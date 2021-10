Le Parti vert de l'Ontario lance une feuille de route vers la carboneutralité pour s'attaquer à l'urgence climatique

Mike Shreiner lance la feuille de route vers la carboneutralité : le plan pour le climat et l'environnement du Parti vert de l'Ontario Tweet this

« Nous sommes à un tournant et nous avons besoin d'un plan honnête, ambitieux et pratique qui correspond à l'urgence de la crise à laquelle nous faisons face. Le plan doit tirer parti du potentiel de l'économie verte pour créer de nouvelles entreprises et de meilleurs emplois. C'est exactement ce que vise notre nouvelle feuille de route vers la carboneutralité. »

Cette feuille de route du Parti vert présente une vision pour un Ontario plus sain, plus vert et plus prospère qui offre de bons emplois dans les énergies propres, des logements écologiques et abordables, des collectivités inclusives et bienveillantes et un meilleur mode de vie pour tous.

Les objectifs sont les suivants :

Adopter une loi « zéro carbone » pour établir un budget carbone équitable d'ici la fin du siècle, réduire de moitié la pollution climatique de l' Ontario d'ici 2030 et atteindre la carboneutralité chaque année à partir de 2045 .

d'ici la fin du siècle, réduire de moitié la pollution climatique de l' d'ici . Assainir l'air en réduisant de moitié les combustibles fossiles utilisés dans les véhicules d'ici 2030 et atteindre la carboneutralité d'ici 2040 grâce aux véhicules électriques, aux transports en commun, aux transports actifs et à des collectivités compactes.

et grâce aux véhicules électriques, aux transports en commun, aux transports actifs et à des collectivités compactes. Travailler avec les peuples autochtones pour protéger 25 % du territoire de l' Ontario d'ici 2025 et 30 % d'ici 2030.

pour Créer de nouvelles carrières et de meilleurs emplois verts pour des centaines de milliers de personnes, et améliorer les possibilités d'affaires pour des milliers d'entrepreneurs verts.

et améliorer les possibilités d'affaires pour des milliers d'entrepreneurs verts. Recourir aux améliorations écoénergétiques et aux thermopompes pour réduire de 40 % la consommation de combustibles fossiles dans les bâtiments d'ici 2030 et atteindre la carboneutralité d'ici 2040.

« Il est trop tard pour prendre des mesures graduelles et progressives dans la lutte contre les changements climatiques », a affirmé Dianne Saxe, chef adjointe du Parti vert et ancienne commissaire à l'environnement de l'Ontario.

Le Parti vert de l'Ontario reconnait qu'il faut agir dans l'urgence pour affronter les dangers posés par les changements climatiques. C'est pourquoi M. Schreiner a déposé cette semaine un projet de loi qui établira un budget carbone. « L'action climatique ne peut attendre, a-t-il ajouté. Si les autres partis prennent ce sujet au sérieux, ils voteront en faveur de ce projet de loi. »

Partout dans le monde, des particuliers, des entreprises et des pays se détournent des combustibles fossiles et rivalisent pour gagner dans la nouvelle économie verte. Pourtant, l'Ontario continue d'accuser du retard.

« Le gouvernement Ford aggrave fortement la crise climatique avec son programme préjudiciable à l'environnement, a souligné Mme Saxe. Les demi-mesures et les compromis du NPD et du Parti libéral, comme le vote pour les pipelines à Queen's Park, ne suffiront pas. »

Un pourcentage important (25 %) des avantages globaux du plan de lutte contre les changements climatiques du Parti vert de l'Ontario sera consacré aux collectivités défavorisées.

« Nous avons élaboré une feuille de route pour une transition verte et inclusive qui n'oublie personne, a déclaré Abhijeet Manay, chef adjoint du Parti vert de l'Ontario. Il s'agit d'un plan juste et équitable pour parvenir à une économie sans déchets et sans carbone, et sans remplir les poches du 1 % au détriment des plus vulnérables en Ontario. »

« Il y a une voie à suivre, a conclu M. Schreiner. Nous avons besoin d'un véritable plan de lutte contre les changements climatiques. Il faut en finir avec les paroles creuses et les promesses non tenues. Le Parti vert de l'Ontario a une vision et propose une feuille de route claire pour bâtir un monde qui répond aux aspirations de tous. Les Ontariennes et Ontariens non seulement survivront à la crise climatique, mais ils prospéreront. C'est possible, alors allons-y. »

Pour en savoir plus, consultez le site www.gpo.ca/climate .

