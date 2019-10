Le PDG de Royal LePage invite à la prudence quant aux promesses électorales visant à stimuler la demande immobilière qui manquent de plans concrets pour résoudre la pénurie d'inventaire

La reprise du marché immobilier se consolide avec une prévision à la hausse de

1,5 % des prix des maisons en vue du quatrième trimestre 2019, comparativement à la même période en 2018.

L'écart de prix entre les copropriétés et les maisons se réduit alors que le prix médian d'un appartement en copropriété dans la ville de Toronto dépasse la marque des 600 000 $.

Montréal Est affiche le taux d'appréciation des prix le plus important parmi les plus grands centres urbains au pays, augmentant de 8,5 %.

Des prix plus bas dans le Grand Vancouver attirent une nouvelle vague d'acheteurs, résultant d'un pic dans les volumes de ventes.

TORONTO, le 10 oct. 2019 /CNW/ - Selon l'Étude sur le prix des maisons de Royal LePage1 publiée aujourd'hui, le prix de l'agrégat d'une propriété au Canada a poursuivi ses gains modestes au cours du troisième trimestre de 2019 par rapport à l'année précédente, alors que le marché immobilier continue sa reprise après un ralentissement marqué en 2018 et au début de 2019, conséquemment de l'entrée en vigueur par le gouvernement fédéral de la simulation de crise hypothécaire.

« Il est encourageant de voir nos leaders politiques dévouer temps et réflexion aux enjeux de logement durant cette élection fédérale, a dit Phil Soper, président et chef de la direction de Royal LePage. Avec la croissance la plus rapide de la population parmi les économies avancées à travers le monde, assurer un toit adéquat pour la formation des ménages qui s'accroît rapidement présente une opportunité économique et un défi social. »

« La gestion responsable de l'industrie immobilière et du secteur financier qui s'y rattache est cruciale pour la santé de l'économie canadienne et la richesse personnelle des familles. Les promesses électorales visant à rendre l'accès à la propriété plus abordable pour les premiers acheteurs, quoique bien intentionnées, tomberont à plat si elles déclenchent un pic de la demande sans accroître proportionnellement l'offre de propriétés. Par exemple, réduire les paiements hypothécaires mensuels en étirant le remboursement sur une plus longue période apparaît comme une excellente idée en surface, pourtant, une montée en flèche des nouveaux acheteurs pourrait en retour faire grimper les prix, annulant le pouvoir d'achat amélioré. »

La Synthèse nationale des prix des maisons de Royal LePage, qui s'appuie sur les données concernant l'indice de prix des propriétés dans 63 des plus grands marchés immobiliers au pays, a révélé que le prix d'une maison au Canada a augmenté de 1,4 % d'une année sur l'autre pour atteindre 630 335 $ au troisième trimestre de 2019. En examinant le marché par type de propriété, on constate que le prix médian d'une maison à deux étages a augmenté de 1,3 % d'une année à l'autre, s'élevant à 738 346 $, tandis que le prix médian d'une maison de plain-pied est demeuré stable à 521 250 $. Les appartements en copropriété demeurent le type de propriété affichant la plus forte croissance, le prix médian augmentant de 3,4 % d'une année sur l'autre pour atteindre 457 911 $. Les données analysées contiennent des transactions sur le marché de la revente ainsi que des nouvelles constructions et ont été fournies par RPS Solutions pour propriétés résidentielles, société soeur de Royal LePage.

« Les faibles taux d'intérêt et un portrait exceptionnel du marché de l'emploi continuent de stimuler la confiance des consommateurs et de soutenir la reprise de notre marché immobilier, soutient M. Soper. Les dommages collatéraux de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ont été maîtrisables jusqu'ici. À moins d'une véritable récession américaine, nous entrevoyons que le marché immobilier canadien poursuivra son expansion. »

Pour le quatrième trimestre, Royal LePage prévoit que le prix de l'agrégat d'une maison au Canada augmentera de 1,5 % d'une année sur l'autre pour atteindre 632 226 $, une hausse de 0,3 % comparativement au troisième trimestre de 2019. Les prévisions pour le quatrième trimestre de 2019 supposent des conditions économiques stables et aucun changement aux politiques du logement.

