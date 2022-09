LE PARTI CONSERVATEUR DU QUÉBEC PRÉSENTE NEUF PROPOSITIONS POUR UNE PLUS GRANDE AUTONOMIE DE NOS AÎNÉS

NICOLET, QC, le 18 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le chef du Parti conservateur du Québec, monsieur Éric Duhaime, était de passage à Nicolet aujourd'hui. Lors d'un point de presse, Dr. Karim Elayoubi et le chef ont présenté le programme du Parti conservateur qui vise à donner une plus grande autonomie pour nos aînés.

Le mauvais traitement des aînés pendant la crise sanitaire montre la nécessité de réformes à notre système de services sociaux et de santé publique. Cette situation met en relief l'importance de proposer des réformes viables et satisfaisantes pour répondre aux véritables besoins des aînés.

Déjà, la plateforme du PCQ répond directement aux besoins des aînés en proposant d'additionner les forces du secteur privé au système public de soins, ainsi que des mesures qui les aideront en diminuant les impôts, en facilitant le retour au travail pour les aînés qui le désirent et en rendant les logements abordables plus accessibles.

Toutefois, il demeure certaines problématiques telles la maltraitance, le soutien à domicile, les soins adaptés, la pénurie de main-d'œuvre au sein du réseau de la santé, l'augmentation du coût de la vie l'isolement social, la qualité des soins de longue durée que le Programme des conservateurs pour une meilleure qualité de vie des aînés cible plus particulièrement.

NEUF PROPOSITIONS DU PCQ POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE DE NOS AÎNÉS

#1 Renforcer le soutien à domicile

Favoriser le soutien à domicile afin que les aînés bénéficient le plus longtemps possible des avantages de vivre à la maison. Il faut essayer de retarder le plus possible l'institutionnalisation des aînés, car cela coûte beaucoup plus cher aux contribuables que de garder des gens à domicile.

Il faut également bonifier le programme d'exonération financière pour les services d'aide à domicile (PEFSAD) pour améliorer l'accès des aînés à faibles revenus à ces services. Durant notre premier mandat, nous allons évaluer les coûts additionnels pour mettre en place cette mesure et, selon les marges de manœuvre budgétaires dégagées, le gouvernement établira le financement additionnel nécessaire.

#2 Proposer un financement différent

Subventionner les associations qui s'occupent des aînés à domicile en se basant sur une comptabilité des services rendus les années précédentes. Nous reconnaissons que ces personnes font souvent preuve d'un dévouement exceptionnel.

#3 Crédit d'impôt pour la prolongation de la carrière

Reconnaître la contribution économique pour notre société des travailleurs désireux de prolonger leur carrière en leur accordant un crédit d'impôt jusqu'à 23 000 $ pour les 60 ans et plus, et jusqu'à 25 000 $ pour les 65 ans et plus, en incluant l'exemption personnelle de base qui passera à 20 000 $.

#4 Une assurance autonomie

Offrir aux Québécois le même niveau de couverture d'assurance en ce qui a trait aux soins à domicile et aux soins de longue durée que les pays les plus performants, en donnant la possibilité de souscrire à une assurance complémentaire.

#5 Décentraliser les services

Des OBNL à taille humaine se préoccupent de gens qu'ils connaissent, et non de statistiques. Il est donc primordial de favoriser des services locaux plutôt que des services régionaux ou nationaux.

#6 Réduire les risques d'isolement

Encourager la création de liens entre les aînés avec le reste de la société, qu'ils soient à la maison ou en institution. Il serait bénéfique pour de nombreux aînés de briser leur isolement social en participant à la vie de quartier et à celle des écoles.

#7 Appuyer les proches aidants

Financer le travail des proches aidants à la hauteur du coût de cette prise en charge par l'État. Le Parti conservateur reconnaît que les proches aidants jouent un rôle important et encore sous-estimé, en prenant soin de nos aînés et de leurs proches handicapés.

#8 Maisons bigénérationelles

Assouplir la réglementation pour la construction de maisons bigénérationnelles, afin de garder les aînés dans leurs familles, car ils sont des sources de savoir et de transmission des valeurs qui ont construit le Québec.

#9 Commission d'enquête

Mettre sur pied une Commission d'enquête sur les morts de la Covid-19 dans les CHSLD.

« Le sort des aînés est au cœur de nos préoccupations au Parti conservateur du Québec. On juge une société à la manière dont elle traite ses aînés. Ceux-ci nous ont légué un héritage, ils méritent le respect et de poursuivre leur vie dans la dignité avec des soins appropriés, à domicile ou en institution, » a souligné Éric Duhaime.

SOURCE Parti Conservateur du Québec

