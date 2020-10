Le PCQ appuie le projet GNL Québec

QUÉBEC, le 24 oct. 2020 /CNW Telbec/ - « Pour avoir du développement durable, il faut d'abord du développement! ». C'est ce que le chef du Parti conservateur du Québec, Adrien Pouliot, a mentionné au moment du dépôt par le PCQ d'un mémoire au BAPE appuyant le projet de gaz naturel liquéfié de GNL Québec au Saguenay.

Selon le Parti conservateur du Québec, le choix des opposants au projet de limiter leur analyse de l'impact écologique sans tenir compte des retombées positives au niveau mondial est tout à fait néfaste au développement économique de la province. Par ailleurs, les risques pour l'environnement, notamment pour les bélugas, s'avèrent faibles.

Le PCQ reconnaît dans le mémoire que toute activité humaine de développement comporte un risque environnemental, mais aussi des bénéfices réels et mesurables. Ici, la nature des risques et les stratégies de mitigation mises de l'avant par GNL Québec rendent le projet acceptable. C'est aussi ce que croit une majorité de la population de Saguenay d'après un sondage sur l'acceptabilité sociale de ce projet réalisé en septembre de cette année.

« Le Parti conservateur du Québec considère que les bénéfices sont clairs non seulement pour la communauté locale, mais aussi pour le Québec, le Canada et les nombreux pays qui bénéficieront d'une nouvelle source d'approvisionnement en combustible plus propre et émettant moins de GES que les sources d'énergie actuellement utilisées par ces pays », a renchéri le président de la Commission politique du Parti, André Valiquette.

« Le BAPE doit donner au gouvernement un avis favorable au projet et recommander que les meilleures pratiques commercialement viables en matière de construction et d'exploitation soient déployées par GNLQ pour assurer un projet respectueux de l'environnement et rentable » a conclu le vice-président de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour le PCQ, Jimmy Voyer.

SOURCE Parti Conservateur du Québec

Renseignements: Jimmy Voyer, Vice-président de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour le PCQ, Tél. : 418 490-0037 ; Source : André Valiquette, Directeur des communications, Parti conservateur du Québec, Tél. : 514 617-4563

