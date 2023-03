Le Parti Québécois réclame un meilleur soutien pour les enfants avec des besoins particuliers

QUÉBEC, le 23 mars 2023 /CNW/ - Dans la foulée du reportage de Radio-Canada concernant les enfants à besoins particuliers dans les milieux de garde, le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole en matière de famille, Joël Arseneau, réclame une bonification substantielle des ressources allouées et une plus grande confiance envers les intervenants en place.

EN BREF

Le Parti Québécois réclame la bonification de la subvention pour enfant avec des besoins particuliers pour permettre un accompagnement et un soutien complet et adapté de l'enfant en CPE et en service de garde subventionné, en plus d'éviter l'épuisement du personnel éducatif

Il faut absolument assurer une plus grande accessibilité des places en milieu de garde aux enfants à besoins particuliers. Le Parti Québécois considère toutefois que la centralisation des listes prévue par le ministère de la Famille va trop loin et qu'une marge de manœuvre doit être laissée aux gestionnaires et aux intervenants en place en fonction de la réalité territoriale.

Au Québec, les enfants avec des besoins particuliers intègrent les milieux de garde dès le plus jeune âge. Évidemment, le milieu de garde reçoit une subvention à cet effet. Toutefois, ce montant est nettement insuffisant pour les enfants présentant de grands besoins. On constate d'ailleurs une révision systématiquement à la baisse du nombre d'heures d'accompagnement subventionné par le ministère de la Famille par rapport aux heures demandées par les professionnels de la santé œuvrant auprès de ces enfants. Le Parti Québécois déplore cette pratique et réclame la bonification des subventions pour les enfants à besoins particuliers, en plus de l'octroi de sommes pour embaucher des ressources supplémentaires pour accompagner ces enfants ou soutenir les éducatrices. Il est impératif que pour répondre aux besoins de chaque enfant, le financement soit adapté aux besoins de chaque CPE. Nous tenons d'ailleurs à rappeler à la CAQ que notre objectif comme société qui prend soin de ces touts petits est d'intégrer l'enfant présentant des besoins particuliers dans un milieu de vie adapté à sa réalité pour maximiser son potentiel : « Le ratio « 1 pour 1 » est souvent nécessaire pour permettre à l'enfant de participer aux activités du CPE et recevoir des soins de qualité associés à son diagnostic. Réduire à la baisse le nombre d'heures d'accompagnement requis par les spécialistes ne fait qu'exacerber l'épuisement de nos intervenants en CPE en plus de s'éloigner de l'objectif d'offrir un soutien réel aux enfants et aux familles », a déclaré d'emblée le député.

Le Parti Québécois demande aussi au gouvernement de cesser de s'enfoncer vers une centralisation des listes d'attente en 2024 : « Oui, la priorité des places doit être donnée aux enfants présentant des besoins particuliers, mais encore faut-il que le financement pour l'accompagnement soit adéquat. Avec la centralisation des listes d'attente, on entrave l'autonomie décisionnelle des tables de concertation régionale et l'expertise des intervenants locaux. Ce que les familles demandent, ce n'est pas une centralisation des listes d'attente, mais bien des services adéquats, adaptés aux besoins de leurs enfants et une reconnaissance de l'expertise des intervenants et des professionnels qui entourent l'enfant; ce sont pourtant eux et elles les mieux placés pour savoir de combien d'heures d'accompagnement l'enfant a besoin! », a conclu Joël Arseneau.