En observant les tendances sur les marchés immobiliers régionaux au cours du troisième trimestre, nous constatons que les appartements en copropriété de Toronto, autrefois abordables pour la plupart des familles et des professionnels célibataires, ont maintenant dépassé la marque des 600 000 $, pour atteindre un prix de 618 391 $. Tandis que l'écart entre le prix d'une copropriété et d'une maison se réduit dans la région, la demande pour les maisons détachées continue de croître. Le prix des maisons détachées dans le centre de la ville a augmenté de 5,5 %, indiquant que la demande chez les acheteurs a largement absorbé les effets de la simulation de crise hypothécaire sur l'accès à la propriété. Pour le quatrième trimestre, Royal LePage prévoit que le prix de l'agrégat des propriétés de la région du Grand Toronto sera relativement stable par rapport au trimestre dernier pour atteindre 859 301 $, une hausse de 3,1 % comparativement au quatrième trimestre de 2018.

Bien que nous ayons prédit que le rythme de l'appréciation des prix dans la région du Grand Montréal ralentirait au cours de la deuxième moitié de 2019, le prix de l'agrégat des propriétés dans la région demeure solide au troisième trimestre, augmentant de 5,9 % par rapport à la même période l'année dernière, soit bien au-dessus de la moyenne nationale. Le prix des maisons de plain-pied de Montréal Ouest affiche la plus forte appréciation de tous les types de propriétés à l'étude au pays, augmentant de 12,2 % par rapport au troisième trimestre de 2018 pour se chiffrer à 447 663 $, tandis que l'agrégat du prix pour Montréal Est a connu une hausse de 8,5 % pour atteindre 439 499 $, représentant la plus forte augmentation du prix de l'agrégat parmi les plus grands centres urbains au pays. La montée significative des prix à Montréal Est a commencé à être observée au quatrième trimestre de 2018, alors que la demande au centre de la ville et la faiblesse de l'offre ont repoussé les acheteurs vers les extrémités de la ville. La demande globale dans la région du Grand Montréal découle du fait que les acheteurs observent les prix grimper tandis qu'ils recherchent des propriétés abordables. Un autre facteur est la forte confiance des consommateurs, la robustesse du marché de l'emploi et les fondements de l'économie qui demeurent positifs. Au quatrième trimestre, le prix de l'agrégat des propriétés dans la région du Grand Montréal devrait augmenter de 1,6 % d'un trimestre à l'autre pour atteindre 425 431 $, une hausse de 6,0 % par rapport au quatrième trimestre de 2018.

Les prix du marché immobilier du Grand Vancouver continuent d'afficher un déclin d'une année sur l'autre, ce qui a suscité considérablement d'intérêt chez les acheteurs et donné de l'élan aux ventes. Au troisième trimestre, le prix de l'agrégat des propriétés dans la région a connu une baisse de 5,2 % comparativement à la même période l'an dernier pour se chiffrer à 1 194 900 $. Toutefois, les tendances trimestrielles indiquent un ralentissement de la chute des prix, qui devrait se poursuivre tandis que les acheteurs voient les prix actuels comme une occasion de devenir propriétaires dans l'une des plus belles et prospères villes du Canada. Au troisième trimestre, le prix de l'agrégat des propriétés du Grand Vancouver a diminué de 0,8 % comparativement à la même période l'année dernière, tandis que les deux trimestres précédents affichaient des baisses de 1,5 % (T2 2019/T1 2019) et de 1,6 % (T1 2019/T4 2018). Pour le quatrième trimestre, le prix de l'agrégat d'une maison dans la région devrait baisser de 0,4 % par rapport au trimestre précédent pour atteindre 1 190 120 $, représentant une chute de 5,5 % comparativement au même trimestre en 2018.

