Le Pavillon Kat Demes est une maison gratuite loin de chez soi pour les familles de l'extérieur de la ville dont l'enfant malade ou blessé reçoit des soins à l'Hôpital de Montréal pour enfants

Invitation aux médias - Inauguration du Pavillon Kat Demes

MONTRÉAL, le 22 janv. 2024 /CNW/ - Excellente nouvelle pour les parents d'enfants et d'adolescents gravement malades ou blessés du Québec, qui doivent se rendre à l'Hôpital de Montréal pour enfants (Le Children) pour y recevoir des soins hautement spécialisés. Grâce à l'immense générosité des communautés montréalaise et québécoise, le Pavillon Kat Demes ouvre ses portes au début du printemps.

Le Pavillon Kat Demes offre un hébergement temporaire aux parents d'enfants malades en traitement actif au Children. Il offre tout le confort de la maison et l'accueil chaleureux du personnel, des bénévoles et des autres familles. Pendant la période la plus pénible de leur vie, le Pavillon Kat Demes permet aux parents de se concentrer sur les soins et le confort de leur enfant.

À cinq minutes de marche du Children, le Pavillon Kat Demes est le seul établissement gratuit au Québec pour les familles d'enfants et d'adolescents malades.

Les médias sont invités à visiter le Pavillon Kat Demes.

QUAND : Le 23 janvier 2024, à 10 h OÙ : LIZ, une résidence du Groupe Maurice

5000, boul. de Maisonneuve Ouest

(à l'angle de la rue Sainte-Catherine Ouest) Le stationnement est gratuit à côté du 5100, boul. de Maisonneuve.





Les formidables donateurs de La Fondation du Children ont financé le Pavillon Kat Demes. Ce projet est l'une des dizaines d'initiatives propulsées par les donateurs qui sont la marque de la grande campagne de La Fondation du Children, Panser autrement.

Si vous ne vous sentez pas bien :

La conférence de presse se tiendra au LIZ, une résidence pour personnes âgées. Les résidents étant plus vulnérables aux différents virus en circulation, nous vous demandons d'envoyer un délégué à la conférence de presse si vous vous sentez mal le 23 janvier.

Renseignements: Pour plus d'informations et confirmer votre présence, veuillez contacter : Lisa Dutton, Directrice, Relations avec les médias et relations publiques, La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, 514 264-6514, [email protected]