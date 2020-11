TORONTO, le 12 nov. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, un partenariat international a été annoncé pour établir le pavillon urbain mondial à Regent Park afin de favoriser le développement de villes partout dans le monde.

Ce partenariat entre le gouvernement du Canada, ONU-Habitat et l'Urban Economy Forum (UEF) a été annoncé par l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), John Tory, maire de la Ville de Toronto, Eduardo Lopez Moreno, directeur du bureau d'ONU-Habitat pour le Mexique et Cuba et chef de la division des connaissances et de l'innovation à ONU-Habitat, et Reza Pourvaziry, président de l'Urban Economy Forum.

Le pavillon servira de centre d'échange des connaissances pour diffuser les pratiques exemplaires, l'innovation et la recherche en matière de revitalisation et de développement urbains en provenance de pays du monde entier.

Le gouvernement du Canada, par l'entremise de la SCHL, versera 1 million de dollars pour la construction du pavillon d'ONU-Habitat à Regent Park et 1,25 million de dollars pendant cinq ans de programmation (250 000 $ par année), dans le cadre de l'Initiative de démonstrations de la Stratégie nationale sur le logement.

« Le monde viendra à Regent Park grâce à ce partenariat avec ONU-Habitat et l'Urban Economy Forum. Nous pouvons apprendre beaucoup les uns des autres en ce qui concerne le développement urbain, et le pavillon urbain mondial sera une occasion de mettre en valeur nos propres pratiques tout en apprenant de personnes de partout dans le monde. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Je suis fier que Toronto sera le nouveau siège du Pavillon urbain mondial, afin que nous puissions jouer un rôle de premier plan sur la scène mondiale en matière de développement urbain. Je suis heureux que le site se trouvera au cœur de Regent Park, un développement qui a démontré l'excellence de Toronto en ce qui concerne l'urbanisme et la planification urbaine. J'attends avec impatience de voir les nouvelles idées et solutions qui émergeront de cet espace et le travail de collaboration qui se fera avec d'autres dirigeants et pays de par le monde. » - John Tory, maire de la ville de Toronto

« Le pavillon pour les villes visées par les objectifs de développement durable de Regent Park offrira des solutions urbaines durables et novatrices et permettra le développement de compétences pour renforcer les villes et les pays dans le but de répondre efficacement aux défis de l'urbanisation. Il proposera des possibilités d'urbanisation et un accès équitable et inclusif pour parvenir à une prospérité partagée pour tous. » Eduardo Moreno, ONU-Habitat

« Au cours de la dernière année, de concert avec la SCHL et ONU-Habitat, nous avons nourri l'idée d'établir le pavillon urbain mondial dans le quartier Regent Park de Toronto en nous fondant sur la résolution de la conférence annuelle de l'UEF. Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous faisons un grand pas en avant dans la réalisation des objectifs de développement durable, en particulier le onzième. Grâce à ce pavillon, les villes, la société civile, les organismes des Nations Unies et les organisations internationales collaboreront afin de favoriser la transformation vers des paradigmes et des modes de vie urbains durables. Regent Park accueillera le pavillon, où nous pourrons mettre en valeur les leçons tirées de la revitalisation de ce quartier et les partager avec des villes du monde entier pour lancer des campagnes et des projets pilotes internationaux visant à mettre à l'essai des idées nouvelles et novatrices en matière de développement urbain. » - Reza Pourvaziry, président, Urban Economy Forum

« L'entreprise The Daniels Corporation est ravie d'accueillir le pavillon urbain mondial d'ONU-Habitat dans le quartier Regent Park de Toronto. Nous félicitons la Société canadienne d'hypothèques et de logement, ONU-Habitat et l'Urban Economy Forum d'avoir créé un centre d'échange de connaissances qui fera rayonner les pratiques exemplaires en matière de développement urbain durable et inclusif partout dans le monde. » ‒ Heela Omarkhail, vice-présidente, Impact social, The Daniels Corporation

L'annonce d'aujourd'hui a eu lieu à Toronto , dans les territoires traditionnels des Ojibwés, des Anishinabés et des Mississaugas de New Credit. Le territoire est visé par les traités du Haut-Canada.