L'appréciation des prix des maisons à Ottawa s'est poursuivie à un rythme sain au troisième trimestre : le prix de l'agrégat des propriétés a connu une hausse de 3,7 % par rapport à la même période en 2018 pour atteindre 481 948 $, une conséquence de la demande soutenue du secteur technologique, toujours en croissance. Quoique le prix médian des maisons à deux étages et de plain-pied affiche des gains de 2,9 % et de 8,7 % respectivement, le prix des copropriétés a connu une baisse de 0,9 %. Ce déclin du prix médian des appartements en copropriété reflète un manque d'inventaire pour les inscriptions au prix supérieur du seuil d'accès. Autant l'inventaire que les ventes devraient augmenter après l'élection fédérale. Au quatrième trimestre, le prix de l'agrégat des propriétés d'Ottawa devrait augmenter de 1,1 % par rapport au trimestre précédent, une hausse de 3,7 % comparativement au quatrième trimestre de 2018.

Les marchés immobiliers qui dépendent de l'industrie des produits de base, comme Calgary, Edmonton, Regina, Saskatoon et St. John's, affichent tous un déclin des prix ce trimestre par rapport au troisième trimestre de 2018. Alors que le prix de l'agrégat des propriétés de Calgary diminuait de 4,3 % d'une année sur l'autre pour atteindre 464 542 $ au troisième trimestre, il affichait une augmentation de 1,1 % par rapport au trimestre précédent, encouragée par l'appréciation des prix des propriétés dans le segment des maisons à deux étages et des maisons de plain-pied. Au quatrième trimestre, le prix de l'agrégat à Calgary devrait demeurer stable à 465 007 $, une baisse de 2,4 % par rapport au même trimestre en 2018.

Du côté du Canada atlantique, le faible inventaire et la forte demande à Halifax continuent d'exercer une pression à la hausse sur le prix des propriétés. Au troisième trimestre, le prix de l'agrégat des propriétés dans la région a connu une hausse de 1,6 % d'une année sur l'autre pour se chiffrer à 328 690 $. Pour le quatrième trimestre, le prix de l'agrégat des propriétés de Halifax devrait, selon nos estimations, augmenter de 3,7 % par rapport à la même période en 2018 pour atteindre 318 598 $.

Synthèse nationale des prix des maisons du troisième trimestre 2019*

Agrégat national et

métropolitain Maisons à deux étages Maisons de plain-pied Appartements en copropriété Agrégat Marché Prix médian -

T3 2018 Prix médian -

T3 2019 Variation

trimestrielle

(%) Variation

annuelle

( % ) Prix médian -

T3 2018 Prix médian -

T3 2019 Variation

trimestrielle

(%) Variation

annuelle

( % ) Prix médian

- T3 2018 Prix médian

- T3 2019 Variation

trimestrielle

(%) Variation

annuelle

( % ) Prix médian -

T3 2018 Prix médian -

T3 2019 Variation

trimestrielle

(%) Variation

annuelle

( % ) National 729 028 $ 738 346 $ 1,5% 1,3% 521 268 $ 521 250 $ 0,9% 0,0% 442 822 $ 457 911 $ 1,1% 3,4% 621 808 $ 630 335 $ 1,3% 1,4% Région du Grand

Montréal 497 176 $ 529 683 $ 2,3% 6,5% 312 187 $ 329 798 $ 1,3% 5,6% 320 590 $ 335 780 $ 1,0% 4,7% 395 315 $ 418 731 $ 1,8% 5,9% Région du Grand