Feuille de route vers la carboneutralité

Plan climatique du Parti vert de l'Ontario

DOCUMENT D'INFORMATION :

La crise climatique est là et exige des mesures urgentes. Elle menace notre santé, notre sécurité alimentaire et notre bien-être.

Pourtant, alors que d'autres pays font de réels progrès pour réduire leur pollution climatique, l'Ontario fait du surplace. La province pollue à peu près autant qu'en 2014 et plus qu'en 2017.

Nous devons changer de cap.

Le plan climatique du Parti vert de l'Ontario repose sur trois grandes priorités.

Réduire la pollution climatique : remplacer les combustibles fossiles par des énergies plus propres et éliminer progressivement les polluants d'ici 2045.

: remplacer les combustibles fossiles par des énergies plus propres et éliminer progressivement les polluants d'ici 2045. Restaurer l'eau et la nature : la restauration de la nature réduira la pollution et nous aidera à nous adapter aux phénomènes météorologiques extrêmes.

: la restauration de la nature réduira la pollution et nous aidera à nous adapter aux phénomènes météorologiques extrêmes. Réussir ensemble : investir dans la population pour un Ontario en santé, abordable et résilient.

Au sein de ces trois priorités, dix stratégies clés nous permettront de limiter la pollution climatique et de saisir les occasions de l'économie verte.

Réduire la pollution climatique :

Adopter une loi « zéro carbone » qui établit un budget carbone équitable d'ici la fin du siècle. Réduire de moitié la pollution climatique de l' Ontario d'ici 2030 et atteindre la carboneutralité chaque année à partir de 2045. Conserver de l'argent et des emplois en Ontario . Remplacer les combustibles fossiles importés en doublant l'approvisionnement en électricité propre de l' Ontario Assainir l'air en réduisant de moitié les combustibles fossiles utilisés dans les véhicules d'ici 2030 et atteindre la carboneutralité d'ici 2040 grâce aux véhicules électriques, aux transports en commun, aux transports actifs et à des collectivités compactes. Recourir aux améliorations écoénergétiques et aux thermopompes pour réduire de 40 % la consommation de combustibles fossiles dans les bâtiments d'ici 2030 et atteindre la carboneutralité d'ici 2040. Aider les entrepreneurs de l' Ontario à bâtir des entreprises propres de calibre mondial dans les domaines du stockage d'énergie (p. ex., les batteries) et des réseaux, de la mobilité électrique et des piles à combustible, du transport en commun intelligent et des biomatériaux à faible teneur en carbone.

Restaurer l'eau et la nature :

Travailler avec les peuples autochtones pour protéger 25 % du territoire de l' Ontario d'ici 2025 et 30 % d'ici 2030.

Éliminer les toxines dans l'air et l'eau, surtout dans les zones les plus polluées.

Réussir ensemble :

Créer de nouvelles carrières et de meilleurs emplois verts pour des centaines de milliers de personnes, et améliorer les occasions d'affaires pour des milliers d'entrepreneurs verts.

Créer un Fonds d'adaptation aux changements climatiques de 2 milliards de dollars par année pour aider les municipalités à se doter d'infrastructures vertes et résilientes.

Investir 25 % des avantages globaux de ce plan dans les collectivités défavorisées.

Autres politiques importantes :

Tripler l'utilisation du transport en commun d'ici 2030.

Ajouter plus de 2 000 autobus électriques et à pile à combustible dans la région du Grand Toronto d'ici 2030.

Affecter au moins 15 % des dépenses d'infrastructure aux infrastructures vertes.

Interdire les déchets alimentaires dans les sites d'enfouissement.

Créer des centaines de milliers d'emplois liés à la modernisation de 40 % des maisons et des lieux de travail existants pour atteindre la carboneutralité.

Éliminer les subventions à l'étalement urbain et geler les limites des zones urbaines.

Remplacer le produit intérieur brut comme mesure clé de la réussite du gouvernement par un Indice canadien du mieux-être.

Exiger que le gouvernement fédéral établisse des ajustements frontaliers en matière de carbone.

