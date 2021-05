Le Parti libéral du Québec lance une nouvelle vision économique pour un Québec moderne

MONTRÉAL, le 21 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Québec, comme le reste du monde, fait face à de nombreux défis. Changements climatiques, inégalités socioéconomiques, vieillissement de la population, dévitalisation des régions : ces enjeux s'imposent à nous avec une urgence croissante, alimentée par les aspirations d'une nouvelle génération. La pandémie de la COVID-19 nous a permis de réfléchir à nos façons de faire et à nos modes de vie. Malgré les séquelles qu'elle laissera ici et ailleurs, elle nous donne une occasion de reconsidérer nos choix et de relancer l'économie d'une façon plus durable. La crise n'est pas terminée, mais l'attention se tourne peu à peu vers le monde d'après.

Face à ce constat, le Parti libéral du Québec propose une nouvelle vision économique pour bâtir le Québec du 21e siècle -- une vision basée sur la valeur indissociable du progrès social, économique et environnemental.

« À l'automne 2019, des centaines de milliers de Québécoises et de Québécois se sont réunis dans les rues de Montréal pour marcher pour le climat. Cette mobilisation nous a démontré à quel point notre société se renouvelait et était prête à des changements en profondeur. La situation pandémique a quelque peu détourné l'attention de la crise climatique, mais nous ne l'avons pas oublié. Ici comme ailleurs, nous sommes à la croisée des chemins. Nous pouvons décider de repartir la machine économique exactement comme avant, mais nous pouvons aussi choisir de changer les règles du jeu. C'est ce choix que nous faisons. Le progrès ne peut plus se réduire à ses seules dimensions comptables. Nous devons, dès maintenant, réfléchir et agir dans un cadre plus large fondé sur le progrès social, économique et environnemental. Nos règles économiques doivent respecter nos écosystèmes et servir l'ensemble de la société : femmes et hommes de tous les milieux et de toutes les origines. Faisons preuve d'audace et d'idéalisme - de réalisme, aussi - et choisissons une économie digne du 21e siècle, plus humaine et plus équitable.»

Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec

« Depuis quelques années déjà, nous assistons à l'émergence de nouvelles idées économiques un peu partout sur la planète. Ces idées sont portées par des leaders du monde des affaires, par des économistes, par des politiciens et des gens de la société civile. Nous sommes convaincus que la relance économique que nous amorçons nous donne une occasion sans précédent de nous inscrire dans cette transition. Profitons-en pour renouveler nos façons de voir le développement économique. C'est nécessaire pour nous, pour nos enfants et les générations futures. »

Carlos J. Leitão, porte-parole matière d'économie et en matière de lutte contre les changements climatiques

Concrètement, cette nouvelle vision économique se décline aujourd'hui en cinq premières propositions précises, qui auront des impacts significatifs sur nos orientations et choix économiques à venir :

La mise en place d'un nouvel indicateur de progrès socioéconomique pour le Québec, qui inclut, en plus des statistiques économiques, des mesures de progrès social et environnemental ;

Des critères de provenance, de qualité et d'impacts sociaux et environnementaux dans les appels d'offres du gouvernement afin que l'État fasse preuve d'exemplarité ;

Des critères enrichis pour que les entreprises qui bénéficient d'investissements ou d'aides financières du gouvernement fassent elles aussi preuve d'exemplarité ;

La création d'un nouveau type d'entreprise, les entreprises à mission ;

La taxation des géants du web.

Pour plus de détails : visioneconomique.quebec