Toronto 961 472 $ 989 498 $ 2,0% 2,9% 796 558 $ 811 090 $ 0,4% 1,8% 517 343 $ 561 144 $ 2,7% 8,5% 827 991 $ 858 443 $ 1,9% 3,7% Grand Vancouver 1 568 804 $ 1 503 017 $ -0,6% -4,2% 1 403 449 $ 1 296 447 $ -0,5% -7,6% 687 387 $ 646 902 $ -1,8% -5,9% 1 260 916 $ 1 194 900 $ -0,8% -5,2%

Synthèse nationale des

prix des maisons

de Royal LePage Maisons à deux étages Maisons de plain-pied Appartements en copropriété Agrégat Marché Prix médian -

T3 2018 Prix médian -

T3 2019 Variation

trimestrielle

(%) Variation

annuelle

( % ) Prix médian -

T3 2018 Prix médian -

T3 2019 Variation

trimestrielle

(%) Variation

annuelle

( % ) Prix médian

- T3 2018 Prix médian

- T3 2019 Variation

trimestrielle

(%) Variation

annuelle

( % ) Prix médian

- T3 2018 Prix médian -

T3 2019 Variation

trimestrielle

(%) Variation annuelle

( % ) Saint-Jean de Terre-

Neuve 368 231 $ 353 943 $ 1,0% -3,9% 305 745 $ 289 027 $ 0,6% -5,5%







332 919 $ 317 258 $ 0,8% -4,7% Charlottetown 308 189 $ 313 972 $ 0,7% 1,9% 245 224 $ 263 783 $ 0,8% 7,6%







288 556 $ 296 615 $ 0,5% 2,8% Halifax 340 609 $ 349 159 $ 0,3% 2,5% 273 516 $ 274 321 $ 0,5% 0,3% 331 679 $ 320 962 $ -2,5% -3,2% 323 393 $ 328 690 $ 0,1% 1,6% Fredericton 293 669 $ 287 511 $ 0,0% -2,1% 226 168 $ 246 356 $ 0,0% 8,9%







252 826 $ 260 975 $ 0,0% 3,2% Moncton 210 043 $ 208 691 $ 2,1% -0,6% 196 498 $ 190 552 $ -1,6% -3,0%







203 042 $ 201 962 $ 0,9% -0,5% Saint-Jean 227 180 $ 220 204 $ -1,4% -3,1% 201 056 $ 213 926 $ 3,0% 6,4%







213 916 $ 217 155 $ 0,7% 1,5% Gatineau 302 651 $ 304 410 $ -0,3% 0,6% 252 912 $ 261 453 $ 0,9% 3,4% 189 831 $ 182 721 $ 0,5% -3,7% 270 646 $ 273 787 $ 0,2% 1,2% Laval 437 484 $ 447 097 $ 0,4% 2,2% 320 302 $ 335 200 $ 1,6% 4,7% 248 673 $ 265 550 $ 2,8% 6,8% 362 009 $ 374 782 $ 1,1% 3,5% Montréal centre 681 964 $ 742 200 $ 2,2% 8,8% 474 565 $ 509 931 $ 2,1% 7,5% 389 671 $ 409 181 $ 1,0% 5,0% 497 315 $ 532 026 $ 1,6% 7,0% Montréal est 517 255 $ 575 860 $ 2,7% 11,3% 356 269 $ 370 077 $ 1,3% 3,9% 300 078 $ 315 221 $ 1,4% 5,0% 405 250 $ 439 499 $ 2,1% 8,5% Montréal ouest 559 493 $ 568 996 $ 1,6% 1,7% 399 108 $ 447 663 $ 1,7% 12,2% 275 078 $ 279 168 $ 0,7% 1,5% 478 220 $ 495 787 $ 1,5% 3,7% Rive-Nord de

