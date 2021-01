OTTAWA, ON, le 14 janv. 2021 /CNW/ - Tandis que les gouvernements d'un bout à l'autre du pays cherchent à accélérer l'administration des vaccins nouvellement acquis, on ne sait toujours pas très bien qui seront les prochaines personnes sur la liste de vaccination. La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (CTF/FCE) exhorte les gouvernements à inscrire immédiatement le personnel enseignant et les autres travailleurs et travailleuses de l'éducation sur la liste de vaccination prioritaire.

Le retour à l'école en personne et le maintien des écoles ouvertes devraient être la priorité de tout le monde. La fermeture des écoles a de graves répercussions notamment sur l'apprentissage des élèves, le bien-être social du pays et l'économie. « Devant un hiver incertain et un printemps qui pourrait l'être tout autant en raison de la hausse des taux d'infection, la vaccination des enseignantes et enseignants permettrait de protéger encore davantage les élèves et le personnel, et donc de maintenir les écoles ouvertes, ou de les rouvrir, en toute sécurité », affirme la présidente, Shelley L. Morse.

Jour après jour, le personnel enseignant et les autres travailleurs et travailleuses de l'éducation risquent leur santé et leur sécurité pour enseigner aux élèves et les soutenir durant la pandémie de COVID-19. Pendant de longues heures, ils sont en contact étroit, parfois sans les masques obligatoires, avec les enfants et d'autres adultes, dans des locaux fermés et généralement mal ventilés. Même si les écoles ont essayé d'appliquer les mesures de distanciation physique, y maintenir un écart suffisant pour prévenir la transmission de la COVID est pour ainsi dire impossible compte tenu de la taille des classes. « Le personnel enseignant et les autres travailleurs et travailleuses de l'éducation sont aux premières lignes mais n'ont pas les protections dont bénéficient les autres travailleurs et travailleuses aux premières lignes. Ne pas en faire les prochains sur la liste de vaccination prioritaire équivaut à les laisser tomber et à abandonner en même temps les élèves dont ils et elles s'occupent », explique Shelley L. Morse. Il n'est même pas prévu, pour le moment, de vacciner les enfants de moins de 16 ans, parfois même 18 ans dans certains cas. Quelle autre raison faut-il pour donner aux éducateurs et éducatrices un accès prioritaire au vaccin?

La vaccination contre la COVID-19 donne de l'espoir aux Canadiennes et Canadiens. Si le personnel enseignant et les autres travailleurs et travailleuses de l'éducation ne sont pas les prochains sur la liste, après les populations vulnérables et les travailleurs et travailleuses de la santé, nos enfants et l'économie du Canada continueront de souffrir.

