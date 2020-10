~ Allstream entreprend les tests de production avec le partenaire de Toll-Free Exchange, Telzio ~

TORONTO et DENVER, le 15 oct. 2020 /CNW/ - Allstream, chef de file des communications d'affaires en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui avoir commencé les tests de production de ses nouveaux services vendus en gros qui achemineront systématiquement les appels par numéros sans frais provenant du Canada vers l'entreprise responsable (« RespOrg ») au moyen de la plateforme de Toll-Free Exchange (TFX).

Voici ce qu'a déclaré Terry Causey, vice-président directeur général, Architecture réseau et Ventes en gros, Allstream : « L'utilisation par Exchange de la technologie IP actuelle dans le but d'offrir des services évolutifs sous une forme simple est conforme à l'importance accordée par Allstream aux services téléphoniques modernisés et, surtout, à son engagement à offrir un service à la clientèle exceptionnel. L'accès au réseau canadien de numéros sans frais devient transparent et simple à fournir, sans l'acheminement complexe ni les obstacles à la fourniture des solutions traditionnelles. »

Toll-Free Exchange, qui est une plateforme logicielle brevetée d'échange de trafic, offre aux entreprises responsables la possibilité d'échanger entre elles le trafic des numéros sans frais sans avoir besoin du réseau téléphonique public commuté, le tout dans un marché distinct entièrement fondé sur IP. Avec la capacité de gérer toutes les transactions administratives, techniques et financières dans un endroit centralisé, Allstream a pu mettre ce produit sur le marché par l'entremise de TFX avec le minimum de ressources de développement et en perturbant le moins possible ses activités existantes.

« L'un des aspects les plus gratifiants du travail avec les entreprises responsables membres, a ajouté Shaun T. Moore, directeur général de TFX, est de les aider à envisager leurs activités selon une perspective différente, sans les contraintes des modèles de télécommunication traditionnels. Donner accès à un service qui non seulement constitue une nouvelle source de revenus pour Allstream, mais qui offre aussi une solution de niche unique de numéros sans frais à la communauté élargie de TFX est le signe d'une évolution de notre rôle et de notre valeur dans l'industrie. »

Telzio, fournisseur de services d'affaires VoIP qui a une culture d'entreprise moderne mettant l'accent sur la technologie avant tout, était le choix logique pour Allstream et TFX, qui étaient à la recherche du bon partenaire pour participer à la première offre canadienne de ce genre de services de numéros sans frais.

Le chef de la direction de Telzio, Peter Rank Schrøder, est d'accord : « Ce que nous avons accompli au moyen de ce partenariat démontre la détermination de Telzio à toujours développer les solutions les plus optimisées et les plus efficaces offertes sur le marché des communications d'affaires. Ce projet nous a permis de réduire les ressources en fournitures, d'éliminer les fournisseurs intermédiaires de lignes réseau et les agrégateurs, ainsi que de participer à la livraison d'une solution unique. »

Ce service sera offert exclusivement aux membres de Toll-Free Exchange. Allstream a l'intention de poursuivre ses tests de production au cours du 4e trimestre 2020 et prévoit une disponibilité étendue au 1er trimestre 2021.

À propos d'Allstream

Allstream est un chef de file des télécommunications d'affaires en Amérique du Nord. Fondée il y a plus de 170 ans parallèlement au premier chemin de fer transcontinental du Canada, Allstream s'est constamment réinventée pour demeurer un fournisseur de premier plan de services de communications d'affaires. Allstream propose des technologies de communications sous la forme d'un éventail de services gérés innovants et hautement évolutifs regroupant des solutions de voix, d'accès à Internet et de connectivité destinées aux entreprises. Nous combinons des solutions évolutives avec un service client exceptionnel pour fournir les technologies les plus récentes et nous sommes en mesure d'aider nos clients à accélérer leur développement en se tournant vers l'avenir. Pour plus d'information, consultez le site www.allstream.com.

À propos de Toll-Free Exchange

Toll-Free Exchange est une plateforme d'échange de trafic fondée sur IP qui connecte directement les entreprises responsables en contournant le réseau téléphonique public commuté. Cette plateforme brevetée réduit les coûts des entreprises responsables tout en augmentant les revenus pour chaque appel de numéro sans frais. La communauté des entreprises responsables membres regroupe certains des plus grands fournisseurs de services de numéros sans frais au monde. Pour en savoir plus, allez à www.tollfree.exchange.

À propos de Telzio

Telzio est un fournisseur de services d'affaires VoIP qui offre des solutions modernes de communication aux entreprises du monde entier. Nous allions une interface Web conviviale avec des fonctions d'entreprise qui permettent l'évolutivité et des capacités de premier plan. L'importance que nous accordons à l'innovation, à la facilité d'utilisation et au soutien cinq étoiles permet aux équipes de se connecter à leurs clients et communautés à partir de n'importe où. Pour en savoir plus, allez à telzio.com.

