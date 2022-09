LE PARTI CONSERVATEUR AUGMENTERA LA LIMITE DE VITESSE À 120 KM / H SUR LES AUTOROUTES DONT LES CONDITIONS LE PERMETTENT

QUÉBEC, le 17 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Lors d'un point de presse ce matin à Québec, le chef du Parti conservateur du Québec, monsieur Éric Duhaime, a annoncé son intention d'augmenter la limite de vitesse à 120 km / h sur les autoroutes dont les conditions le permettent. Il a d'abord tenu à revenir sur le succès de la soirée de la veille au Centre Vidéotron, où plus de 3 000 conservateurs s'étaient rassemblés dans le hall et à l'extérieur, dans ce qui s'est avéré être le plus imposant rassemblement politique depuis le début de la campagne, tous partis confondus :

« Je tiens à remercier du fond du cœur tous les gens présents à notre Méga rassemblement d'hier soir. Des gens sont venus des quatre coins du Québec, une centaine de nos candidats étaient présents! L'énergie était incroyable! On est le parti qui a connu la plus forte croissance au cours des derniers mois et ça ne fait que continuer. Hier, nous avons dépassé l'autobus de la CAQ sur la 20, mais ça fait depuis le début de la campagne qu'on les perd dans la brume un peu plus à chacun de nos rassemblements », a souligné le chef conservateur.

L'annonce d'aujourd'hui d'augmenter la vitesse à 120 km / h sur les autoroutes s'appuie, d'une part, sur la technologie et la sécurité des automobiles qui ont beaucoup évolué au courant des dernières années. Par conséquent, la limite de vitesse sur les autoroutes du Québec devrait refléter ces changements. D'autre part, plusieurs rapports et études démontrent que cette augmentation de la limite de vitesse n'augmente pas les accidents sur les autoroutes. Par exemple, en 2014, la vitesse maximale a été augmentée à 120 km / h sur plusieurs portions de l'autoroute Coquihalla en Colombie-Britannique. La tendance des accidents de la route dans la province demeure à la baisse, passant de 335 000 accidents de la route en 2017 à 285 000 accidents de la route en 2021, soit une diminution de près de 15 %.

Une étude démontre également qu'un pays comme l'Allemagne, qui n'a aucune limite de vitesse sur plusieurs de ses autoroutes, a moins d'accidents de la route que d'autres pays qui imposent des limites strictes. Enfin, au Québec, on remarque une baisse de 18 % dans le nombre de personnes accidentées par année sur les routes du Québec de 2016 à 2021.

« Il est grand temps de faire confiance aux automobilistes québécois et d'augmenter la limite de vitesse sur les autoroutes dont les conditions le permettent, bien sûr, à 120 km / h. Cela s'inscrit dans notre philosophie, dans un mouvement d'idées plus large au Parti conservateur, qui cherche à faire confiance aux Québécois et à leur redonner leur liberté de choix », a dit le chef conservateur.

SOURCE Parti Conservateur du Québec