Montréal 382 864 $ 405 598 $ 2,7% 5,9% 270 385 $ 283 717 $ 0,8% 4,9% 222 311 $ 226 644 $ 0,0% 1,9% 309 143 $ 325 055 $ 1,7% 5,1% Rive-Sud de Montréal 446 324 $ 476 737 $ 3,4% 6,8% 308 487 $ 324 098 $ 1,2% 5,1% 238 552 $ 249 682 $ 0,5% 4,7% 360 259 $ 381 952 $ 2,4% 6,0% Québec 361 562 $ 358 563 $ -0,3% -0,8% 270 507 $ 275 176 $ 0,1% 1,7% 242 044 $ 240 448 $ -0,9% -0,7% 300 277 $ 300 495 $ -0,2% 0,1% Saguenay 243 999 $ 227 958 $ 0,9% -6,6% 200 081 $ 209 997 $ 3,4% 5,0% 173 472 $ 179 264 $ 1,0% 3,3% 214 587 $ 215 660 $ 2,4% 0,5% Sherbrooke 288 427 $ 283 470 $ 1,1% -1,7% 221 111 $ 222 335 $ 1,0% 0,6%







253 034 $ 251 327 $ 1,0% -0,7% Trois-Rivières 217 608 $ 236 542 $ 0,6% 8,7% 181 661 $ 179 940 $ -1,0% -0,9%







194 323 $ 200 495 $ -0,3% 3,2% Ajax 681 430 $ 669 595 $ -0,2% -1,7% 570 983 $ 601 712 $ 1,8% 5,4% 383 220 $ 386 751 $ 0,7% 0,9% 665 207 $ 656 470 $ 0,0% -1,3% Barrie 523 422 $ 523 905 $ 1,4% 0,1% 502 156 $ 514 865 $ 2,5% 2,5% 368 499 $ 386 345 $ -2,3% 4,8% 504 947 $ 510 427 $ 1,5% 1,1% Belleville/Trenton 288 821 $ 306 199 $ 1,1% 6,0% 308 040 $ 317 707 $ 2,3% 3,1%







294 739 $ 307 932 $ 1,8% 4,5% Brampton 727 669 $ 752 065 $ 1,8% 3,4% 635 924 $ 661 583 $ 0,8% 4,0% 375 564 $ 400 641 $ 1,3% 6,7% 702 747 $ 727 259 $ 1,7% 3,5% Burlington 827 064 $ 885 986 $ 3,9% 7,1% 754 819 $ 798 344 $ 2,8% 5,8% 416 782 $ 443 702 $ 2,2% 6,5% 781 307 $ 834 750 $ 3,6% 6,8% Guelph 581 209 $ 584 218 $ 0,9% 0,5% 495 735 $ 515 765 $ 1,6% 4,0% 332 950 $ 361 467 $ 2,9% 8,6% 540 547 $ 549 528 $ 1,1% 1,7% Hamilton 598 655 $ 580 380 $ 2,6% -3,1% 511 429 $ 539 194 $ 3,3% 5,4% 352 043 $ 376 075 $ -0,1% 6,8% 566 281 $ 561 322 $ 2,7% -0,9% Kingston 401 727 $ 409 381 $ 0,4% 1,9% 365 399 $ 384 137 $ 0,6% 5,1%







381 014 $ 392 209 $ 0,0% 2,9% Kitchener/Waterloo/

Cambridge 538 191 $ 547 275 $ 2,6% 1,7% 460 869 $ 484 837 $ 2,6% 5,2% 305 357 $ 323 185 $ 3,2% 5,8% 506 915 $ 519 692 $ 2,6% 2,5% London 416 748 $ 459 986 $ 3,0% 10,4% 336 973 $ 372 363 $ 2,0% 10,5%







