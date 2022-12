Le Partenariat Climat Montréal célèbre ses 2 ans avec la concrétisation d'un pôle de transition climatique pour les entreprises

MONTRÉAL, le 8 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le Partenariat Climat Montréal (PCM) est heureux d'annoncer, à l'occasion de son deuxième anniversaire, la concrétisation d'un pôle climatique, qui offrira aux entreprises et organisations un accompagnement pour leur transition climatique et écologique. Le pôle climatique sera ainsi créé pour rassembler et simplifier l'accès à l'offre de services disponible, qu'il s'agisse d'accompagnement pour comptabiliser ses émissions de GES, de programmes de financement ou encore de solutions innovantes.

À l'issue d'une année de concertation et de cocréation, les membres du groupe de travail Entreprises, un des chantiers thématiques du PCM, coordonné par la Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM), ont identifié de nombreux besoins à combler pour accélérer la carboneutralité de la communauté d'affaires montréalaise et ont imaginé une initiative collective combinant diverses pistes de solutions pour accroître la prise d'action climatique. Ce groupe, composé d'une vingtaine de représentants des milieux économiques, de PME, de grappes industrielles et de chambres de commerce, a identifié que le besoin principal s'articule autour d'un meilleur accès à l'accompagnement des entreprises vers la carboneutralité, d'où le développement de ce pôle climatique.

Une initiative en cours de développement chez Écotech Québec, la grappe des technologies propres, permettra de répondre adéquatement aux besoins identifiés par le groupe de travail Entreprises. Ce concept original, appuyé sans réserve par le PCM et les membres du groupe, vise à rejoindre les entreprises québécoises, particulièrement les PME, pour faciliter et accélérer leur passage à l'action afin qu'elles contribuent activement à transformer notre économie pour qu'elle soit plus verte et prospère.

Plus concrètement, l'initiative consiste en l'élaboration d'une plateforme numérique dynamique et d'un service de conciergerie qui faciliteront le parcours des entreprises qui souhaitent réduire leur bilan climatique et environnemental, tout en améliorant leur compétitivité. Elle sera développée en consultant les diverses parties prenantes de l'écosystème qui œuvrent déjà dans l'accompagnement des entreprises vers une transition environnementale.

Cette initiative s'ajoute à celles en cours de déploiement dans les autres chantiers de travail - mobilité, bâtiments et adaptation aux changements climatiques - du Partenariat Climat Montréal, lesquels visent à mettre en place des projets structurants pour accélérer l'action climatique sur le terrain.

Depuis sa création en décembre 2020, le PCM œuvre à mobiliser les acteurs clés des milieux économique, institutionnel, communautaire et gouvernementaux pour nourrir les collaborations innovantes à Montréal et ainsi propulser des projets concrets de lutte contre les changements climatiques, et ce pôle est le résultat probant de ces démarches de coconstruction.

« Depuis sa création, le Partenariat Climat Montréal reconnaît le rôle essentiel des entreprises dans la transition climatique de la métropole et s'affaire à développer des outils collectifs pour faciliter et amplifier leur passage à l'action. Je me réjouis que le leadership et la concertation des organisations du groupe de travail Entreprises aient mené à un projet aussi complet et structurant que le pôle climatique, qui saura répondre aux nombreux besoins identifiés sur le terrain, alors que les entreprises montréalaises souhaitent en faire plus pour la transition. » - Mélanie Le Berre, directrice générale, Partenariat Climat Montréal

« Nous voulons offrir une plateforme dynamique et interactive aux entreprises afin de les accompagner dans leurs démarches. À notre connaissance, cette initiative est une première au Canada, car elle intégrera des solutions innovantes provenant de l'écosystème des technologies propres du Québec. Nous allons ainsi contribuer à mettre en valeur le savoir et le savoir-faire climatique du Québec. » - Denis Leclerc, président et chef de la direction, Écotech Québec

« Nous sommes heureux de présenter le cumul des efforts du groupe de travail Entreprises. L'inauguration de ce pôle est une fierté pour tout le groupe, et nous espérons qu'il deviendra un outil incontournable pour tous les entrepreneur.se.s de Montréal et du Québec. » - Marie-Krystine Longpré, directrice générale, Jeune Chambre de commerce de Montréal, et membre du comité directeur, Partenariat Climat Montréal

À propos du Partenariat Climat Montréal

Le Partenariat Climat Montréal (PCM) est une initiative indépendante qui rassemble près d'une centaine d'organisations économiques, communautaires, institutionnelles et philanthropiques et qui a pour mission de mobiliser les acteurs clés de la collectivité montréalaise pour contribuer à réduire les émissions de GES de 55 % d'ici 2030 et mettre la métropole sur la voie de la carboneutralité d'ici 2050.

Le PCM fait suite au succès de la collaboration établie en 2018-19 par un groupe de fondations philanthropiques avec la Ville de Montréal et l'organisation C40 Cities pour l'élaboration du Plan climat de la Ville et s'inspire des meilleurs modèles de mobilisation à l'échelle internationale, tels que le Green Ribbon Commission, à Boston, et les London Business Climate Leaders. Le Partenariat place la Ville dans le peloton de tête des grandes métropoles mondiales regroupées au sein du C40 en faisant de la transition écologique un pilier de sa prospérité et de son attractivité. L'initiative est financée par la Fondation du Grand Montréal, la Fondation familiale Trottier, la Fondation McConnell et la Ville de Montréal. climatmontreal.com

À propos d'Écotech Québec

Première organisation du genre au Canada, Écotech Québec représente depuis 2009 la grappe des technologies propres. Elle soutient les acteurs d'ici, tels que les regroupements, entreprises, chercheurs et investisseurs afin d'accélérer le développement, le financement et le déploiement des technologies propres. L'économie verte est un secteur très dynamique au Québec, générant des revenus annuels d'environ 9 G$, une contribution de presque 19 G$ au PIB, et représentant près de 84 000 emplois. Écotech Québec collabore avec de nombreuses organisations, dont plusieurs situées dans les régions du Québec. Écotech Québec est aussi partenaire fondateur de l'Alliance CanadaCleantech, membre de l'International Cleantech Network et membre fondateur de l'Alliance mondiale pour les solutions efficientes de la Fondation Solar Impulse. ecotechquebec.com

À propos de la Jeune Chambre de commerce de Montréal

La Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) a comme mission de développer, représenter et faire rayonner la relève d'affaires. Constamment en mouvement, elle est un collectif permettant la rencontre de personnes aux horizons divers, souhaitant agir et réfléchir ensemble vers un but commun. Fondée en 1931, elle compte aujourd'hui près de 1 500 membres, agé.e.s de 18 à 40 ans, dont 150 bénévoles, ce qui fait d'elle la plus grande jeune chambre au monde. Grâce à une multitude d'événements organisés chaque année, la JCCM est un lieu incontournable pour le développement de la relève d'affaires. jccm.org

