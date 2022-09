LE PCQ TIENDRA UN SOMMET SUR LA SANTÉ MENTALE ET LA JEUNESSE DANS LES 100 PREMIERS JOURS D'UN PREMIER MANDAT

QUÉBEC, le 10 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Journée mondiale de la prévention du suicide, le chef du Parti conservateur du Québec, monsieur Éric Duhaime, a fait une importante annonce en matière de santé mentale : un gouvernement du PCQ tiendra un Sommet sur la santé mentale et la jeunesse dans les 100 premiers jours de son premier mandat.

Selon les résultats d'une étude de l'Université de Sherbrooke sur la santé psychologique de jeunes de 12 à 25 ans dans la région de l'Estrie et en Mauricie-Centre-du-Québec publiée au début de 2021, « près d'un jeune de 12 à 25 ans sur deux (48 %) rapportait des symptômes compatibles avec un trouble d'anxiété généralisée ou une dépression majeure. »

Le Parti conservateur du Québec considère que la santé mentale des jeunes a été mise à rude épreuve depuis 2020 et donc qu'il est urgent, en tant que société soucieuse du bien-être et de l'avenir de sa jeunesse, de bien comprendre l'état de la situation. C'est dans cette optique que monsieur Duhaime a annoncé qu'un gouvernement du Parti conservateur tiendra un Sommet sur la santé mentale et la jeunesse au cours des 100 premiers jours d'un premier mandat et qui mettra à contribution des intervenants et spécialistes en ce domaine, afin de mieux comprendre l'étendue de la situation pour poser des actions rapides et concrètes et donner accès aux meilleurs outils pour redonner espoir à la jeunesse québécoise :

« Cette situation doit transcender la simple partisannerie. Peu importe nos couleurs politiques, on ne peut pas rester insensible à cette détresse. Les données de l'étude menée par l'Université de Sherbrooke sont alarmantes. Tous les Québécois, mais particulièrement les jeunes, ont vu leur vie chamboulée au cours des deux dernières années et bon nombre d'entre eux sont toujours désemparés. Au Parti conservateur, la santé mentale fait partie intégrante du concept de santé globale, avec l'activité physique. Ce que je veux dire aux jeunes aujourd'hui, c'est que c'est important malgré tout de rester optimiste face à l'avenir. On sait que ça a été difficile et que ça l'est encore pour plusieurs mais je veux vous assurer d'une chose : vous êtes importants et on ne vous laissera pas tomber », a déclaré Éric Duhaime.

SOURCE Parti Conservateur du Québec