382 448 $ 420 494 $ 2,5% 9,9% Markham 1 043 340 $ 1 032 428 $ -0,9% -1,0% 1 053 918 $ 936 995 $ 0,2% -11,1% 463 944 $ 477 120 $ 0,6% 2,8% 974 671 $ 962 040 $ -0,7% -1,3% Milton 754 581 $ 778 642 $ 1,1% 3,2% 761 678 $ 806 436 $ 0,2% 5,9% 432 535 $ 447 939 $ 0,6% 3,6% 735 462 $ 760 057 $ 1,0% 3,3% Mississauga 842 361 $ 882 435 $ 3,2% 4,8% 826 925 $ 850 487 $ 1,0% 2,8% 415 360 $ 455 243 $ 2,9% 9,6% 739 985 $ 778 590 $ 3,0% 5,2% Niagara/St-Catharines 433 220 $ 453 090 $ 4,4% 4,6% 398 416 $ 427 011 $ 2,6% 7,2%







417 014 $ 440 947 $ 3,6% 5,7% Oakville 1 168 256 $ 1 207 784 $ 1,5% 3,4% 959 320 $ 953 268 $ -0,4% -0,6%







1 088 624 $ 1 120 120 $ 1,3% 2,9% Oshawa 556 156 $ 544 702 $ 0,8% -2,1% 485 811 $ 503 316 $ -1,0% 3,6%







530 771 $ 529 300 $ 0,2% -0,3% Ottawa 493 230 $ 507 408 $ 1,6% 2,9% 456 570 $ 496 262 $ 3,1% 8,7% 328 794 $ 325 890 $ 0,6% -0,9% 464 710 $ 481 948 $ 1,8% 3,7% Pickering 718 176 $ 772 633 $ 2,6% 7,6% 681 946 $ 693 690 $ 3,1% 1,7% 413 092 $ 410 209 $ -1,5% -0,7% 692 208 $ 737 276 $ 2,5% 6,5% Richmond Hill 1 223 604 $ 1 183 725 $ 0,2% -3,3% 881 910 $ 835 899 $ -3,9% -5,2% 443 330 $ 456 455 $ 0,2% 3,0% 1 119 088 $ 1 083 495 $ -0,1% -3,2% Scarborough 771 807 $ 797 348 $ 1,2% 3,3% 728 731 $ 755 610 $ 1,6% 3,7% 389 132 $ 416 219 $ -0,1% 7,0% 658 595 $ 684 910 $ 1,1% 4,0% Thunder Bay 280 752 $ 294 406 $ 4,0% 4,9% 246 493 $ 241 732 $ 1,5% -1,9%







263 137 $ 267 322 $ 2,8% 1,6% Toronto 1 239 926 $ 1 308 641 $ 3,4% 5,5% 854 543 $ 870 179 $ 0,1% 1,8% 566 482 $ 618 391 $ 3,1% 9,2% 872 608 $ 926 419 $ 2,9% 6,2% Vaughan 1 072 711 $ 1 079 762 $ 1,7% 0,7% 1 194 997 $ 1 281 083 $ 2,9% 7,2% 473 686 $ 492 298 $ 2,5% 3,9% 995 670 $ 1 008 247 $ 1,8% 1,3% Whitby 682 425 $ 690 855 $ 1,2% 1,2% 654 036 $ 657 011 $ -2,0% 0,5% 420 596 $ 446 257 $ 1,8% 6,1% 670 807 $ 678 968 $ 0,7% 1,2% Windsor 256 360 $ 273 941 $ 1,7% 6,9% 256 614 $ 276 964 $ 1,5% 7,9% 209 984 $ 204 954 $ 2,0% -2,4% 253 092 $ 269 851 $ 1,6% 6,6% Winnipeg 329 590 $ 349 275 $ 2,5% 6,0% 293 893 $ 297 342 $ 3,3% 1,2% 234 490 $ 237 123 $ -0,8% 1,1% 304 988 $ 315 907 $ 2,6% 3,6% Regina 402 786 $ 374 886 $ -0,6% -6,9% 302 884 $ 286 544 $ -2,1% -5,4% 226 252 $ 218 671 $ -4,0% -3,4% 330 954 $ 311 356 $ -1,6% -5,9% Saskatoon 405 454 $ 387 830 $ 0,8% -4,3% 331 253 $ 334 087 $ 1,0% 0,9%







