Le Parti Québécois remercie Sylvain Gaudreault, député d'exception

QUÉBEC, le 1er mars 2022 /CNW Telbec/ - Ce matin, dans sa circonscription, le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, a annoncé qu'il ne sollicitera pas de nouveau mandat en 2022. Le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, le député des Îles-de-la-Madeleine et chef parlementaire, Joël Arseneau, ainsi que l'ensemble des députés et du personnel, tant du parti que de l'aile parlementaire, ont tenu à souligner sa contribution exceptionnelle au cours des 15 années où il a été député.

Élu en 2007 lors des élections générales, M. Gaudreault a notamment occupé les postes de ministre des Transports et de ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire au sein du gouvernement du Parti Québécois de Pauline Marois. Tout au long de sa carrière politique, il aura par ailleurs défendu avec brio les gens de Jonquière, demeurant un député accessible et proche de son monde. Il s'est distingué au fil des années par sa contribution en matière d'environnement, par laquelle il a invariablement mis au centre de ses préoccupations l'avenir des citoyens. À sa façon, il continuera de promouvoir la nécessité de mettre en place une transition juste pour faire face aux changements climatiques, afin que personne ne soit laissé pour compte lors des inévitables bouleversements appelés à se produire dans le secteur économique. Son travail rigoureux et pragmatique en a convaincu plus d'un quant à l'urgence de faire avancer ce chantier.

Le chef du Parti Québécois a tenu à remercier Sylvain Gaudreault pour tout le travail qu'il a accompli. « Au nom de l'ensemble des membres du Parti Québécois et des membres du caucus, je tiens à dire un immense merci, du fond du cœur, à Sylvain, notre estimé collègue. Nous lui sommes bien sûr reconnaissants pour sa contribution, mais aussi pour son engagement à bâtir, avec nous, la plateforme électorale la plus ambitieuse de l'histoire du Québec en matière d'environnement. »

« Comme député, Sylvain a brillé par son intégrité, son dévouement envers les citoyens de Jonquière, et sa lutte de tous les instants pour créer un Québec plus juste, plus vert et, surtout, indépendant. Il restera, à mon plus grand bonheur, un militant engagé pour notre cause commune, celle de l'indépendance de notre nation », a ajouté Paul St-Pierre Plamondon.

À l'instar de son chef, le chef parlementaire du Parti Québécois, Joël Arseneau, a tenu à souligner l'apport inestimable du député de Jonquière. « Sylvain aura été un collègue inspirant par sa rigueur et sa détermination. Il porte avec cœur et fougue l'importance de verdir notre économie. Il démontre chaque jour la nécessité, mais surtout la possibilité, que notre projet de pays amène le Québec à devenir un leader mondial de la transition écologique et de la lutte contre les changements climatiques », a-t-il souligné.

