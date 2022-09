LE PCQ IMPLANTERA UN REGISTRE PUBLIC DES DÉLINQUANTS SEXUELS AU QUÉBEC

QUÉBEC, le 12 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Un gouvernement du Parti conservateur implantera un registre public des délinquants sexuels au Québec a annoncé monsieur Éric Duhaime, lors d'un point de presse tenu ce matin devant l'Assemblée nationale, en présence de Me Marc Bellemare et de madame Sophie Dupont, instigatrice de la Marche blanche et impliquée activement dans la revendication de la création d'un tel registre depuis 2009.

Ce registre serait rapidement implanté dès l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement conservateur, comblant ainsi le vide laissé par la promesse non remplie du gouvernement de François Legault. Rappelons que cet enjeu faisait l'objet d'un engagement de la part de la députée de Louis-Hébert, Geneviève Guilbault, qui déclarait devant les 300 participants de la Marche blanche en octobre 2018 qu'un registre public des délinquants sexuels du Québec serait créé lors d'un premier mandat de la CAQ. Après avoir réitéré cet engagement en 2019, aucune suite n'y a été donnée à ce jour.

Me Marc Bellemare, avocat ayant représenté et défendu des centaines de victimes de crimes sexuels depuis 43 ans, rappelle que bien que les informations soient publiques dès que des accusations sont portées contre un agresseur sexuel, elles sont difficiles à retrouver pour le simple citoyen :

« Au Québec, la justice est publique. Dès que des accusations à caractère sexuel sont portées, l'identité de l'accusé est publique. La condamnation l'est également et toutes les informations se retrouvent dans le plumitif criminel au palais de justice. Toutefois, les recherches sont fastidieuses pour le simple citoyen. De là l'importance de colliger toutes ces informations dans un registre facilement accessible sur internet. On pourrait ainsi connaître le dossier criminel complet du condamné pour délinquance sexuelle à partir de son nom et / ou sa photo. De tels registres existent déjà aux États-Unis et ailleurs au Canada depuis plusieurs années. La protection du public, principalement des enfants et des parents bienveillants, doit l'emporter sur les inconvénients qu'apporterait aux agresseurs la notoriété d'un registre public. »

Éric Duhaime a tenu à rappeler qu'il a supporté personnellement le projet de création d'un registre public des délinquants sexuels de même que sa formation politique, à l'époque où elle était dirigée par monsieur Adrien Pouliot. Il s'agit encore une fois d'une des nombreuses promesses brisées de la CAQ :

« Avant les dernières élections, nous n'étions pas les seuls à supporter un tel registre. Après en avoir pris l'engagement en 2018, Madame Guilbault et Monsieur Legault sont encore une fois revenus sur leur parole. Les promesses faites à Québec et non remplies commencent à s'additionner : le 3e lien, les listes d'attente en santé et en garderie, l'exploitation du gaz et GNL. Sous un gouvernement conservateur, dès la première année de notre mandat, nous allons mettre en place un registre des pédophiles pour protéger les victimes, les enfants, et informer de façon transparente le public.

