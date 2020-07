Le personnel de la Sépaq accepte la nouvelle entente de principe, confirme le SFPQ

QUÉBEC, le 16 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Aux termes d'une tournée virtuelle et d'une période de votes de près de trois semaines, le personnel de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), représentés par le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), ont accepté à 72 % l'entente de principe conclue avec l'employeur.

D'une durée de cinq ans, l'entente sur les conventions collectives prévoit notamment des bonifications de la rémunération d'une valeur globale de plus de 10 % durant cette période. « C'est un dénouement positif pour toutes les parties. Cette négociation nous aura permis de trouver des solutions concrètes à plusieurs problématiques soulevées par nos membres, et ce, sans encaisser de recul important », souligne Maryse Rousseau, vice-présidente et porte-parole de la négociation.

Rappelons que la négociation portait sur le renouvellement des conventions collectives de plus de 2 000 membres du SFPQ dans les parcs nationaux, les réserves fauniques, le Manoir Montmorency et le Parc de la Chute-Montmorency, le Siège social, le camping des Voltigeurs, les centres touristiques du Lac-Kénogami et du Lac-Simon, le Gîte du Mont-Albert, l'Auberge de montagne des Chic-Chocs, l'Auberge de Port-Menier ainsi que l'Aquarium du Québec.

« Cette entente est une excellente nouvelle pour nos membres, mais également pour l'ensemble de la population du Québec qui pourra profiter de ces joyaux et de nos superbes territoires naturelles durant la présente saison estivale et pour les années à venir », de conclure Christian Daigle, président général du SFPQ.

Le SFPQ est un syndicat indépendant qui regroupe environ 40 000 membres à travers le Québec, dont quelque 30 000 d'entre eux sont issus de la fonction publique québécoise et répartis comme suit : près de 26 000 employés de bureau et techniciens et environ 4 000 ouvriers travaillant au sein de divers ministères et organismes. Les 10 000 autres membres proviennent du secteur parapublic.