365 364 $ 357 979 $ -0,4% -2,0% Calgary 529 464 $ 508 860 $ 1,4% -3,9% 522 679 $ 492 511 $ 1,4% -5,8% 284 058 $ 274 045 $ -1,9% -3,5% 485 562 $ 464 542 $ 1,1% -4,3% Edmonton 429 482 $ 426 409 $ 0,1% -0,7% 381 335 $ 366 259 $ -0,5% -4,0% 233 406 $ 217 649 $ -0,9% -6,8% 378 925 $ 369 879 $ -0,2% -2,4% Fort McMurray 586 305 $ 606 478 $ -0,3% 3,4% 472 029 $ 418 107 $ 0,6% -11,4%







550 981 $ 548 250 $ -0,1% -0,5% Red Deer 380 046 $ 372 524 $ -2,2% -2,0% 329 222 $ 320 514 $ 0,7% -2,6%







341 949 $ 332 742 $ -0,7% -2,7% Abbotsford 807 907 $ 822 784 $ 0,5% 1,8% 741 560 $ 750 972 $ 1,6% 1,3% 316 138 $ 316 456 $ 2,0% 0,1% 702 360 $ 712 734 $ 1,1% 1,5% Burnaby 1 499 490 $ 1 402 067 $ -2,1% -6,5% 1 414 841 $ 1 273 625 $ 0,5% -10,0% 634 146 $ 606 345 $ -0,9% -4,4% 1 098 858 $ 1 021 184 $ -1,0% -7,1% Coquitlam 1 349 823 $ 1 282 819 $ -0,4% -5,0% 1 234 580 $ 1 115 942 $ -2,9% -9,6% 564 749 $ 525 049 $ -0,4% -7,0% 1 129 506 $ 1 059 044 $ -0,9% -6,2% Kelowna 720 301 $ 676 843 $ -1,2% -6,0% 647 714 $ 635 863 $ 0,5% -1,8% 434 702 $ 432 927 $ -0,1% -0,4% 643 014 $ 617 899 $ -0,5% -3,9% Langley 1 104 044 $ 1 022 406 $ -1,3% -7,4% 984 010 $ 851 165 $ -1,6% -13,5% 398 608 $ 407 238 $ 0,3% 2,2% 997 392 $ 911 729 $ -1,3% -8,6% Vancouver Nord 1 655 990 $ 1 662 624 $ -0,3% 0,4% 1 631 174 $ 1 493 513 $ -0,4% -8,4% 681 269 $ 644 707 $ 0,0% -5,4% 1 426 195 $ 1 375 569 $ -0,3% -3,5% Richmond 1 475 827 $ 1 327 929 $ -3,0% -10,0% 1 447 492 $ 1 369 846 $ 0,0% -5,4% 595 979 $ 555 060 $ -1,9% -6,9% 1 156 251 $ 1 054 087 $ -2,4% -8,8% Surrey 1 034 495 $ 970 103 $ -0,7% -6,2% 902 147 $ 864 754 $ 0,2% -4,1% 409 209 $ 390 262 $ -1,3% -4,6% 922 010 $ 868 213 $ -0,6% -5,8% Vancouver 2 152 319 $ 2 128 690 $ 0,4% -1,1% 1 454 521 $ 1 383 805 $ -1,2% -4,9% 800 562 $ 739 057 $ -2,3% -7,7% 1 396 060 $ 1 345 808 $ -0,6% -3,6% Victoria 871 349 $ 858 658 $ 0,3% -1,5% 771 148 $ 765 091 $ 1,4% -0,8% 465 552 $ 493 448 $ 1,1% 6,0% 763 859 $ 760 475 $ 0,9% -0,4% Vancouver Ouest 3 401 988 $ 3 309 132 $ -0,3% -2,7% 2 745 868 $ 2 412 664 $ 2,0% -12,1% 1 274 375 $ 1 060 543 $ -1,4% -16,8% 3 008 181 $ 2 894 082 $ -0,1% -3,8%

