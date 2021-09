Panasonic choisit le Quartier des spectacles de Montréal et signe un partenariat de 3 ans avec l'organisme Tweet this

Entre 2022 et 2025, des concepteurs et des professionnels de Panasonic venus du Japon et du Canada échangeront donc avec l'équipe du Partenariat du Quartier des spectacles quatre fois par année afin notamment de partager leur expertise et les dernières avancées du secteur, de leur permettre d'avoir accès à des formations ou de leur faire bénéficier de prêt d'équipements. Une bourse de 20 000 $ sera également réservée à la communauté artistique pour la production d'un projet original chaque année, pendant la durée de l'entente.

Cette entente entre le Partenariat du Quartier des spectacles et Panasonic bénéficiera donc à toutes les entreprises œuvrant dans le secteur culturel et du divertissement au pays. Les équipements offriront l'opportunité à toutes les organisations actives dans le domaine d'utiliser la technologie la plus avancée disponible en matière de projection extérieure. Grâce à ce partenariat et en fournissant une technologie de pointe pour le secteur, Panasonic confirme sa position de chef de file mondial dans l'industrie du divertissement et pourra continuer de déployer son programme de soutien aux institutions culturelles qui vise à mettre en valeur l'art et la culture au Canada en rendant la toute dernière technologie de projection audiovisuelle facilement accessible à tous.

« C'est un réel privilège de voir un partenaire de renommée internationale tel que Panasonic investir le Quartier des spectacles et en faire un carrefour d'expérimentation pour ses technologies les plus innovantes. C'est un projet emballant pour les visiteurs, qui seront aux premières loges de ces projets d'avant-garde, mais aussi pour l'industrie créative montréalaise, qui aura un accès privilégié à ces installations. Montréal est une destination unique et prisée dans le domaine de la créativité numérique, et le Quartier des spectacles en est au cœur ! Nous espérons que ce partenariat inspirera la communauté tant artistique que technologique à bâtir des projets audacieux sur notre territoire » a ajouté Éric Lefebvre, directeur général du Partenariat du Quartier des spectacles.

« C'est un grand honneur, pour Panasonic Canada, de s'associer au Quartier des spectacles et de s'intégrer à sa vision de devenir un carrefour culturel de création artistique, d'innovation et de présentation d'envergure mondiale », a déclaré Stefen Berens, chef de la division des médias et des divertissements de Panasonic au Canada.

« Dans le cadre de l'engagement de Panasonic à appuyer la communauté - de renommée internationale - du divertissement de Montréal et du Québec, nous sommes ravis de faire partie de l'écosystème du Quartier des spectacles grâce à notre technologie de projection immersive. Nous sommes impatients que ce projet du Quartier se transforme en destination mondiale, un exemple pour les milieux créatifs de la planète », a mentionné Paul Boyland, gestionnaire des industries créatives, de division des médias et des divertissements de Panasonic à Tokyo.

À PROPOS DU QUARTIER DES SPECTACLES ET DU PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES

Cœur culturel de Montréal, le Quartier des spectacles offre la plus grande concentration et diversité de lieux de diffusion culturelle en Amérique du Nord et propose un grand nombre de festivals et d'événements. Le Quartier accueille des installations urbaines innovantes qui font appel à des disciplines d'avant-garde comme le design d'éclairage, la création d'environnements immersifs et d'espaces numériques interactifs. Vitrine des nouvelles technologies multimédias, le Quartier des spectacles positionne Montréal comme une référence internationale dans le domaine.

Créé en 2003, le Partenariat du Quartier des spectacles est un organisme à but non lucratif, qui regroupe plus de 85 membres actifs sur le territoire. Il veille à l'animation du Quartier des spectacles par la programmation d'activités culturelles, à la gestion et à l'animation des places publiques, à la mise en lumière du Quartier et à sa promotion à titre de destination culturelle incontournable. Le Partenariat bénéficie du soutien de la Ville de Montréal

Plus d'information : quartierdesspectacles.com

À PROPOS DU LABORATOIRE NUMÉRIQUE URBAIN

Avec plus de 300 équipements disposés sur le territoire du Quartier des spectacles (1 km2), et un réseau de contrôle étendu, le Quartier des spectacles offre de grandes possibilités d'innovation technologique. Au cœur du développement de la ville intelligente, ses liens privilégiés avec différents partenaires, tels que la Ville de Montréal, en font un véritable laboratoire urbain, propice à l'expérimentation.

Les possibilités technologiques actuelles permettent de transformer l'espace public en terrain ludique, interactif et de plus en plus connecté aux citoyens. Le quartier présente un potentiel de développement technologique important et modulé par les progrès rapides que connaît le numérique et ses usages. L'hyper-géolocalisation, l'internet des objets, le développement de la 5G, les lunettes de réalité virtuelle, la téléprésence à l'échelle internationale, ne sont que quelques-unes des technologies que permet de découvrir le Quartier des spectacles. Le croisement de l'art et des technologies contribue à l'exploration de nouvelles formes audacieuses et inédites d'expériences culturelles. Le Quartier des spectacles est ainsi devenu l'un des principaux lieux en Amérique du Nord pour l'incubation et la découverte des pratiques créatives à grand déploiement sur l'espace public, permettant ainsi à Montréal de rayonner sur la scène internationale.

À PROPOS DE PANASONIC CANADA

Panasonic Canada inc., filiale de la société Panasonic Corporation of North America, se voue à favoriser une vie meilleure dans un monde meilleur en proposant des produits technologiques de pointe, aux entreprises, aux organismes gouvernementaux et aux clients de tout le pays. La société tire profit de ses forces dans les domaines des espaces de vie, du divertissement immersif, de l'énergie durable, des solutions connectées et des chaînes d'approvisionnement automatisées pour offrir des solutions intégrées sûres et résilientes. Le magazine Forbes a classé Panasonic parmi les sociétés les mieux réputées en 2019 dans le classement Global 2000.

Apprenez-en plus sur les idées et les innovations de Panasonic : www.panasonic.com/ca/fr

