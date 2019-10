Le Petit bureau de vote - RÉSULTATS - Les jeunes du Plateau Mont-Royal préfèrent jouer dehors

MONTRÉAL, le 8 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Un peu plus de 800 jeunes, électrices et électeurs en herbe, ont noirci un bulletin de vote du programme Électeur en herbe dans les 23 Petits bureaux de vote mis en place le dimanche 6 octobre dernier dans l'arrondissement Le plateau Mont-Royal à l'occasion de l'élection partielle municipale à la mairie. C'est presque trois fois plus que lors de la plus récente élection partielle de décembre 2018 à la mairie de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, où 297 jeunes avaient alors pris part à l'exercice et avaient dit préférer « les arénas, les centres sportifs et les piscines ». Cette fois-ci, les jeunes de l'arrondissement Le Plateau Mont-Royal ont exprimé, haut et fort, leur préférence pour « Les parcs, les modules de jeux et les espaces verts ».

Faire vivre aux jeunes électrices et électeurs de demain l'exercice du droit de vote était l'objectif du président d'élection de la Ville de Montréal, Me Yves Saindon, qui remercie grandement les directions des écoles et les familles du territoire pour leur collaboration à la réussite de cette activité des plus éducatives, ludiques et familiales. C'est dans le district De Lorimier que la participation des jeunes a été la plus marquée avec 362 jeunes, suivi de près par le district Mile-End avec 302 jeunes. Dans Jeanne-Mance, la participation a été plus timide avec 163 participations.

Les jeunes ont eu la possibilité de suivre l'exemple de leurs parents et de voter en répondant à une question simple en lien avec les services municipaux dont ils font usage en tant que jeunes Montréalaises et Montréalais et de déposer leur bulletin dans l'urne. Après le vote, on leur a offert le tatouage temporaire « J'AI VOTÉ ! ». Dans l'arrondissement Le Plateau Mont-Royal, 44% des voix sont allées à la réponse d) « Les parcs, les modules de jeux et les espaces verts », réponse la plus populaire, suivie par la réponse a) « les arénas, les centres sportifs et les piscines ». Le résultat détaillé du vote des jeunes qui ont répondu à la question « À Montréal, qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? » est présenté ci-dessous.

Choix Votes % d. Les parcs, les modules de jeux et les espaces verts 364 44 % a. Les arénas, les centres sportifs et les piscines 231 28 % b. Les autobus, le métro et le train 119 15 % c. Les bibliothèques, les centres de loisirs et les spectacles 104 13 %

Résultats

Bulletins valides : 818 (98,7 %)

818 (98,7 %) Bulletins rejetés : 11(1,3 %)

Les électrices et les électeurs de la Ville de Montréal avaient été invités à venir vivre la démocratie en famille en se rendant aux urnes le 6 octobre. Ainsi, parents et grands-parents avaient été encouragés à accompagner leurs enfants et petits-enfants à l'un ou l'autre des Petits bureaux de vote installés spécialement pour les jeunes dans 23 des bureaux de vote de l'arrondissement.

Élection Montréal évaluera la possibilité de déployer de nouveau les Petits bureaux de vote sur le territoire de la Ville de Montréal lors des prochains événements électoraux. L'information concernant le Petit bureau de vote, l'un des trois volets du Programme Électeurs en herbe d'Élection Québec, se trouve sur la section y étant consacrée sur le site web jevotepourmaville.ca .