, dans les territoires traditionnels des Ojibwés, des Anishinabés et des Mississaugas de New Credit. Le territoire est visé par les traités du Haut-Canada. Le pavillon urbain mondial d'ONU-Habitat à Regent Park sera situé au deuxième étage d'un nouvel ensemble à usage mixte construit par The Daniels Corporation : DuEast Condominiums.





Il devrait ouvrir ses portes au printemps 2021.





Le pavillon sera une plateforme mondiale pour promouvoir le développement urbain durable avec des intervenants de tous les secteurs, y compris les dirigeants municipaux qui utilisent les données et les informations pour appuyer des décisions stratégiques fondées sur des preuves soutenues par des solutions novatrices axées sur les gens qui répondent aux défis liés au développement auxquels font face les établissements humains du monde entier.





Il offrira aux Nations Unies un canal interactif pour la création d'un réseau mondial, en personne et virtuel, afin que l'organisation puisse réaliser ses objectifs de développement durable (ODD), en particulier le onzième : « faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables ».





Le pavillon sera un espace pour stimuler le dialogue et le débat sur l'avenir des villes avec des collaborateurs et des partenaires de programmes internationaux et locaux, notamment la School of Cities de l'Université de Toronto , l'Institut urbain du Canada et la bibliothèque publique de Toronto .





, l'Institut urbain du et la bibliothèque publique de . Le pavillon offrira au Canada une autre voix pour jouer un rôle de pionnier dans la mise en œuvre de l'initiative des villes visées par les ODD et fera de Toronto une plaque tournante mondiale des ODD en milieu urbain.





une autre voix pour jouer un rôle de pionnier dans la mise en œuvre de l'initiative des villes visées par les ODD et fera de une plaque tournante mondiale des ODD en milieu urbain. Regent Park a été choisi pour accueillir le pavillon, parce que sa revitalisation continue axée sur la collectivité est considérée comme un exemple à suivre au Canada et partout dans le monde.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour plus de renseignements, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook.





, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour plus de renseignements, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.





ONU-Habitat est mandaté par l'Assemblée générale des Nations Unies pour promouvoir des villes et des collectivités durables sur le plan social et environnemental. Ainsi, ONU-Habitat a joué un rôle de premier plan pour aider les pays à avoir accès à des données et à des informations fiables sur les conditions et les tendances urbaines, et pour surveiller efficacement les programmes mondiaux et en faire rapport (p. ex., le Programme à l'horizon de 2030, le Nouvel agenda urbain). La vision d'ONU-Habitat d'une « meilleure qualité de vie pour tous dans un monde en pleine urbanisation » est audacieuse et ambitieuse. ONU-Habitat travaille avec des partenaires pour bâtir des villes et des collectivités inclusives, sûres, résilientes et durables. ONU-Habitat fait la promotion de l'urbanisation en tant que force transformatrice positive pour les personnes et les collectivités, en réduisant les inégalités, la discrimination et la pauvreté. Consultez le site Web suivant : https://unhabitat.org/about-us.





ONU-Habitat fait la promotion du changement transformateur dans les villes et les établissements humains grâce à la connaissance, aux conseils stratégiques, à l'aide technique et à l'action concertée, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte et à ce qu'aucun endroit ne soit oublié. Visitez www.unhabitat.org.





L'Urban Economy Forum (www.ueforum.org) est un organisme international sans but lucratif qui mobilise les dirigeants municipaux afin de renforcer les capacités et les réseaux mondiaux pour réaliser les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, en mettant l'accent sur l'urbanisme et le mode de vie durables.





The Daniels Corporation (www.danielshomes.ca), un des principaux constructeurs et promoteurs du Canada , a construit plus de 30 000 logements dans la région du Grand Toronto depuis plus de 36 ans. Parmi ses nombreuses initiatives, Daniels a été choisi pour travailler en partenariat avec Toronto Community Housing afin de revitaliser 53 des 69 acres de Regent Park à Toronto . Il a conçu le TIFF Bell Lightbox et la communauté City of the Arts dans l'est du secteur riverain de Toronto . Reconnaissant qu'il faut bien plus que des bâtiments physiques pour assurer une qualité de vie, The Daniels Corporation va au-delà des briques et du mortier pour intégrer l'excellence dans le bâtiment en offrant des occasions de bien-être social, culturel et économique.

