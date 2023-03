Le Parti Québécois se réjouit des sommes pour les HLM de Lanaudière

JOLIETTE, QC, le 31 mars 2023 /CNW/ - le député Joël Arseneau, porte-parole du Parti Québécois en Habitation, est soulagé que plusieurs HLM de Lanaudière soient visés par des travaux majeurs financés par le gouvernement, une demande de longue date de la formation politique de Paul St-Pierre Plamondon

Encore le 16 février dernier, le député Arseneau exigeait l'accélération de la rénovation du parc actuel de logements sociaux dans la région.

« Bien qu'encore plusieurs bâtiments nécessitent de l'amour et qu'ils ne soient pas visés par l'annonce, et que la crise du logement demeure entière, je ne peux que me réjouir, car c'était une demande de longue date du Parti Québécois. Par ailleurs, je suis particulièrement soulagé que 5,1 M$ soient destinés au HLM de la rue Flamand à Joliette, j'avais ciblé celui-ci comme l'un des cas les plus pressants dans Lanaudière et j'avais vu juste », a souligné Joël Arseneau.

Rappelons que le Parti Québécois demande également la construction, d'ici 5 ans, de 45 000 unités de logements sociaux et hors marché dans l'ensemble des régions du Québec et qu'il estime que la région de Lanaudière a droit au moins à 1000 logements supplémentaires pour lutter contre la crise du logement

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Renseignements: William Fradette, attaché de presse pour le Parti Québécois, 418 487-4500, [email protected]