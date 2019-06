Le Partenariat d'information économique sur la Ceinture et route est établi à Beijing

Le BREIP est une initiative de l'Agence de presse Xinhua et ses membres fondateurs sont des agences de presse, des prestataires de services d'information, des instituts de recherche, des chambres de commerce et des associations de renom de 26 pays et régions d'Asie, d'Europe, d'Afrique, d'Amérique latine et d'Océanie.

En créant un système de communication international solide de l'information économique, le BREIP entend éliminer la dissymétrie informationnelle, fournir un modèle, des orientations et des services à toutes les parties investies dans l'Initiative Ceinture et route, promouvoir la coordination des politiques, la connectivité des installations, le commerce sans entrave, l'intégration financière et les liens interpersonnels, inciter plus de pays et régions à participer au projet Ceinture et route, construire une nouvelle plateforme de coopération et donner un nouvel élan au développement commun.

Comme l'ont souligné les participants à la conférence inaugurale du BREIP, la création du BREIP marque une nouvelle étape dans l'échange et la coopération entre les médias et les instituts de recherche dans le domaine de l'information économique. Grâce aux efforts conjoints déployés par les institutions membres, le partage d'information économique dans le cadre du BREIP favorisera le développement économique, les avantages mutuels et la construction de la Ceinture et route.

Parallèlement, une plateforme, baptisée BRInfo, vouée au partage d'information et à la coopération entre institutions membres, est également lancée. Arrimées à cette plateforme, les institutions membres peuvent partager des informations et des résultats de recherche concernant les investissements liés à la Ceinture et route, le commerce, l'industrie, les projets et les entreprises, et ce, en temps réel et gratuitement.

