Le Petit bureau de vote - Élection Montréal 2019 - Sur Le Plateau, les adultes votent; les jeunes, aussi !

MONTRÉAL, le 30 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Faire vivre aux jeunes électrices et électeurs de demain l'exercice du droit de vote à l'occasion de l'élection municipale partielle du dimanche 6 octobre 2019, c'est l'invitation que lance aux jeunes Montréalaises et Montréalais d'âge scolaire le président d'élection de la Ville de Montréal, Me Yves Saindon.

C'est la troisième fois qu'Élection Montréal déploie le Petit bureau de vote, l'un des trois volets d'Électeurs en herbe, le programme d'éducation à la citoyenneté et d'éveil à la démocratie d'Élections Québec. Les Petits bureaux de vote, déployés à l'échelle de la province pour la toute première fois le 1er octobre 2018, avaient permis à quelque 180 000 jeunes, à l'échelle de la province, d'expérimenter l'exercice du vote. Le 6 octobre prochain, les petits bureaux de vote seront mis en place à l'échelle de l'Arrondissement Le Plateau Mont-Royal, dans la plupart des endroits de vote, dont toutes les écoles où se tiendra l'élection partielle en vue de combler le poste devenu vacant à l'issue de la démission, en mai dernier, de M. Luc Ferrandez. Il s'agit donc d'une élection partielle sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement puisque celle-ci vise à combler le poste à la mairie de l'Arrondissement.

Le jour du scrutin

Un bulletin de vote, des plus réalistes, à remplir derrière l'isoloir, sera remis aux jeunes pour leur permettre de voter en faveur de leur service municipal préféré. Une question simple, mais néanmoins pertinente, leur sera posée : « À Montréal, qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? ». Quatre choix de réponse leur seront présentés en mots et en images : a) Les arénas, les centres sportifs et les piscines; b) Les autobus, le métro et le train; c) Les bibliothèques, les centres de loisirs et les spectacles ou d) Les parcs, les modules de jeux et les espaces verts. Après avoir inséré le bulletin dans l'urne, le tatouage temporaire « J'AI VOTÉ ! » leur sera offert.

On peut trouver le Petit bureau de vote le plus près de chez soi en consultant la section y étant consacrée sur le site web d'Élection Montréal ou en communiquant avec le 514 872-VOTE (8683). Aussi, une vidéo permettant aux jeunes et moins jeunes de mieux comprendre la Ville de Montréal peut être visionnée, à la maison ou à l'école, au préalable.

Vivre la démocratie en famille

Parents et grands-parents sont encouragés à accompagner leurs enfants et petits-enfants à l'un ou l'autre des 23 Petits bureaux de vote. Le président d'élection invite les électrices et les électeurs de la Ville de Montréal à venir vivre la démocratie en famille et à voter en grand nombre à l'élection partielle municipale du 6 octobre prochain, entre 10 h et 20 h.