Cesser l'installation de tous les raccordements au gaz fossile et des nouveaux fours et chauffe-eau, ou de nouvelles chaudières et cuisinières au gaz d'ici 2025.

Les chiffres :

Le plan du Parti vert de l'Ontario prévoit un investissement transformateur de 65 milliards de dollars sur quatre ans, en plus des 30 milliards de dollars que le gouvernement s'est déjà engagé à investir dans l'amélioration du transport en commun. Ces investissements reflètent l'urgence de la crise climatique et créent d'importants débouchés économiques.

Principaux investissements :

Un montant de 16 milliards de dollars pour accélérer la modernisation des bâtiments carboneutres , ce qui créera de nouvelles entreprises, carrières et utilisations pour le bois d'œuvre de l' Ontario tout en réduisant de façon permanente les factures de services publics.

pour , ce qui créera de nouvelles entreprises, carrières et utilisations pour le bois d'œuvre de l' tout en réduisant de façon permanente les factures de services publics. Un montant de 1,8 milliard de dollars pour former une main-d'œuvre spécialisée et polyvalente qui effectuera ces mises à niveau, en payant des frais de scolarité d'un an pour 60 000 étudiants et en veillant à ce qu'ils aient du travail à la fin de leurs études.

pour former une qui effectuera ces mises à niveau, en payant des frais de scolarité d'un an pour et en veillant à ce qu'ils aient du travail à la fin de leurs études. Aider l' Ontario à innover dans le domaine des technologies propres pour que la province devienne un chef de file mondial de l'économie verte, grâce à des investissements de 5 milliards de dollars dans un fonds d'innovation pour la mobilité des véhicules électriques et les technologies vertes , et de 4 milliards de dollars dans la banque climatique .

à innover dans le domaine des technologies propres pour que la province devienne un chef de file mondial de l'économie verte, grâce à des investissements de dans un , et de . Protéger la santé et assainir l'air en investissant 4 milliards de dollars dans l'électrification du transport en commun et 1 milliard de dollars dans le retrait de la circulation des véhicules diesel les plus polluants.

et 1 milliard de dollars dans le retrait de la circulation des véhicules diesel les plus polluants. Verser 6 milliards de dollars en primes climatiques aux ménages à faible revenu pour les aider à échapper à la pauvreté énergétique et à profiter de la transition verte.

aux pour les aider à échapper à la pauvreté énergétique et à profiter de la transition verte. Investir 1 milliard de dollars pour aider les communautés autochtones à établir et à gérer des aires protégées .

pour . Un Fonds d'adaptation aux changements climatiques de 8 milliards de dollars pour permettre aux infrastructures municipales et provinciales de résister aux changements climatiques.

pour permettre aux infrastructures municipales et provinciales de résister aux changements climatiques. Uniformiser les règles du jeu grâce à une hausse constante de la tarification du carbone, tout en protégeant la plupart des Ontariennes et Ontariens en retournant les revenus recueillis auprès des particuliers aux résidents de l' Ontario à titre de dividende sur le carbone.

Le coût du chaos climatique dépasse de loin le coût de l'action climatique. La plupart de ces investissements se paieront d'eux-mêmes, en réduisant les coûts liés aux infrastructures et aux soins de santé et en mobilisant d'énormes quantités de capitaux privés et des industries de pointe en croissance.

D'autres fonds directs proviendront de :

l'investissement de 4 milliards de dollars en obligations vertes pour financer la banque climatique et consentir des prêts pour commercialiser et adapter les technologies vertes;

pour financer la banque climatique et consentir des prêts pour commercialiser et adapter les technologies vertes; la réallocation des 16 milliards de dollars actuellement utilisés par le gouvernement Ford pour subventionner l'électricité , ce qui profite surtout aux ménages à revenu élevé ;

actuellement utilisés par le gouvernement Ford pour , ce qui profite surtout aux ; l'élimination de subventions de 2,5 milliards de dollars aux combustibles fossiles (allégements fiscaux), sauf pour l'agriculture et les communautés autochtones accessibles uniquement par voie aérienne.

(allégements fiscaux), sauf pour l'agriculture et les communautés autochtones accessibles uniquement par voie aérienne. Veuillez consulter notre plan complet

à gpo.ca/climate pour obtenir une répartition détaillée des coûts et du financement.