* Les données présentées dans les tableaux ci-dessus pourraient différer des données précédemment fournies pour les mêmes périodes en raison de mises à jour subséquentes du marché. L'agrégat des prix est calculé à partir de la moyenne pondérée de la valeur médiane des transactions de tous les types de propriétés recueillies dans les régions ciblées par l'Étude. Les données comprennent des transactions sur le marché de la revente et des nouvelles constructions. Les données sont fournies par RPS Solutions pour propriétés résidentielles.

Prévisions de Royal LePage pour le 4e trimestre 2019*

Marché Province Prix de l'agrégat

T3 2019 Prix de l'agrégat

T4 2019

(prévision) Prévision (%) d'un

trimestre à l'autre

(T3 2019/T4 2019) Prix de l'agrégat

T4 2018 Prévision (%) d'une année

sur l'autre (T4 2018/T4

2019) Canada

630 335 $ 632 226 $ 0,3% 622 771 $ 1,5% Halifax N.-É 328 690 $ 330 333 $ 0,5% 318 598 $ 3,7% Région du Grand Montréal Qué 418 731 $ 425 431 $ 1,6% 401 494 $ 6,0% Ottawa Ont 481 948 $ 487 249 $ 1,1% 470 022 $ 3,7% Région du Grand Toronto Ont 858 443 $ 859 301 $ 0,1% 833 155 $ 3,1% Winnipeg Man 315 907 $ 317 171 $ 0,4% 301 063 $ 5,4% Regina Sask 311 356 $ 305 440 $ -1,9% 326 114 $ -6,3% Calgary Alb 464 542 $ 465 007 $ 0,1% 476 574 $ -2,4% Edmonton Alb 369 879 $ 369 509 $ -0,1% 378 575 $ -2,4% Grand Vancouver C.-B 1 194 900 $ 1 190 120 $ -0,4% 1 259 396 $ -5,5%

*L'Étude sur les prévisions du marché de Royal LePage offre des projections de l'agrégat du prix des maisons dans les neufs plus importants marchés canadiens en vue de la fin de l'année (quatrième trimestre).

À propos de l'Étude sur le prix des maisons de Royal LePage

L'Étude sur le prix des maisons de Royal LePage présente des renseignements sur les trois types d'habitation les plus courants au Canada, dans 63 des plus grands marchés immobiliers au pays. La valeur des maisons présentée dans l'Étude sur le prix des maisons de Royal LePage est fondée sur la Synthèse du marché immobilier canadien de Royal LePage, un document produit chaque trimestre à l'aide des données de l'entreprise, en plus des données analytiques de sa société sœur, RPS Solutions pour propriétés résidentielles, la source de confiance pour les renseignements et les analyses sur le secteur immobilier résidentiel au Canada. Les commentaires sur l'immobilier et les prévisions quant aux valeurs sont fournis par des spécialistes en immobilier résidentiel de Royal LePage à partir de leurs opinions et de leur connaissance du marché.

À propos de Royal LePage

Au service des Canadiens depuis 1913, Royal LePage est le premier fournisseur au pays de services aux agences immobilières, grâce à son réseau de plus de 18 000 professionnels de l'immobilier répartis dans plus de 600 bureaux partout au Canada. Royal LePage est la seule entreprise immobilière au Canada à posséder son propre organisme de bienfaisance, la Fondation Un toit pour tous de Royal LePage, qui vient en aide aux centres d'hébergement pour femmes et enfants et appuie les programmes éducatifs visant à mettre fin à la violence familiale. Royal LePage est une société affiliée de Bridgemarq Real Estate Services inc., entreprise inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole «TSX : BRE ». Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez : www.royallepage.ca .

























