Le Parti Québécois adopte une attitude collaborative face au projet de réforme en santé

QUÉBEC, le 31 mars 2023 /CNW/ - Le chef du Parti Québécois et député de Camille-Laurin, Paul St-Pierre Plamondon ainsi que le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole en matière de santé et de services sociaux, Joël Arseneau, réitèrent leur collaboration au gouvernement afin d'améliorer le projet de loi 15, Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace, au profit des patients de toutes les régions du Québec.

EN BREF

Le Parti Québécois offre une main tendue au gouvernement afin d'élaborer la meilleure réforme possible, en plus de reconnaitre que des changements majeurs sont essentiels pour rendre le réseau de la santé et des services sociaux efficaces et accessibles.

Le Parti Québécois partage les objectifs proposés par la réforme Dubé et adoptera une attitude collaborative et constructive en commission parlementaire pour apporter des propositions concrètes qui émanent de la population et du personnel du réseau.

Le projet de loi 15 est l'occasion de démontrer aux citoyens que les parlementaires sont en mesure de travailler concrètement à l'amélioration du réseau de la santé et des services sociaux, malgré les divergences d'opinions.

Les Québécois et les Québécoises le demandent : le réseau de la santé et des services sociaux doit être plus accessible, humain et efficace. Le Parti Québécois, fort des consultations qu'il mène auprès du personnel, des patients et des groupes d'intérêt, soulève de nombreuses solutions au gouvernement pour améliorer le réseau. Dans cette optique, nous croyons qu'il est essentiel d'adopter une attitude collaborative, positive et constructive lors de l'étude de la réforme Dubé : « L'attitude qui guidera le Parti Québécois comme parti d'opposition est celle de la collaboration. Nous sommes d'avis que c'est ce que les Québécois méritent : des parlementaires de tous les partis qui cherchent à bonifier la proposition initiale de la CAQ, et ce en faveur de la population et du personnel. C'est l'engagement formel que je prends en tant que chef de ma formation politique », a déclaré d'emblée Paul St-Pierre Plamondon.

Les objectifs de la réforme Dubé sont légitimes, bien que nous ne partagions pas l'ensemble des moyens pour y arriver. Toutefois, ce sera aux Québécois de juger du succès de cette loi qui sera vraisemblablement adoptée. « Apporter le point de vue des citoyens et particulièrement ceux des régions est une priorité pour moi dans les discussions entourant la réforme Dubé. Cela étant dit, je continuerai de demander au ministre de rendre des comptes sur les enjeux importants qui touchent le quotidien des Québécois, notamment en matière de temps d'attente aux urgences et d'accessibilité aux soins », a conclu Joël Arseneau.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Renseignements: Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]