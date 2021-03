Le Parti Québécois présente ses attentes en vue du budget 2021-2022

QUÉBEC, le 23 mars 2021 /CNW Telbec/ - Accompagné du chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, le député de René-Lévesque, leader parlementaire et porte-parole du Parti Québécois en matière de finances, Martin Ouellet, a présenté ce matin les attentes de sa formation politique en vue du dépôt, jeudi, du budget 2021-2022 du gouvernement du Québec.

Pour un Québec plus vert, plus juste et plus indépendant