, se désignant comme « ambassadeur autoproclamé itinérant de l'État d'Israël ». Il vise à montrer au monde ce qu'il appelle « un Israël normal », en s'attaquant à son portrait souvent négatif dans les médias et en révélant la belle réalité du pays à de vases auditoires à l'échelle mondiale. Il a fait la promotion de cet « Israël normal » et a renforcé la réputation internationale d'Israël en y présentant des événements culturels et sportifs de calibre mondial.

Il est propriétaire de l'équipe de cyclisme professionnel Israel - Premier Tech (IPT), qui participe à des compétitions aux plus hauts niveaux du sport (la première équipe israélienne à le faire tous sports confondus), y compris le Tour de France. IPT fait rayonner la bonne réputation d'Israël dans le monde entier auprès d'énormes auditoires en direct et à la télévision. IPT est plus qu'une équipe cycliste, elle a une mission sociale : promouvoir la coexistence, la paix et la fierté nationale dans le monde entier. M. Adams croit que le sport est un outil spécial qui permet à des gens de différents milieux, races, religions et ethnies de se rassembler et de promouvoir le respect, l'esprit sportif et l'amitié par la compétition. En reconnaissance de son travail pour faire progresser les initiatives interpersonnelles entre Israël et ses homologues arabes, il a été l'un des rares Israéliens invités à la signature des accords historiques d'Abraham à la Maison-Blanche à l'été 2020.

À propos de l'Université Ben-Gourion du Néguev

L'université a été inspirée par la vision du premier premier ministre d'Israël, David Ben Gourion, qui croyait que l'avenir d'Israël reposait sur la région du Néguev, une zone désertique qui représente plus de 60 % du pays.

Aujourd'hui, elle est une institution de recherche et d'enseignement supérieur de renommée mondiale. Transcendant les frontières du milieu universitaire pour créer un nouveau modèle d'enseignement et de recherche, l'université a une incidence sur la vie des gens qui vivent dans la région du Néguev, partout en Israël et aux quatre coins du monde.

Avec quelque 20 000 étudiants et trois campus à Be'er-Sheva, Sde Boker et Eilat, la BGU est vraiment une oasis d'innovation et mène des travaux de pointe dans les domaines de la cybersécurité et de la sécurité intérieure, des énergies de remplacement, de la recherche sur le désert et l'eau, de la santé mondiale, de la recherche sur l'autisme, des technologies médicales, de la haute technologie et de la robotique, des études israéliennes ainsi que de la culture et de la pensée juive.

À propos de l'Université Ben-Gourion, Canada

L'Université Ben-Gourion, Canada (BGU Canada) est la branche canadienne de philanthropie de l'Université Ben-Gourion du Néguev (BGU). Nous avons quatre bureaux principaux au pays, dont ceux de Vancouver, de Winnipeg, de Montréal et d'Ottawa, et notre siège social est situé à Toronto. Nous sommes fiers d'avoir une présence dans certains des principaux centres juifs du Canada, ce qui offre à nos communautés l'occasion d'établir des liens avec Israël, le désert du Néguev et la BGU. Grâce à une série d'événements en direct, virtuels et interactifs, de campagnes, de galas et de rencontres, la BGU Canada montre comment la seule université d'Israël dans le désert du Néguev exerce une influence mondiale.

