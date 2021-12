Le personnel de l'éducation a besoin de tests de dépistage rapide pour ralentir la progression du variant Omicron

TORONTO, le 16 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO), la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario (FEEO), l'Ontario English Catholic Teachers' Association (OECTA), la Fédération des enseignantes/enseignants des écoles secondaires de l'Ontario (OSSTF/FEESO) et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) font une déclaration à l'appui de la remise de tests de dépistage rapide pour la COVID-19 aux enseignantes et aux enseignants et aux travailleuses et aux travailleurs de l'éducation, en vue de rendre les écoles plus sécuritaires pour les élèves et leurs familles :